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Nieruchomości w Chorwacji

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
8 066 obiektów nieruchomości
14 firmy

Agencje i deweloperzy w Chorwacja

Deweloperzy Agencje Właściciele nieruchomości
Relax Class Villas
Stolz
Opereta d.o.o.
Biliskov nekretnine
Knez Croatia Real Estate
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VACO d.o.o.

Popularne obszary w Chorwacja

Mieszkania w Chorwacja

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Programy imigracyjne w Chorwacja

  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Chorwacja
    Zezwolenie na pobyt w Chorwacja
    Chorwacja Chorwacja
    od
    $5,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 3 miesięcy
    Dokument pobytowy chorwackiego nomada cyfrowego pozwala na zdalną pracę i pobyt w kraju przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na podstawie umowy najmu na kolejny rok. Zgodnie z tym zezwoleniem na pobyt nie można uzyskać stałego pobytu, a następnie obywatelstwa przez naturalizację. …
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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