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Nowe budynki na sprzedaż w Bułgaria

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Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Bansko, Bułgaria
od
$58,457
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
🏔 Apartamenty w Bansku nad górami 124; Nowy projekt klubu 124; z 51,400 €📍 Bansko, Bułgaria 🚠 Winda jest 800 metrów stąd. 🏡 W projekcie jest tylko 43 apartamenty.📅 Uruchomienie - 2027Jeśli byłeś w Bansko, wiesz, dlaczego to kochasz. Zimą - narty i śnieżne zbocza Pirin, latem - górskie powiet…
Agencja
Риэлтор без границ
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Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Pokaż wszystko Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kosharitsa, Bułgaria
od
$384,727
Rok realizacji 2026
Grand Luxury Dom jest ekskluzywnym projektem mieszkalnym oferującym jednopiętrowe i dwupiętrowe luksusowe domy w stylu Japandi - harmonijne połączenie japońskiego minimalizmu i skandynawskiej funkcjonalności. Przestrzeń, przemyślane układy i zaawansowane technologie tworzą idealne środowisko…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sweti Włas, Bułgaria
od
$113,087
Rok realizacji 2026
Agencja
Invest Cafe
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TekceTekce
Wieś domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Wieś domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Wieś domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Wieś domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Wieś domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Wieś domków Victoria Casa Butik kompleks iz 17 stilnyh domov v Pomorie Bolgaria
Pomorie, Bułgaria
od
$243,661
Victoria Casa Zdessy kazhdy dom zaprojektowany z zabotoy o komfort i przytulność.📌 Informacje podstawoweKategoria: Sprzedaż wtórnaTyp: Strona głównaRynek ogólny: 116 m2Plac: 166 m2Rodzaj zakończenia: W kapsuleRegion: Pomorze, BolgariyaCena: 209 000 €Cena za m2: dokładny✨ Zalety kompleksu🔹 2,…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Varna, Bułgaria
od
$84,134
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 63 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🌊 Apartamenty w Barnie nad morzem 124; Asparukhovo nad morzem 124; Opóźnienie 0% nad morzem 124; Brak konserwacji📍Bułgaria, Barna - Dzielnica AcparukhovoNowoczesny kompleks mieszkalny w zielonej dzielnicy Varna, obok morza, parku i całej infrastruktury miejskiej.🏢 Kompleks.Nowy kompleks mies…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
81,824
Agencja
Риэлтор без границ
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Apartamentowiec La Mer Home2
Apartamentowiec La Mer Home2
Apartamentowiec La Mer Home2
Nesebyr, Bułgaria
od
$61,815
Rok realizacji 2028
Zacznij sprzedawać!!!Sunny Beach Nowy dom mieszkalny w centrum Sunny Beach w pobliżu plaży Cacao La Mer Home2 - zaprojektowany z myślą o nowoczesnym życiuBrak podatku.700m od morzaApartamenty są Turned- keyPowierzchnia - od 36.41 m2 Ceny - od 53 900 EUR2000 EUR - 20% depozytu - pierwsza rata…
Agencja
Риэлтор без границ
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Apartamentowiec Solemare by the Sea
Apartamentowiec Solemare by the Sea
Apartamentowiec Solemare by the Sea
Apartamentowiec Solemare by the Sea
Apartamentowiec Solemare by the Sea
Apartamentowiec Solemare by the Sea
Apartamentowiec Solemare by the Sea
Aheloy, Bułgaria
od
$64,234
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 41–109 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten kompleks mieszkalny składa się z 174 apartamentów, w tym studia, jeden, dwa, i trzypokojowe apartamenty, wszystkie zaprojektowane do wysokich standardów. Projekt oferuje rozległą infrastrukturę biznesową i rekreacyjną, aby pomieścić wielu mieszkańców i odwiedzających, niezależnie od tego…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.5
129,900
Mieszkanie 2 pokoi
109.0
239,700
Kawalerka
40.6
79,285
Deweloper
Libro Group
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Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Zespół mieszkaniowy Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nesebyr, Bułgaria
od
$60,349
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 39 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🌴 Apartamenty na morzu w Bułgarii - sprzedaż📍 The Sun Coast • Fregat Rayon🏖 5- 10 minut spacerem do plaży💥 Rzadka oferta na początku budowy - najlepsze ceny i wybór układów⭐Kluczowe aktywa✔ Nieruchomość w pobliżu morza✔ Cichy obszar w pobliżu plaży i infrastruktury✔ Nadaje się na wakacje, wy…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy MAGNOLIA 8
Zespół mieszkaniowy MAGNOLIA 8
Zespół mieszkaniowy MAGNOLIA 8
Zespół mieszkaniowy MAGNOLIA 8
Nesebyr, Bułgaria
od
$68,467
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Zacznij sprzedawać!!!Sunny Beach Residential complex "MAGNOLIA 8" 700 m od morzaApartamenty są Turned- keyParkingi podziemne / naziemneStudio: z 38.48 m2 Pokój dwuosobowy: z 56.88 m2Ceny: od 1,550 €m2 do 2,300 €m22000 EUR - depozyt 30% - pierwsza rata, zapłacona w ciągu 1 miesiąca od daty de…
Agencja
Риэлтор без границ
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Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Pokaż wszystko Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Bjała, Bułgaria
od
$57,899
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 67–97 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Byala Sun Residence to nowoczesny kompleks mieszkalny nad morzem w miejscowości Biala (Bułgaria). Projekt łączy pokój i komfort z nowoczesnymi udogodnieniami, oferując zakwaterowanie dla wypoczynku, stałego pobytu lub inwestycji.Położenie: zaledwie 200 metrów od plaży, 800 m do centrum miast…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.0
90,017
Mieszkanie 2 pokoi
97.0
143,513
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Burgas
Apartamentowiec Burgas
Apartamentowiec Burgas
Apartamentowiec Burgas
Apartamentowiec Burgas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Burgas
Apartamentowiec Burgas
Burgas, Bułgaria
od
$42,386
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Odkryj "SELENA" - twój nowy dom w Burgas!Przedstawiamy Państwu kompleks mieszkalny "SELENA" - nowoczesny projekt,Położony w malowniczej i dynamicznie rozwijającej się okolicy Meden Rudnik,Obszar B, Burgas. SELENA oferuje doskonałe połączenie komfortu, jakościi przystępność cenowa, staje się …
Agencja
Bulgarian Expert
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Agencja
Bulgarian Expert
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Obidim, Bułgaria
od
$60,014
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
🏔 Apartament w Bansko redomod z podżmnicom📍 Bansko Balgariya🚠 Do emerytury💰 Studio w wysokości 52 700 €♪📅 Kompleks krupieraBansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Senaydia suda przyjęła zjaute cruglýy izd: zimoy dla lyjams i snowbordom, letom dla lasu, proglokami, pristyvom i usp…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Novyj dom u mora
Zespół mieszkaniowy Novyj dom u mora
Zespół mieszkaniowy Novyj dom u mora
Zespół mieszkaniowy Novyj dom u mora
Zespół mieszkaniowy Novyj dom u mora
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Novyj dom u mora
Zespół mieszkaniowy Novyj dom u mora
Nesebyr, Bułgaria
od
$62,727
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 6
🔥 Start Sprzedaż na wybrzeżu słonecznym 124; 700 M do morza 124; Brak opłaty za usługi✅ Od 54,900 euro - niedrogie wejście do europejskiej nieruchomości🌊 około 700 metrów do plaży Cacao💶 Bezinteresowne raty od dewelopera i bez miesięcznej opłaty za utrzymanieNowy kompleks mieszkalny położony…
Agencja
Риэлтор без границ
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Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sweti Włas, Bułgaria
od
$127,729
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 39–62 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe życie na wybrzeżuGotowy na letni sezon 2027!Oszałamiające przestronne studio, 1 i 2 pokojowe apartamenty i penthousesKto nie chce cieszyć się niezapomnianym życiem letnim na plaży?Mesmeryzujące zachody słońca, dobrze wyposażone wnętrza i wspaniałe terytorium apartamentowca czekają …
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Pokaż wszystko Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Apartamentowiec ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebyr, Bułgaria
od
$111,387
Rok realizacji 2026
🌊 Sukces kupić mieszkanie w 400 metrów od miejsca w Nessebre!🔹 ♪ Gotowy do domu?🔹 Bez opłat za obsługę!🔹 Idealny dla la summerego detíha, PMG lub doki w Arendu🔹 Sąsiedztwo🔹 Akcje: utalentowana harfa lub taras 11.4 m2!🔹 Cena od 95 590 €💎 W kompleksie:✅ Spornыe 2 and 3- konnatnye quartyrы✅ Ter…
Agencja
Invest Cafe
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Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Bułgarii

Inwestowanie w bułgarskie nieruchomości: analiza cen i szczegółowy przewodnik zakupu
Inwestowanie w bułgarskie nieruchomości: analiza cen i szczegółowy przewodnik zakupu

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Bułgarii

Za ile średnio sprzedają się nowe domy w Bułgarii?

Cena za metr kwadratowy nieruchomości w nowych budynkach w Bułgarii waha się od 1000 do 1500 euro. Elitarne obiekty mogą kosztować dwa razy więcej.

Jakie są zalety zakupu w nowym budynku apartamentowy w Bułgarii?

Zakupione nieruchomości nadają się do zamieszkania w sezonie kąpielowym. Jeśli obiekt znajduje się w popularnym kurorcie, można zarobić na jego wynajmie.

W których miastach najczęściej kupowane są nieruchomości w kompleksach mieszkaniowych w Bułgarii?

Zwiększony popyt obserwuje się w kurortach – Burgas, Warna, Sozopol. Mieszkania w stolicy (Sofii) są również sprzedawane w aktywnym tempie.

Jakie dokumenty i pozwolenia są wymagane do zakupu nowych domów w Bułgarii? Czy trzeba płacić podatki?

Zagraniczni nabywcy przedstawiają paszport, zaświadczenie o stanie cywilnym oraz oświadczenie potwierdzające legalność pochodzenia środków. Zezwolenia na zakup nie są wymagane.
Płatny jest podatek miejski w wysokości 1,5-3,5% wartości katastralnej nieruchomości. Istnieją również opłaty notarialne i rejestracyjne – nieprzekraczające odpowiednio 1% i 0,1% ceny rynkowej obiektu.
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