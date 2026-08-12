Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Bułgarii
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Bułgarii
Za ile średnio sprzedają się nowe domy w Bułgarii?
Cena za metr kwadratowy nieruchomości w nowych budynkach w Bułgarii waha się od 1000 do 1500 euro. Elitarne obiekty mogą kosztować dwa razy więcej.
Jakie są zalety zakupu w nowym budynku apartamentowy w Bułgarii?
Zakupione nieruchomości nadają się do zamieszkania w sezonie kąpielowym. Jeśli obiekt znajduje się w popularnym kurorcie, można zarobić na jego wynajmie.
W których miastach najczęściej kupowane są nieruchomości w kompleksach mieszkaniowych w Bułgarii?
Zwiększony popyt obserwuje się w kurortach – Burgas, Warna, Sozopol. Mieszkania w stolicy (Sofii) są również sprzedawane w aktywnym tempie.
Jakie dokumenty i pozwolenia są wymagane do zakupu nowych domów w Bułgarii? Czy trzeba płacić podatki?
Zagraniczni nabywcy przedstawiają paszport, zaświadczenie o stanie cywilnym oraz oświadczenie potwierdzające legalność pochodzenia środków. Zezwolenia na zakup nie są wymagane.
Płatny jest podatek miejski w wysokości 1,5-3,5% wartości katastralnej nieruchomości. Istnieją również opłaty notarialne i rejestracyjne – nieprzekraczające odpowiednio 1% i 0,1% ceny rynkowej obiektu.
Płatny jest podatek miejski w wysokości 1,5-3,5% wartości katastralnej nieruchomości. Istnieją również opłaty notarialne i rejestracyjne – nieprzekraczające odpowiednio 1% i 0,1% ceny rynkowej obiektu.