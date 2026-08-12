Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Albanii
Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Albanii
Jakie dokumenty są wymagane, aby kupić mieszkanie w nowym budynku w Albanii?
Aby kupić nieruchomości w Albanii od dewelopera, obcokrajowcy muszą mieć paszport i jego kopię. Wymagane jest również zaświadczenie potwierdzające pochodzenie środków.
Czy zakup nieruchomości w Albanii od dewelopera jest dostępny dla obcokrajowców?
Tak, cudzoziemcy mogą kupować nowe mieszkania dowolnego typu: mieszkania, apartamenty, domy. Liczba obiektów do zakupu nie jest ograniczona.
Czy pozwolenie na pobyt jest wydawane przy zakupie metrów kwadratowych w nowych budynkach w Albanii?
Taka transakcja służy jako podstawa do uzyskania zezwolenia na pobyt. Dokładna kwota inwestycji nie jest określona przez albańskie ustawodawstwo. Najważniejsze jest, aby nabyta przestrzeń życiowa była wystarczająca dla każdej osoby, która będzie mieszkać w mieszkaniu lub domu.
W których albańskich miastach chętniej kupuje się nowe nieruchomości?
Nowe budynki w Tiranie cieszą się dużym zainteresowaniem. Stolica kraju przyciąga nabywców dobrze rozwiniętą infrastrukturą i dobrymi możliwościami zatrudnienia. Najlepszymi obszarami do zakupu nowych budynków w Albanii są również kurorty – Saranda, Wlora, Durrës. Mieszkania i domy w pobliżu wybrzeża są tu aktywnie kupowane.