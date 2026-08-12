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Nowe budynki na sprzedaż w Albania

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Apartamentowiec Mali i Robit
Apartamentowiec Mali i Robit
Apartamentowiec Mali i Robit
Apartamentowiec Mali i Robit
Apartamentowiec Mali i Robit
Apartamentowiec Mali i Robit
Apartamentowiec Mali i Robit
Golem, Albania
od
$115,279
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
1 + 1 Apartament na sprzedaż w Golem, Pierwsze piętroNowoczesny 1 + 1 apartament na sprzedaż w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Golem, położony na pierwszym piętrze dobrze zarządzanej rezydencji. Idealny do życia lub inwestycji w pobliżu morza.📐 Szczegóły dotyczące apartamentu:P…
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Apartamentowiec MANHATTAN RESIDENCE
Apartamentowiec MANHATTAN RESIDENCE
Apartamentowiec MANHATTAN RESIDENCE
Tirana Municipality, Albania
od
$217,748
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 19
Nowoczesne apartamenty na sprzedaż w rezydencji Manhatan - TiranaOdkryj nowy standard życia miejskiego w rezydencji Manhatan, nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w jednym z najbardziej strategicznych i szybko rozwijających się obszarów Tirana, w pobliżu skrzyżowania Don Bosko i Zogu i Z…
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Rezydencja GIOIA
Rezydencja GIOIA
Rezydencja GIOIA
Rezydencja GIOIA
Rezydencja GIOIA
Rezydencja GIOIA
Golem, Albania
od
$76,126
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Gioia Residence to projekt mieszkalny w budowie na obszarze Mali i Robit, zaledwie 300 metrów od morza, oferujący idealne połączenie spokoju i bliskości wybrzeża.Budynek składa się z 5 pięter nad ziemią i 1 poziomu podziemnego, zaprojektowany w celu zapewnienia funkcjonalnych i wysokiej jako…
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TekceTekce
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albania
od
$279,003
Rok realizacji 2026
Nowoczesny apartament w budowie, położony na pierwszym piętrze prestiżowej rezydencji, idealny do mieszkania lub sezonowej inwestycji wynajmu.🔹 Powierzchnia całkowita: 97 m ²🔹 Podłoga: 1🔹 Status: W trakcie budowy🔹 Uprzywilejowana pozycja w miejscu zamieszkania🔹 Blisko morza i obszarów turyst…
Agencja
Al Imobiliare
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Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Palase, Albania
od
$1,19M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EURWilla premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów prz…
Agencja
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Zespół mieszkaniowy MIDDAL RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MIDDAL RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MIDDAL RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MIDDAL RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MIDDAL RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MIDDAL RESIDENCE
Golem, Albania
od
$59,349
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 40 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Middal Residence jest piętrowym śródziemnomorskim budynkiem położonym 300 m od morza w Mali i Robit, z domkami na poddaszu, trawertyńskimi fasadami oraz dziedzińcem z basenem. Middal Residence to siostrzany budynek Grand Marina, zbudowany przez tego samego dewelopera i z tej samej rodziny p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.5
50,144
Agencja
Century 21 Oksford
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Century 21 Oksford
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Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Pokaż wszystko Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Golem, Albania
od
$99,489
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 59–74 m²
10 obiekty nieruchomości 10
🌴 Palm Paradise Residence - Qerret, KavajëParadise Palm Residence to nowoczesny nadmorski kompleks mieszkalny położony w spokojnej nadmorskiej części Qerret, jednej z najbardziej wysuniętych miejsc na wybrzeżu Albanii Adriatyku. Projekt przeznaczony do łączenia współczesnej architektury, kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 68.0
96,653 – 111,945
Mieszkanie 2 pokoi
74.0
132,118
Bliźniak
59.0
97,086
Agencja
Investment Realty Group
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Zespół mieszkaniowy Liam Residence
Zespół mieszkaniowy Liam Residence
Zespół mieszkaniowy Liam Residence
Zespół mieszkaniowy Liam Residence
Zespół mieszkaniowy Liam Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Liam Residence
Zespół mieszkaniowy Liam Residence
Golem, Albania
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Projekt mieszkaniowy LIAM Residence - Golem Przedstawiamy niepowtarzalną okazję do wejścia w nowy projekt mieszkalny w cichej, ale szybko rozwijającej się części wybrzeża Albanii - Golema, zaledwie kilkaset metrów od morza. Projekt Liam Residence charakteryzuje nowoczesna architektura, wyso…
Agencja
I am Albania
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I am Albania
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Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
od
$292,787
Liczba kondygnacji 38
Agencja
Lux-Albania Home
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Agencja
Lux-Albania Home
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Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 44–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Apartament na sprzedaż w SQUARE VILLAGE o łącznej powierzchni 152,72 m2Powierzchnia werandy 54,56 m2Położony na plaży Drymades, Drymades Village Holiday Resort składa się z serii dziedzińców terraced oprawionych przez architekturę, która wpleca projekt w spójną wieś czuć.Po topografii o różn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0 – 128.0
179,169 – 457,185
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
311,599
Bliźniak
91.0
369,764
Agencja
Investment Realty Group
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Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Zespół mieszkaniowy 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Albania
od
$272,351
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
1 + 1 apartament o powierzchni 77 m ² oferuje się na sprzedaż, znajduje się na parterze kompleksu Sun Palace, Vlorë. Rozmieszczenie: Sun Palace, Vlorë Status: W trakcie budowy, jeszcze nie ukończona Cena: €3000 / m ² Apartament składa się z: 1 sypialni Pokój dzienny ze zintegrowaną kuchnią 1…
Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
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Apartamentowiec Bonita Luxury Residence
Apartamentowiec Bonita Luxury Residence
Apartamentowiec Bonita Luxury Residence
Apartamentowiec Bonita Luxury Residence
Apartamentowiec Bonita Luxury Residence
Golem, Albania
od
$111,920
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartament na sprzeda ¿w trakcie budowy w Bonita Luxury Residence, nowoczesny projekt, który łączy jako ¶ æ, komfort i nowoczesny styl życia.Apartament ma powierzchnię 66.8 m ² i jest funkcjonalnie zorganizowany w układzie 1 + 1, w tym salon z kuchnią, jedną sypialnią, jedną łazienką i balko…
Agencja
Al Imobiliare
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Al Imobiliare
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Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Willa Green Coast 2
Gjilek, Albania
od
$1,42M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
LUKSURY VILLA W OBSZARZE BUDOWY - DRUGA RWA Z MORZA - 1,200,000 EURWilla premium jest obecnie w budowie w Green Coast 2, znajduje się w Palasë, Vlorë. Położony w drugim rzędzie od morza, nieruchomość ta oferuje wyłączne możliwości inwestycyjne w jednym z najbardziej prestiżowych kurortów prz…
Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
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Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Pokaż wszystko Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Rezydencja Rezydencja bliźniacza
Orikum, Albania
od
$96,701
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 61–131 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Apartament z jedną sypialnią przy plaży na sprzedaż w Radhime Vlora, Albania - idealny na wakacje z basenem i wysokim standardem. Idealnie położony, tuż przy plaży, w nowym ośrodku Twin Resort. Zaprojektowany w każdym detalu, aby zapewnić Państwu wysoką jakość, innowacyjność, elegancję i kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0 – 94.0
212,233 – 325,794
Mieszkanie 2 pokoi
131.0
422,666
Agencja
Albania Property Group
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Albania Property Group
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Zespół mieszkaniowy NAREA
Zespół mieszkaniowy NAREA
Zespół mieszkaniowy NAREA
Zespół mieszkaniowy NAREA
Zespół mieszkaniowy NAREA
Zespół mieszkaniowy NAREA
Zespół mieszkaniowy NAREA
Golem, Albania
od
$111,881
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 16
Luksusowy projekt mieszkalny z hotelem w Qerret! Narea: Odkryj Klejnot Riwiery Adriatyckiej - Nowy Dom z panoramicznymi widokami wybrzeża Albanii! * * Wyobraź sobie życie, w którym luksus spotyka zapierające dech w piersiach, nowoczesną architekturę. Witamy w Narea, rewolucyjnym projekcie, …
Agencja
I am Albania
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I am Albania
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Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Bashkia Durres, Albania
od
$208,942
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 70–294 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Turquoise Marina jest wyjątkowy nabrzeże mieszkalne i marina rozwoju, redefiniując luksusowe wybrzeże życia wzdłuż Adriatyku w Hamallaj, Durrës. Strategicznie położony na jednym z najbardziej nieskazitelnych i szybko rozwijających się wybrzeży Albanii projekt ten stanowi rzadką okazję do pos…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
204,270
Mieszkanie 2 pokoi
71.0
265,436
Willa
121.0 – 294.0
339,296 – 923,256
Agencja
Investment Realty Group
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Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albania
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Centrum Saranda 124; 4 minuty od morzaW samym sercu Sarandy, w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów z natychmiastowym dostępem do wszystkich usług, struktura hotelu o bardzo wysokim potencjale inwestycyjnym jest oferowana na sprzedaż, idealny do przekształcenia w nowoczesny i ekskluzywn…
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Investment Realty Group
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Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Pokaż wszystko Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
od
$186,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
LOKACJAPołożony w samym sercu Orikum, w strefie katastralnej nr. 3140, Orikum Bay Residences pojawia się jako nowy punkt odniesienia dla życia przybrzeżnego - doskonała mieszanka śródziemnomorskiego uroku, tradycji architektonicznej i nowoczesnego komfortu.Obszar ten, ukształtowany przez tra…
Agencja
Investment Realty Group
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Agencja
Investment Realty Group
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Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
od
$354,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 91–237 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vlora Marina jest ikoną rozwoju nabrzeża redefiniując luksusowe nieruchomości na Riwierze Albańskiej. Położony wzdłuż najbardziej prestiżowego nabrzeża Vlora, projekt ten oferuje rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani - gdzie wyrafinowane życ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
91.0 – 165.0
386,613 – 923,256
Mieszkanie 3 pokoi
237.0
1,14M
Agencja
Investment Realty Group
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Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana Municipality, Albania
od
$382,065
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agencja
Investment Realty Group
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Agencja
Investment Realty Group
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Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albania
od
$99,489
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 68–85 m²
3 obiekty nieruchomości 3
🌴 Palm Paradise Residence - Qerret, KavajëParadise Palm Residence to nowoczesny nadmorski kompleks mieszkalny położony w spokojnej nadmorskiej części Qerret, jednej z najbardziej wysuniętych miejsc na wybrzeżu Albanii Adriatyku. Projekt przeznaczony do łączenia współczesnej architektury, kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0 – 72.0
106,751 – 111,945
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
132,141
Agencja
Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
od
$393,907
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 128 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Studio na sprzedaż w DhermiPowierzchnia werandy 44,6 m2Green Terrace Residence to najnowszy projekt na Riwierze Albańskiej,z bardzo korzystną lokalizacją w pobliżu wybrzeża Dhermiu i Palasa.Projekt ten jest połączeniem zieleni, niesamowitego widoku wybrzeża i jakości konstrukcji z normami eu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
128.0
654,664
Agencja
Investment Realty Group
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Apartamentowiec GOLEM
Apartamentowiec GOLEM
Apartamentowiec GOLEM
Apartamentowiec GOLEM
Apartamentowiec GOLEM
Pokaż wszystko Apartamentowiec GOLEM
Apartamentowiec GOLEM
Golem, Albania
od
$80,270
Rok realizacji 2026
Nowa rezydencja w Golemie, zaledwie 150 metrów od morza.Nowoczesny budynek jest rozwijany w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów przybrzeżnych, zaprojektowany w celu zapewnienia komfortu i funkcjonalnych przestrzeni do życia lub inwestycji. Projekt oferuje 1 + 1, 2 + 1 i apartamenty dwu…
Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
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Zespół mieszkaniowy VM Hills Residence
Zespół mieszkaniowy VM Hills Residence
Zespół mieszkaniowy VM Hills Residence
Zespół mieszkaniowy VM Hills Residence
Zespół mieszkaniowy VM Hills Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VM Hills Residence
Zespół mieszkaniowy VM Hills Residence
Golem, Albania
od
$73,072
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
1 obiekt nieruchomości 1
Rezerwacja apartamentu tylko 500 €w nowym projekcie wyłącznie z nami! Oferujemy Państwu wyjątkowy projekt mieszkalny VM Hills Residence w Golem - Albania, położony na wzgórzu z otwartym widokiem na morze, zaledwie 10 minut spacerem od plaży. Lokalizacja oferuje idealne połączenie spokojnego …
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I am Albania
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I am Albania
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Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Pokaż wszystko Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Tirana Municipality, Albania
od
$27,880
Liczba kondygnacji 20
760 POSTANOWIENIA SQM DO WYŻYCIA W "TWINTOWERS, "BOULEVARD" DESHMORET E KOMBIT,Pomieszczenia znajdują się w jednym z najbardziej elitarnych obszarów Tirana, w "Twin Towers" budynku na głównym bulwarze. Jest dostęp z tego bulwaru przez główne wejście Twin Towers.Pomieszczenia znajdują się na …
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Investment Realty Group
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Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Orikum, Albania
Cena na zgłoszenie
Pran diellit
Agencja
Lux-Albania Home
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Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana Municipality, Albania
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 25
Kompleks mieszkalny, usługowy i hotelowy "Glow Tower", składający się z 25 pięter powyżej i 6 pięter podziemnych
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Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana Municipality, Albania
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Agencja
Lux-Albania Home
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Agencja
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Willa Luxury Villas with sea view
Willa Luxury Villas with sea view
Willa Luxury Villas with sea view
Willa Luxury Villas with sea view
Willa Luxury Villas with sea view
Pokaż wszystko Willa Luxury Villas with sea view
Willa Luxury Villas with sea view
Golem, Albania
od
$471,128
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe wille z basenem i widokiem na morze w lukratywnej części Durres, Golem. W atrakcyjnej lokalizacji nad morzem Golem z doskonałym dostępem zarówno do Tirana i Durrës, oferujemy na sprzedaż cztery nowoczesne trzypiętrowe wille z jednym podziemnym piętrze. Projekt znajduje się w połudn…
Agencja
I am Albania
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Agencja
I am Albania
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Rezydencja GOLEM
Rezydencja GOLEM
Rezydencja GOLEM
Rezydencja GOLEM
Rezydencja GOLEM
Rezydencja GOLEM
Golem, Albania
od
$115,714
Rok realizacji 2026
1 + 1 Apartament na sprzedaż (Under Construction) - Golem, Durrës1 + 1 apartament jest oferowany na sprzedaż, obecnie w budowie, znajduje się w bardzo wysuniętej części Golem, Durrës.Apartament ma powierzchnię 80 m ² i jest zorganizowany w salonie z kuchnią, 1 sypialnią i przestrzeniami funk…
Agencja
Al Imobiliare
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Agencja
Al Imobiliare
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Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Shkoder Municipality, Albania
od
$118,046
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 11
Brama Shkodra to nowoczesny rozwój mieszkaniowy strategicznie położony przy wejściu do Shkodry, jednego z najważniejszych centrów kultury i gospodarki Albanii. Projekt zaprojektowany w celu spełnienia międzynarodowych standardów życia oferuje atrakcyjne połączenie nowoczesnych mieszkań, dost…
Agencja
Investment Realty Group
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Agencja
Investment Realty Group
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Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centrum biznesowe 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$521,027
🆕🏢 ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORSTWA DLA SPRZEDAŻY W PORCIE, VLORA🏷 Cena: 465,000 EUR / ogółem🏗 Obecnie w budowie.✔ Położony w jednym z najczęściej odwiedzanych obszarów w centrum Vlora, z korzystną pozycją dla biznesu, wysoki ruch i maksymalnej ekspozycji.📐 Środowisko znajduje się na parterze i m…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$218,471
🌊🏡 2 + 1 APARTAMENT DO SPRZEDAŻY W STARYM BEACH, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 1800 Euro / m2📐 Powierzchnia: 108 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Sazani Street, Vlora.📜 W procesie hipoteki.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turyst…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$1,680
Liczba kondygnacji 10
🌊🏡 DLA SPRZEDAŻY PENTHOUSE IN old beach, VLORA💶 Cena: 1500 Euro / m2 (Przyjmuje się również wymianę samochodów)📐 Powierzchnia: 260 m2📍 Rozmieszczenie: Sazani Street, Vlora📜 W procesie hipoteki.❗❗❗ Obszar jest obecnie zorganizowany w 4 apartamenty z 1 + 1 typologii, ale oferuje pełną elastycz…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 74,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i rozw…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 2 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 107,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i roz…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$243,724
🌊🏡 APARTAMENT SPRZEDAŻY 2 + 1 W PORCIE, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 2600 euro / m2📐 Powierzchnia: 83,66 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Obecnie w budowie.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turystykę…
Agencja
DES Real Estate
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Agencja
DES Real Estate
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Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Albanii

Jak kupić nieruchomość w Albanii: przewodnik krok po kroku
Jak kupić nieruchomość w Albanii: przewodnik krok po kroku

Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Albanii

Jakie dokumenty są wymagane, aby kupić mieszkanie w nowym budynku w Albanii?

Aby kupić nieruchomości w Albanii od dewelopera, obcokrajowcy muszą mieć paszport i jego kopię. Wymagane jest również zaświadczenie potwierdzające pochodzenie środków.

Czy zakup nieruchomości w Albanii od dewelopera jest dostępny dla obcokrajowców?

Tak, cudzoziemcy mogą kupować nowe mieszkania dowolnego typu: mieszkania, apartamenty, domy. Liczba obiektów do zakupu nie jest ograniczona.

Czy pozwolenie na pobyt jest wydawane przy zakupie metrów kwadratowych w nowych budynkach w Albanii?

Taka transakcja służy jako podstawa do uzyskania zezwolenia na pobyt. Dokładna kwota inwestycji nie jest określona przez albańskie ustawodawstwo. Najważniejsze jest, aby nabyta przestrzeń życiowa była wystarczająca dla każdej osoby, która będzie mieszkać w mieszkaniu lub domu.

W których albańskich miastach chętniej kupuje się nowe nieruchomości?

Nowe budynki w Tiranie cieszą się dużym zainteresowaniem. Stolica kraju przyciąga nabywców dobrze rozwiniętą infrastrukturą i dobrymi możliwościami zatrudnienia. Najlepszymi obszarami do zakupu nowych budynków w Albanii są również kurorty – Saranda, Wlora, Durrës. Mieszkania i domy w pobliżu wybrzeża są tu aktywnie kupowane.
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