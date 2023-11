Wlora, Albania

od €132,000

Poddaj się: 2024

Irea Property z przyjemnością oferuje ten piękny apartament z weeandą, położony zaledwie kilka metrów od plaży w najlepszej dzielnicy miasta. Apartnent znajduje się na 4 piętrze nowej rezydencji w okolicy, która oferuje doskonałe zaplecze dla rodziny, od obiektów sportowych po place zabaw dla dzieci, szybki dostęp do miasta i łatwy dostęp do plaży. Mieszkanie będzie gotowe do zamieszkania latem 2024 r. Powierzchnia całkowita 94 m2 Cena 132 000 euro