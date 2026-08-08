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Nieruchomości na Cyprze Północnym

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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3 396 obiektów nieruchomości
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Afik
Panah Construction
ISATIS Construction Ltd
Recaioğlu North Cyprus
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SMAK Partners
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Veles Enterprises
Esentepe Blue Investment
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Programy imigracyjne w Cypr Północny

  • Zezwolenie na pobyt
    Residence permit for high income-North Cyprus
    Residence permit for high income-North Cyprus
    Cypr Północny Cypr Północny
    od
    $30,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Ten rodzaj tymczasowego pobytu na Cyprze Północnym jest odpowiedni dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, osób pracujących online lub tych, którzy mają oszczędności finansowe i szukają spokojnego miejsca do życia. Jeśli wahasz się przed przeprowadzką na stałe, możesz uzyskać z…
    Agencja
    Veles Enterprises
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  • Zezwolenie na pobyt
    Residence permit / purchase of real estate
    Residence permit / purchase of real estate
    Cypr Północny Cypr Północny
    od
    $63,601
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Kupując nieruchomość mieszkalną na Cyprze Północnym, Twoja rodzina otrzymuje zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pobyt wydawane jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia. W przeciwieństwie do innych krajów, w których do uzyskania pozwolenia na pobyt wymagana jest określona…
    Agencja
    Veles Enterprises
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  • Zezwolenie na pobyt
    Getting an education in Northern Cyprus
    Getting an education in Northern Cyprus
    Cypr Północny Cypr Północny
    od
    $1,300
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Zdobywanie wykształcenia na Cyprze Północnym Cypr Północny działa zgodnie z brytyjskim systemem edukacji. Główne uniwersytety, takie jak Uniwersytet Wschodniośródziemnomorski, Uniwersytet Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Amerykański Girne, Uniwersytet Final, posiadają dziesiątki wydziałów, …
    Agencja
    Veles Enterprises
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