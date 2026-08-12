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Nowe budynki na sprzedaż w Grecja

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Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Handel Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
od
$2,53M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Niezależna własność komercyjna 1,110 m2 na sprzedaż - 490- 492 Mesogeion Avenue, Agia ParaskeviCena sprzedaży: 2,200,000 EUR (możliwość negocjacji)Doskonała inwestycja w jednym z najbardziej znanych miejsc na Mesogeion Avenue, Ateny, Grecja. Nieruchomość komercyjna o łącznej powierzchni 1,11…
Deweloper
DC Constructions
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DC Constructions
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Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Pokaż wszystko Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Municipality of Ermionida, Grecja
od
$571,353
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morze w prestiżowym regionie Peloponezu. Idealna zarówno do wypoczynku i stałego zamieszkania, jak i do uzyskania greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa. 📍 Lokalizacja • Thermisia…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grecja
od
$193,286
Liczba kondygnacji 1
Dla saleDuplex 83 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki Duplex znajduje się na pierwszym i drugim piętrze. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni, salonu z kuchnią, jednego prysznica WC. Drugie piętro składa się z jednej sypialni. Z okien otwiera się widok na miasto. Istnieją panel…
Agencja
Grekodom Development
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Apartamentowiec Nowoczesne apartamenty blisko morza w Palaio Faliro, Ateny
Apartamentowiec Nowoczesne apartamenty blisko morza w Palaio Faliro, Ateny
Apartamentowiec Nowoczesne apartamenty blisko morza w Palaio Faliro, Ateny
Apartamentowiec Nowoczesne apartamenty blisko morza w Palaio Faliro, Ateny
Apartamentowiec Nowoczesne apartamenty blisko morza w Palaio Faliro, Ateny
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne apartamenty blisko morza w Palaio Faliro, Ateny
Apartamentowiec Nowoczesne apartamenty blisko morza w Palaio Faliro, Ateny
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
od
$487,199
Rok realizacji 2027
Nowy projekt mieszkaniowy położony w Palaio Faliro, jednej z najbardziej prestiżowych nadmorskich dzielnic Aten. Informacje o nieruchomości • apartamenty i duplexy 2 i 3 sypialnie • budynek 7 pięter / 21 mieszkań • klasa energetyczna A+ • 1,6 km od morza Powierzchnia 85 – 170 …
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Pokaż wszystko Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$291,311
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 41–63 m²
4 obiekty nieruchomości 4
O projekcieKALLITHEA VEERDEE to nowoczesny kompleks mieszkalny składający się z 8 mieszkań stworzonych zgodnie z najnowszymi standardami komfortu i funkcjonalności. Przestronne układy, nowoczesne materiały wykończeniowe i przemyślane rozwiązania projektowe zapewniają wysoki standard życia od…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 63.0
288,517 – 300,058
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grecja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Parkview Athens to ekskluzywna enklawa mieszkalna oferująca nowoczesne doświadczenie życia Ateńczyków z panoramicznym widokiem na park i malowniczym panoramą miasta. Toughtfull zaprojektowane i elegancko wykończone, development oferuje 13 nowoczesnych apartamentów o powierzchni od 35 m2 do 5…
Deweloper
Limar Homes
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Deweloper
Limar Homes
Języki komunikacji
English, Ελληνικά
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$263,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–47 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bella Vista Golden Visa Residences to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Kallithea, zaledwie 10 minut od centrum Aten, w pobliżu Fundacji Stavrosa Niarchosa i Ateńskiej Riwiery. W budynku znajduje się 10 w pełni umeblowanych apartamentów – studia oraz mieszkania dwupozio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 47.0
276,977 – 300,058
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Pokaż wszystko Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecja
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Uratuj tysiące! Zwiększ swój dochód!Wyjątkowa okazja dla inwestorów, Lopes Residences pochodzi z trzech lat bezpłatnego zarządzania i opłat komunalnych - oszczędzając tysiące jednocześnie zapewniając spokój umysłu od pierwszego dnia. Położony w spokojnej, a jednocześnie dobrze podłączonej pr…
Deweloper
Velment
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Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecja
od
$286,554
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa Położony w prestiżowej dzielnicy Glyfada na Ateńskiej Riwierze, apartament stanowi doskonałą okazję zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji. Nieruchomość kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, umożliwiającego uzyskanie…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecja
od
$874,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzysk…
Agencja
Invest Cafe
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Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Pokaż wszystko Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Apart - hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$263,746
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
🏡 Apartament w Pireusie dla Golden Visa 💰 Cena: 272 000 € Nowoczesny apartament położony w Pireusie, jednej z najszybciej rozwijających się części aglomeracji ateńskiej. Blisko portu, metra, Riwiery Ateńskiej i centrum Aten. • 4 minuty do portu w Pireusie • 6 minut do metra • 8 mi…
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$422,802
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
🏡 Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa Nowoczesne mieszkanie położone w prestiżowej dzielnicy Neo Faliro, jednej z najbardziej perspektywicznych lokalizacji Ateńskiej Riwiery. Projekt łączy współczesną architekturę z renowacją zabytkowego budynku z 1897 roku znajdują…
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Apartamentowiec Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano
Pireus, Grecja
od
$389,713
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Dwupoziomowy Apartament Maisonette dla Golden Visa w Mikrolimano 💰 Cena: 340 000 € 📍 Lokalizacja: Mikrolimano / Kastella, Pireus (Ateny), Grecja 📄 Status: Kwalifikuje się do programu Golden Visa 🏠 Szczegóły nieruchomości Numer lokalu: Maisonette M3 Typ nieruchomości: D…
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Luksusowe apartamenty blisko morza w Alimos, Ateny
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty blisko morza w Alimos, Ateny
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty blisko morza w Alimos, Ateny
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty blisko morza w Alimos, Ateny
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty blisko morza w Alimos, Ateny
Municipality of Alimos, Grecja
od
$855,177
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowy kompleks mieszkaniowy w Alimos, części Riwery Ateńskiej, 850 m od morza. • budynek 6 pięter / 13 apartamentów • apartamenty i duplexy 1–3 sypialnie • klasa energetyczna A+ Powierzchnia 70 – 210 m² Cena • od 641 000 € + VAT • od 4 546 €/m² Udogodnienia • miejsce p…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Zespół mieszkaniowy 🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa
Municipality of Athens, Grecja
od
$445,656
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
🔥 Projekt kwalifikujący się do Golden Visa Opis Projektu Lokalizacja: Filolaou 168, Pangrati – jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic Aten. Komunikacja: 1 minuta do przystanku autobusowego, 14 minut do stacji metra Aghios Ioannis, 8 minut do placu Varnava i około 25 minut do Akro…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Vaia, Grecja
od
$284,737
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa Lokalizacja: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja Nowoczesny apartament w kameralnym kompleksie mieszkaniowym na wyspie Egina, jednej z najbardziej malowniczych wysp Zatoki Sarońskiej. Inwestycja łączy doskonałą lokalizację blisko plaży,…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Pireus, Grecja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 23–50 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Portside Residence - Premium Opportunity Investment w PiraeusOdblokować potencjał pierwszej nieruchomości zaledwie kilka kroków od Morza Egejskiego.Prezentacja Portside Rezydencja - rzadka okazja do posiadania w pełni operacyjnego, wysokiej wydajności wynajem nieruchomości w samym sercu Pira…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.0 – 50.0
184,651 – 346,221
Mieszkanie 2 pokoi
33.0 – 44.0
253,895 – 346,221
Deweloper
Limar Homes
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Deweloper
Limar Homes
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English, Ελληνικά
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecja
od
$184,652
Zespół Tranio kupił plac budowy w cichej, czystej okolicy w centrum Aten i uzupełnia 6-piętrowy budynek mieszkalny. To będzie nowoczesny budynek z windą i przestrzeni handlowej na parterze. 11 apartamentów i studio są dostarczane z wykończeniem, oprawy łazienkowe i meble kuchenne.Każdy apart…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Pokaż wszystko Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Apartamentowiec Résidences de luxe à Kifisia, Athènes
Municipality of Kifisia, Grecja
od
$834,543
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Exclusive gated residential complex located in Kifisia — one of the most prestigious and green suburbs of Athens, known for its aristocratic atmosphere, historic mansions, quiet tree-lined streets and beautiful parks. The project consists of 10 premium residences in two boutique buildings…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
od
$419,703
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Fuzja jest unikalnym, strzeżonym kompleksem mieszkalnym położonym w dzielnicy Paleo Faliro - prestiżowej dzielnicy przybrzeżnej na południu Aten, zaledwie 5 minut od plaż i 15 minut od centrum miasta. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnego życia miejskiego nad morzem z k…
Agencja
Invest Cafe
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Rezydencja Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa
Rezydencja Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa
Rezydencja Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa
Rezydencja Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa
Rezydencja Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa
Pokaż wszystko Rezydencja Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa
Rezydencja Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecja
od
$2,69M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa Ekskluzywny penthouse położony w Glyfadzie – najbardziej prestiżowej dzielnicy Ateńskiej Riwiery. Ta przestronna rezydencja z prywatnym basenem, panoramicznym widokiem na morze oraz nowoczesn…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
od
$765,333
Gounari jest pełnym projektem renowacyjnym budynku mieszkalnego ukończonego w 2024 roku.W projekcie dostępne są apartamenty dwupokojowe. Mogą one być wynajmowane z gwarantowanym dochodem w wysokości 4,5%, zarządzanym przez firmę Blueground, wiodącą międzynarodową firmę wynajmu nieruchomości.…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$336,198
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa Nowoczesny apartament w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym położonym w pierwszej linii brzegowej Riwiery Ateńskiej. Doskonała opcja na wypoczynek, inwestycję oraz uzyskanie greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa. …
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Zespół mieszkaniowy Entoliko 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji
Pireus, Grecja
od
$286,554
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Etolikou 11 — Apartamenty serwisowane w Pireusie | Golden Visa Grecji Etolikou 11 to nowoczesny projekt apartamentów serwisowanych, położony zaledwie 170 metrów od portu w Pireusie. Dzięki adaptacji budynku przemysłowego, inwestycja kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, oferuj…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 31–40 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Przegląd projektuAura Residence to butik składający się z 19 jednostek mieszkalnych.Obejmuje 9 miejsc parkingowych przeznaczonych dla mieszkańców.Rozmiar mieszkania wynosi ok. 35 m ² do 65 m ², oferując kompaktowe i komfortowe możliwości życia.Położony w Agios Dimitrios, zaledwie 10 minut ja…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 40.0
248,125 – 265,436
Mieszkanie 2 pokoi
40.0
265,436
Deweloper
Limar Homes
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Deweloper
Limar Homes
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English, Ελληνικά
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Apartamentowiec Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego
Pireus, Grecja
od
$294,818
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
🏡 Apartament przy samym morzu w Pireusie | Golden Visa Grecja 💰 Cena: 258 000 € 📍 Lokalizacja: Pireus, Ateny, Grecja Kompleks znajduje się w pierwszej linii brzegowej, zaledwie kilka kroków od największego portu pasażerskiego w Grecji. To jedna z najbardziej perspektywicznych lokaliza…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Zespół mieszkaniowy Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecja
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 3
Przegląd właściwości: Syros Island Apartment ComplexLokalizacja: Syros Island, GrecjaTyp: Kompleks apartamentówJednostki ogółem: 21 Apartamenty i studiaRozmiar jednostki: od 20m ² do 50m ²Zakres cen: 85000 - 20000 EUROpis:Ten drobiazgowo odnowiony kompleks apartamentowy położony na malownicz…
Agencja
JP & Partners Ltd
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Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Apartamentowiec Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Municipality of Athens, Grecja
od
$298,016
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
🏡 Apartament w centrum Aten dla Golden Visa Nowoczesny apartament z 1 sypialnią w nowym budynku mieszkalnym położonym w jednej z najbardziej perspektywicznych części Aten. Projekt łączy doskonałą lokalizację, wysoki standard wykończenia oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny. 📍 Lokaliz…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecja
od
$824,430
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Serenity jest nowym kompleksem butikowym w elitarnej okolicy Alimos, zaledwie 3 minuty od wybrzeża Athens Riviera. Panoramiczne widoki na morze, znakomita architektura, tarasy z widokiem na zachód słońca i wysoki standard życia sprawiają, że ten projekt jest idealny do życia, rekreacji i inw…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$337,734
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
MALIBU RESIDENCES to nowy projekt mieszkaniowy położony na bujnej przedmieściu Elliniko, tuż przy Riwierze Ateńskiej. Wyposażone w 6 piękne apartamenty z sypialnią 2, jednopokojowe mieszkanie z sypialnią 4 i zbudowane zgodnie z naszymi wysokimi standardami budowlanymi, rezydencje MALIBU to w…
Deweloper
V2 Development
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Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Pokaż wszystko Apartamentowiec WHITE PEARL
Apartamentowiec WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecja
od
$367,695
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 109 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ten kompleks mieszkaniowy, położony w zielonej okolicy Ilion w Atenach, oferuje doskonałe możliwości zarówno pod inwestycję, jak i do życia rodzinnego.  Budynek zostanie ukończony wkrótce, bo w 2024 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. Komplek…
Deweloper
KEGHOLDINGS EE
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Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Pireus, Grecja
od
$285,007
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 52 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🏗 Opis projektu w ramach Złotej Wizy📍 Lokalizacja.Kallithea jest tętniącym życiem obszarem Aten, łączącym bogate dziedzictwo historyczne i nowoczesną atmosferę miejską.Znany ze swoich źródeł termicznych w przeszłościTeraz centrum kultury z widokiem na wybrzeże, kawiarnie, muzea i neoklasyczn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
369,302
Agencja
Invest Cafe
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Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Kompleks turystyczny Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Plomari, Grecja
od
$114,003
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Nowy kompleks mieszkalny w sercu Piraeusa, który zmienia ideę życia miejskiego. Projekt łączy nowoczesną architekturę, ekologiczne myślenie i rozwiniętą infrastrukturę, co stanowi wyjątkowy punkt atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.📍 Doskonała lokalizacjaKompleks znajduje si…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Pireus, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 68 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ROZWÓJ V² MARINA REZYDENCJE jest idealnie położony w samym sercu Mikrolimano w Pireusie. Mikrolimano jest popularnym miejscem podróży, preferowanym przez Ateńczyków, mieszkańców i gości, i szuka uroczego i malowniczego miejsca, w którym można spędzić wolny czas. Mikrolimano (dosłownie: „mał…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0
300,058
Deweloper
V2 Development
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Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Municipality of Peristeri, Grecja
od
$423,497
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Budynek apartamentowy DIAMOND, położony w samym sercu Peristeri w zachodniej części Aten, oferuje doskonałą okazję zarówno do inwestycji, jak i do życia rodzinnego.  Budynek zostanie ukończony pod koniec 2023 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. …
Deweloper
KEGHOLDINGS EE
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Willa Avra
Willa Avra
Willa Avra
Willa Avra
Willa Avra
Pokaż wszystko Willa Avra
Willa Avra
Chaniotis, Grecja
od
$1,54M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Villa Aura w Chanioti to świetna okazja do życia z rodziną w pobliżu najlepszych plaż Morza Egejskiego w Grecji. Zostały nagrodzone niebieskimi flagami za ich czystość. Sama rezydencja zbudowana jest na wzgórzu i ma dużą część prywatną. Okna wychodzą na turkusowe morze Zatoki Toroneos i góry…
Deweloper
Marina Villas
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Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grecja
od
$157,985
Liczba kondygnacji 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. ze starym, szczegółowym domem o mocy 55 SQ. M. AMENTIS without the flot and can be renoved for a holiday home. Jest to również cenne miejsce dla nowego domu w najlepszym obszarze Artemidy z bardzo dobrym sprawdzaniem rozwoju wszystkich infrastruktur. …
Agencja
Akinita-kapelli
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Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Pireus, Grecja
od
$276,530
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 45 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Skiway jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym w ramach projektu flagowego Piraeus Greate, największego wielofunkcyjnego projektu rozwojowego w Grecji o powierzchni ponad 85000 m2.🏙 Co to jest Skiway?14-piętrowy budynek z 44 rezydencjami (od studia do 2 + 1)2 poziomy pomieszczeń handlowych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0
317,369
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecja
od
$417,482
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Nasz projekt „Melissia Oxygen” znajduje się na północnych przedmieściach stolicy Grecji. Gmina Melissia to obszar charakteryzujący się gęstą roślinnością. Chociaż należy do miejskiej struktury miasta, oszukuje cię, oferując „relaksujące obrazy” wiejskiego kurortu. Duże parki, szerokie uliczk…
Deweloper
VITRUVIUS INVESTMENTS
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Willa Villa Grace
Willa Villa Grace
Willa Villa Grace
Willa Villa Grace
Willa Villa Grace
Pokaż wszystko Willa Villa Grace
Willa Villa Grace
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
od
$1,76M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Świetna okazja, aby zostać właścicielem nowoczesnej willi w Grecji na prestiżowych przedmieściach Salonik w Panoramie! Zastosowanie zaawansowanych technologii i zgodność z nowoczesnymi standardami budowlanymi, wysoka jakość obiektu. Lokalizacja Villa Grace Willa znajduje się z dala …
Deweloper
Marina Villas
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Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
od
$307,296
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Przejeżdżając tramwajem, który łączy go z centrum Aten i Riwierą, Nea Smirni jest rozwijana wokół popularnego placu, zapewniając niesamowity wybór opcji rozrywki, sportu, jedzenie i zakupy! Nea Smirni jest jednym z najbardziej tętniących życiem przedmieść mieszkalnych, a apartamenty 7 w Sant…
Deweloper
V2 Development
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Chata SEA GRACE LUXURY SUITES
Chata SEA GRACE LUXURY SUITES
Chata SEA GRACE LUXURY SUITES
Chata SEA GRACE LUXURY SUITES
Chata SEA GRACE LUXURY SUITES
Pokaż wszystko Chata SEA GRACE LUXURY SUITES
Chata SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Grecja
od
$482,623
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 118–124 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wille w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym « SEA GRACE » położonym w spokojnej części kurortu Polichrono, półwyspu Chalcydyckiego, dysponują całą infrastrukturą niezbędną do komfortowego pobytu - sklepy, supermarkety, kawiarnie, bary, restauracje, tawerny, bezpośrednio 400 metrów od morza.…
Deweloper
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
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Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Bel Air Residences znajduje się w Elliniko, ekskluzywnym przedmieściu na uroczej Riwierze Ateńskiej. Obszar ten zostanie odbudowany w ramach trwającego pionierskiego projektu w wysokości 8 mln EUR dla Aten, z naciskiem na stworzenie pierwszorzędnego parku metropolitalnego i poprawę frontu pr…
Deweloper
V2 Development
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Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Grecji

Ile średnio kosztuje metr kwadratowy nowego budownictwa mieszkaniowego w Grecji?

Mieszkania w nowych budynkach w Grecji są o 10–20% droższe niż w starych budynkach. Średnio metr kwadratowy nowej nieruchomości w centralnych częściach miast kosztuje 3000–4000 euro. Jeśli obiekt znajduje się w pobliżu wybrzeża, ceny mogą być o 10–15% wyższe.

W których obszarach nowi inwestorzy najchętniej kupują nową nieruchomość budowlaną w Grecji?

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Attyka. Jest to gęsto zaludniony obszar, w którym znajduje się stolica (Ateny) i duża liczba malowniczych kurortów. Istnieje możliwość zakupu nowo wybudowanego mieszkania w Grecji na pobyt stały lub pod wynajem.Halkidiki i Kreta również należą do 3 najpopularniejszych obszarów. W tych kurortach mieszkania kupowane są głównie w celach rekreacyjnych.

Czy obcokrajowcy mogą kupować metry kwadratowe w nowych projektach mieszkaniowych w Grecji?

Tak, wszyscy obcokrajowcy mają takie prawo. Można nabyć dowolną liczbę obiektów.

Które nowe inwestycje na sprzedaż w Grecji są najbardziej popularne?

Nabywcy chętniej wybierają osiedla premium budowane zgodnie z zasadą „miasta w mieście”. Dużą popularnością cieszą się również nowe wille za miastem i townhousy.
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