Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Grecji
Ile średnio kosztuje metr kwadratowy nowego budownictwa mieszkaniowego w Grecji?
Mieszkania w nowych budynkach w Grecji są o 10–20% droższe niż w starych budynkach. Średnio metr kwadratowy nowej nieruchomości w centralnych częściach miast kosztuje 3000–4000 euro. Jeśli obiekt znajduje się w pobliżu wybrzeża, ceny mogą być o 10–15% wyższe.
W których obszarach nowi inwestorzy najchętniej kupują nową nieruchomość budowlaną w Grecji?
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Attyka. Jest to gęsto zaludniony obszar, w którym znajduje się stolica (Ateny) i duża liczba malowniczych kurortów. Istnieje możliwość zakupu nowo wybudowanego mieszkania w Grecji na pobyt stały lub pod wynajem.Halkidiki i Kreta również należą do 3 najpopularniejszych obszarów. W tych kurortach mieszkania kupowane są głównie w celach rekreacyjnych.
Czy obcokrajowcy mogą kupować metry kwadratowe w nowych projektach mieszkaniowych w Grecji?
Tak, wszyscy obcokrajowcy mają takie prawo. Można nabyć dowolną liczbę obiektów.
Które nowe inwestycje na sprzedaż w Grecji są najbardziej popularne?
Nabywcy chętniej wybierają osiedla premium budowane zgodnie z zasadą „miasta w mieście”. Dużą popularnością cieszą się również nowe wille za miastem i townhousy.