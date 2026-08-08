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Nieruchomości na Dominikanie

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
Nowe budynki na mapie w Dominikana
529 obiektów nieruchomości
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Agencje i deweloperzy w Dominikana

Deweloperzy Agencje
Big Hills DR SRL
Homes Punta Cana
Dolce Vita Luxury Properties
KGC Construction
Eskala Real Estate

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Programy imigracyjne w Dominikana

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    Kraje karaibskie stają się obecnie jednym z najpopularniejszych kierunków imigracji inwestycyjnej. Programy obywatelstwa karaibskiego są kluczem do wielu możliwości. Oferują szereg korzyści przy stosunkowo niskich kosztach inwestycji i szybkości uzyskania paszportu Korzyści:  Opłaca…
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