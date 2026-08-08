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Nieruchomości na Białorusi

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Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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8 581 obiekt nieruchomości
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Agencje i deweloperzy w Białoruś

Deweloperzy Agencje Właściciele nieruchomości
ЮрСтройМаш
ИНФОРЕАЛТ
Макроинжиниринг
Полесьежилстрой
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ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"
7 этажей
Гарант Недвижимость, Недвижимость
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Гостиный Дом
BonHotel Minsk
OOO ValDim
ООО "ПАВМА"
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