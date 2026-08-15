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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Malta

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Valletta
13
Saint Julians
8
Sliema
26
Msida
30
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600 obiektów total found
Lokale gastronomiczne w Birzebbuga, Malta
Lokale gastronomiczne
Birzebbuga, Malta
Restauracja Birzebbuga Przestronne restauracje zlokalizowane w Birzebbuga, położone w obszar…
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Nieruchomości komercyjne w Fgura, Malta
Nieruchomości komercyjne
Fgura, Malta
Ten poziom ulicy, parter garaż w Fgura oferuje doskonałą lokalizację i komfortowo mieści się…
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Sklep w Qormi, Malta
Sklep
Qormi, Malta
Kącik sklep klasy 4b, 65m2, w ruchliwym obszarze tętniącego życiem centrum handlowego - Qorm…
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Nieruchomości komercyjne w Gzira, Malta
Nieruchomości komercyjne
Gzira, Malta
Garaż samochodowy 2 do 3 na poziomie -2 (Freehold) Pomiar: 11m x 5.20m
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Nieruchomości komercyjne w Xewkija, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xewkija, Malta
Jest to duży garaż lub magazyn pod nowym rozwojem. Może być przymocowana do komercyjnej prze…
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Nieruchomości komercyjne w Bugibba, Malta
Nieruchomości komercyjne
Bugibba, Malta
Sypialnie 1
Doskonała okazja do nabycia gotowej restauracji w doskonałej okolicy w Bugibba Dobre obroty …
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Sklep w Xaghra, Malta
Sklep
Xaghra, Malta
Ta przestronna i wszechstronna nieruchomość handlowa znajduje się w Rabat, Victoria Gozo, UC…
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Sklep w Sliema, Malta
Sklep
Sliema, Malta
Doskonała okazja, aby nabyć przestronną nieruchomość komercyjną w jednym z najbardziej wysun…
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Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
Jest to jeden z dwóch garażów, które pozostały w nowym rozwoju w Victorii niedaleko od szpit…
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Nieruchomości komercyjne w Attard, Malta
Nieruchomości komercyjne
Attard, Malta
Salon 190m2 w centralnej części Attard znajduje się w pobliżu wszystkich udogodnień z bardzo…
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Inny w Birkirkara, Malta
Inny
Birkirkara, Malta
Garaż samochodowy 10 do prywatnego użytku w Birkirkara
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Nieruchomości komercyjne w San Gwann, Malta
Nieruchomości komercyjne
San Gwann, Malta
Liczba łazienek 2
Uwaga wszyscy właściciele, inwestorzy i przedsiębiorcy! Skorzystaj z tej niesamowitej okazji…
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Nieruchomości komercyjne w Zejtun, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zejtun, Malta
Liczba łazienek 1
8-osobowy garaż w Zejtun. W szerokiej ulicy i spokojnej okolicy. 2 pokoje 1 jest używane jak…
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Nieruchomości komercyjne w Ghajnsielem, Malta
Nieruchomości komercyjne
Ghajnsielem, Malta
Położony w Ghajnsielem, Gozo, ten garaż lock- up oferuje rzadką okazję, aby uzyskać przestro…
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Nieruchomości komercyjne w Sannat, Malta
Nieruchomości komercyjne
Sannat, Malta
Garaż wystarczająco duży na samochód i motocykl lub magazyn. Na poziomie -1
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Nieruchomości komercyjne w Iklin, Malta
Nieruchomości komercyjne
Iklin, Malta
Sypialnie 1
Nieruchomość Prime Location z ciągłym przechodzeniem handlu i doskonałą ekspozycją Idealny d…
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Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
192 mkw, nowoczesne umeblowane Biuro znajduje się w doskonałej okolicy w Birkirkara, łatwy d…
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Nieruchomości komercyjne w Santa Venera, Malta
Nieruchomości komercyjne
Santa Venera, Malta
Uliczny garaż z małym podwórkiem i toaletą. Około 3,6 X 13 Mt
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Nieruchomości komercyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości komercyjne
Birkirkara, Malta
3 piętra ukończył sklep klasy 4 w centralnej części Birkirkara w dobrym przechodzeniu handlu…
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Nieruchomości komercyjne w Xaghra, Malta
Nieruchomości komercyjne
Xaghra, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sklep położony w doskonałej lokalizacji w Gozo
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Nieruchomości komercyjne w Marsascala, Malta
Nieruchomości komercyjne
Marsascala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Contemporary Apartments and Penthouse for Modern Living. Stylowy nowy rozwój oferuje wybór d…
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Nieruchomości komercyjne w Swieqi, Malta
Nieruchomości komercyjne
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Cały blok apartamentów na sprzedaż (w pełni umeblowane) Swieqi Wybitna okazja inwestycyjna …
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Inny w San Gwann, Malta
Inny
San Gwann, Malta
2 miejsca parkingowe dostępne w San Gwann w bardzo centralnej okolicy
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Nieruchomości komercyjne w Paola, Malta
Nieruchomości komercyjne
Paola, Malta
Sypialnie 2
Dwupokojowe mieszkanie i apartament (własna przestrzeń powietrzna) w Paola. Nieruchomość jes…
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Nieruchomości komercyjne w Naxxar, Malta
Nieruchomości komercyjne
Naxxar, Malta
Duży garaż na 5 / 6 ulicy z małym podwórkiem. To 13ft X 66ft z wysokim sufitem 12 kursów. Ni…
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Nieruchomości komercyjne w Zabbar, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zabbar, Malta
"Odkryj te garaże położone w doskonałej, centralnej lokalizacji, która zapewnia doskonałą ró…
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Nieruchomości komercyjne w Tarxien, Malta
Nieruchomości komercyjne
Tarxien, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Blok rozwoju w Tarxien jest dostępny na sprzedaż, oferując duże możliwości inwestycyjne z el…
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Inny w Xaghra, Malta
Inny
Xaghra, Malta
Przestronny prywatny garaż 2- car jest dostępny na poziomie -2, zapewniając bezpieczny parki…
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Nieruchomości komercyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości komercyjne
Zebbug, Malta
Liczba łazienek 1
Zebbug Semi Garaże komercyjne klasy 5B z toaletami * 88sqm 500k * 104sqm 600k * 119sqm 800k …
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Nieruchomości komercyjne w Senglea, Malta
Nieruchomości komercyjne
Senglea, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ten unikalny blok narożnik inwestycyjny na nabrzeżu morza Senglea o dużym garażu z oryginaln…
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Typy nieruchomości w Malta.

restauracje
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pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
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