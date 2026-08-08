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Nieruchomości w Kenii

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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26 obiektów nieruchomości
4 firmy

Agencje i deweloperzy w Kenia

Deweloperzy Agencje
ZADA Consult
LESAMA LIMITED
Nairobi Real Estates Limited
To-Let Digital Agency

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