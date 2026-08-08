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Nieruchomości w Arabii Saudyjskiej

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
20 obiektów nieruchomości

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Programy imigracyjne w Arabia Saudyjska

  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Arabia Saudyjska
    Zezwolenie na pobyt w Arabia Saudyjska
    Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska
    od
    $50,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Kompleksowa obsługa uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie rekonstrukcji przedsiębiorstwa:rejestracjaDokument pobytowy dla założycielirachunek bankowyUsługi dodatkowe:Wsparcie dla przedsiębiorstw (prawnik + księgowy)pesonageprzedstawiciel regionalnypartnerstwo i tworzenie sieci
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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