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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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Programy imigracyjne w Wielka Brytania

  • Zezwolenie na pobyt
    Global Talent Visa and Skilled Worker Residency in the UK
    Global Talent Visa and Skilled Worker Residency in the UK
    Wielka Brytania Wielka Brytania
    od
    $5,698
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 2 miesięcy
    Uzyskanie wizy Talent w ciągu zaledwie 3 tygodni, stałe miejsce zamieszkania w ciągu 3 lat, a możliwość obywatelstwa z pełnym wsparciem ze strony Immigrazio począwszy od €1990. Pakiet Premium Strategia mediów i do 5 artykułów. Zamieszkanie w ciągu 3 lat Szybki stały pobyt w Zjedn…
    Konsultant imigracyjny
    Immigrazio
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Wielka Brytania
    Zezwolenie na pobyt w Wielka Brytania
    Wielka Brytania Wielka Brytania
    od
    $35,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Dokument pobytowy na pracę (wiza zawodowa) bez zapewnienia miejsca pracy.Dodatkowe usługi: rekrutacja
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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