Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ukraina

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Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości na Ukrainie
Za ile średnio można kupić nieruchomość na Ukrainie?
Ukraińskie nieruchomości wyceniane są na 1–3 tysiące euro za metr kwadratowy. W tej cenie można nabyć mieszkania i domy. Dokładne ceny nieruchomości na Ukrainie zależą od ich nowości, dostępności napraw i lokalizacji. Maksymalne ceny są ustalane dla nowych mieszkań w stolicy – Kijowie.
W których miastach jest lepsza nieruchomość na sprzedaż na Ukrainie?
Mieszkania w Kijowie, Charkowie i Lwowie charakteryzują się dużą atrakcyjnością inwestycyjną. Można je z zyskiem wynająć lub odsprzedać. Ze względu na rozwiniętą infrastrukturę, miasta te dobrze nadają się również do zamieszkania na stałe.
Jakie są wymagania dla obcokrajowców przy kupnie nieruchomości na Ukrainie?
Zakup wymaga dokumentu tożsamości i numeru identyfikacyjnego uzyskanego w urzędzie skarbowym. Jeśli kupujący jest w związku małżeńskim, wymagane będzie zaświadczenie. Można nabyć każdy rodzaj nieruchomości, z wyjątkiem gruntów rolnych.
Czy można zdalnie kupić nieruchomość na Ukrainie?
Tak, aby sfinalizować tę transakcję, należy skontaktować się z lokalną agencją nieruchomości. Ich specjaliści pomogą w zakupie.