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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ukraina

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Kijow
23
Odessa
3299
Obwód odeski
4869
Lymanka
313
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4 901 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Penthouse 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 989 m²
Piętro 7/3
Unikalny apartament trzypiętrowy w centrum OdesyJeden z trzech piętrowych apartamentów na na…
$3,00M
VAT
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 78 m²
W premium Atmosphere in the Cultural Lane miał sprzedać stylizowane mieszkanie z dwoma sypia…
$220,000
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Agencja
BPS Consulting
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 677 m²
TRYBUNAŁ ALET DLA mojego TRYBUNAŁU W RIVER 124A; 677 m ² do 124; WYKRYCIE W zamkniętych spó…
$1,20M
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Agencja
BPS Consulting
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DD CO DEDD CO DE
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 227 m²
Dom w Odessie. Powierzchnia miasta, miasto Mizzkowska, Sowignon 1 w środku. Vol, Olga ma 10 …
$385,000
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Agencja
BPS Consulting
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 47 m²
37112 Sprzedam przestronne mieszkanie z jedną sypialnią w Consul LCD. Łączna powierzchnia 47…
$160,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
№ 1893... Oferujemy na sprzeda? przestronne mieszkanie o krok od pl. Catherine. Powierzchnia…
$165,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 m²
36889 Na sprzedaż 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Pervomaisky, zaledwie 400 m…
$12,800
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
№ 1165.. Sprzedam 2 - x pi? tro dom w r - nie st. Dmitry Donsky. Powierzchnia 200 m2 Przestr…
$150,000
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
12915 Sprzeda? 4 - x dom z dzia? k? w w akrach 5 w mie? cie Tsarskoye - 2. Całkowita powierz…
$310,000
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Pokój w Odessa, Ukraina
Pokój
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 10 m²
№ 5054. . . Oferujemy na sprzedaż pokój na Moldavance na ulicy. I. Kutuzakiya. Łączna powier…
$7,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 32 m²
38455 Studio z remontem w kompleksie mieszkalnym Acropolis-, sekcja A jest oferowane na sprz…
$67,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 459 m²
26296 Sprzedam luksusową posiadłość na Tairovie. Powierzchnia całkowita wynosi 459 m2. Zgodn…
$680,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 116 m²
14003 Oferujemy na sprzeda? trzypokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym "Konsola" przy …
$100,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
37946 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w mieszkalnym kompleksie "Mikhailovsky miasto", Moldava…
$51,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 25 m²
34,062. Sprzedam osobny 1-pokojowy apartament z balkonem w wynajętym domu - Smart City kompl…
$21,500
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 180 m²
12326 Sprzedam 3 - x dom na Tairow. Trzypiętrowy dom z remontem. Dom znajduje się w zamknięt…
$310,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 24 m²
33273 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie z renowacją w kompleksie mieszkalnym Via Roma. Powierzc…
$44,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 20 m²
26507 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na N. Borovskiy Street. Przeprowadzono nowoczesne renow…
$18,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 74 m²
31326 Sprzedam mieszkanie w nowym domu na Pedagogicznym. Powierzchnia 74 m2 Widok na miasto …
$115,000
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Pokój w Odessa, Ukraina
Pokój
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 9 m²
36326. Na sprzedaż pokój z remontem i meblami w wspólnym mieszkaniu Oferujemy przytulny pok…
$8,000
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Mieszkanie w Lymanka, Ukraina
Mieszkanie
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
35855 Na sprzedaż mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Rosenthal. Gazownia. Powierzchnia całk…
$43,000
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 170 m²
30264. Sprzedam stylowy dom w poblizu morza w okolicy Dacha Kovalevsky. 10 minut od morza. Z…
$240,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 41 m²
12616 Apartament w dzielnicy mieszkalnej miasta Kodorr przy ulicy Krasnov. Naprawa od budown…
$69,706
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Dom w Lymanka, Ukraina
Dom
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 650 m²
16659. Trzypiętrowy dom w Sauvignon na działce 15 akrów o łącznej powierzchni 650 m kw. Dom …
$765,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
25247 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Derby Style House na drodze…
$39,500
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 46 m²
17836 Oferuję na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie na Piszonovskaya. Położony wewnątrz dziedzi…
$28,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 43 m²
24836 Sprzedam mieszkanie z jedną sypialnią w Czarnomorce. Powierzchnia całkowita wynosi 43 …
$43,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 57 m²
36768. Na sprzeda? dwupokojowe mieszkanie w nowej kwaterze mieszkalnej Cadorr. 60 Pearl. Ład…
$122,800
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Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 412 m²
20192 Oferujemy na sprzeda? dom w pobli? u Nowego Rynku. Oddzielny trzypiętrowy budynek z po…
$450,000
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Mieszkanie w Odessa, Ukraina
Mieszkanie
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
26846 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w LCD Marine Symphony. Znajduje się na wygodnym piętrze…
$75,000
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Typy nieruchomości w Ukraina.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Ukraina

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe

Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości na Ukrainie

Za ile średnio można kupić nieruchomość na Ukrainie?

Ukraińskie nieruchomości wyceniane są na 1–3 tysiące euro za metr kwadratowy. W tej cenie można nabyć mieszkania i domy. Dokładne ceny nieruchomości na Ukrainie zależą od ich nowości, dostępności napraw i lokalizacji. Maksymalne ceny są ustalane dla nowych mieszkań w stolicy – Kijowie.

W których miastach jest lepsza nieruchomość na sprzedaż na Ukrainie?

Mieszkania w Kijowie, Charkowie i Lwowie charakteryzują się dużą atrakcyjnością inwestycyjną. Można je z zyskiem wynająć lub odsprzedać. Ze względu na rozwiniętą infrastrukturę, miasta te dobrze nadają się również do zamieszkania na stałe.

Jakie są wymagania dla obcokrajowców przy kupnie nieruchomości na Ukrainie?

Zakup wymaga dokumentu tożsamości i numeru identyfikacyjnego uzyskanego w urzędzie skarbowym. Jeśli kupujący jest w związku małżeńskim, wymagane będzie zaświadczenie. Można nabyć każdy rodzaj nieruchomości, z wyjątkiem gruntów rolnych.

Czy można zdalnie kupić nieruchomość na Ukrainie?

Tak, aby sfinalizować tę transakcję, należy skontaktować się z lokalną agencją nieruchomości. Ich specjaliści pomogą w zakupie.
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