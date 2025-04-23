  1. Realting.com
  2. Nieruchomości w Australii

Nieruchomości w Australii

Szukaj wśród 1 obiekt
Nowe budynki Kupić Wynajem Codziennie Handlowy
{{ property_type ? property_type : 'nie wybrano' }}
Apart - hotel Apartamentowiec Centrum biznesowe Centrum handlowe Chata Dom klubowy Dzielnica mieszkaniowa Handel Hotel Kompleks turystyczny Kompleks willi Rezydencja Szeregowiec Wieś domków Willa Zespół mieszkaniowy
Mieszkaniowy
Mieszkanie Penthouse Kawalerka Dom Willa Dom wolnostojący Pokój
Handlowy
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
Inne
Działki
Mieszkanie Penthouse Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom wolnostojący Rezydencja Bungalow Szeregowiec Bliźniak Nieruchomości komercyjne Lokale gastronomiczne Pomieszczenie biurowe Magazyn
Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
1 obiekt nieruchomości
Artykuły o nieruchomości w Australia

Mieszkania w Australia

Wszystkie apartamenty Kawalerki
Dodaj ogłoszenie
Nasz formularz zgłoszeniowy umożliwi Państwu szybkie i wygodne zamieszczenie ogłoszenia
Aby dodać ogłoszenie

Programy imigracyjne w Australia

  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Australia
    Zezwolenie na pobyt w Australia
    Australia Australia
    od
    $30,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Zezwolenie na pobyt w miejscu pracy (wiza za pracę) bez zapewnienia miejsca pracyUsługa dodatkowa: wybór pesonalny dla biznesu
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
    Zostaw prośbę
    Pokaż kontakty
    Zamknij
    Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
    Języki komunikacji
    English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
    Telegram Napisz w Telegram
Pokaż więcej

Wiadomości z rynku nieruchomości w Australia

Pokaż więcej