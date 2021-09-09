  1. Realting.com
  2. Nieruchomości na Ukrainie

Nieruchomości na Ukrainie

Szukaj wśród 6 424 obiekty
Nowe budynki Kupić Wynajem Codziennie Handlowy
{{ property_type ? property_type : 'nie wybrano' }}
Apart - hotel Apartamentowiec Centrum biznesowe Centrum handlowe Chata Dom klubowy Dzielnica mieszkaniowa Handel Hotel Kompleks turystyczny Kompleks willi Rezydencja Szeregowiec Wieś domków Willa Zespół mieszkaniowy
Mieszkaniowy
Mieszkanie Penthouse Kawalerka Dom Willa Dom wolnostojący Pokój
Handlowy
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
Inne
Działki
Mieszkanie Penthouse Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom wolnostojący Rezydencja Bungalow Szeregowiec Bliźniak Nieruchomości komercyjne Lokale gastronomiczne Pomieszczenie biurowe Magazyn
Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
Nowe budynki na mapie w Ukraina
6 424 obiekty nieruchomości
12 firmy
Artykuły o nieruchomości w Ukraina

Agencje i deweloperzy w Ukraina

Agencje
FAKTOR
BPS Consulting
Dmd consulting
Александр-Н Агентство Недвижимости с 1994 года
Pokaż więcej

Popularne obszary w Ukraina

Nowe budynki w Ukraina

Wszystkie nowe budynki Mieszkania

Wszystkie nowe budynki

Pokaż więcej

Mieszkania

Pokaż więcej

Mieszkania w Ukraina

Wszystkie apartamenty 1 pokój 2 pokoi 3 pokoi 4 pokoi 5 pokojów Penthouse’y Apartamenty wielopoziomowe

Wszystkie apartamenty

Pokaż więcej

1 pokój

Pokaż więcej

2 pokoi

Pokaż więcej

3 pokoi

Pokaż więcej

4 pokoi

Pokaż więcej

5 pokojów

Pokaż więcej

Domy w Ukraina

Wszystkie domy Szeregowcy

Wszystkie domy

Pokaż więcej

Wynajem w Ukraina

Wynajem krótkoterminowy Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy

Pokaż więcej

Nieruchomości komercyjne w Ukraina

Wszystkie nieruchomości komercyjne Restauracje Hotele Pomieszczenia biurowe Pomieszczenia produkcyjne Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyny Sklepy Gotowy biznes

Wszystkie nieruchomości komercyjne

Pokaż więcej

Restauracje

Pokaż więcej

Hotele

Pokaż więcej

Pomieszczenia biurowe

Pokaż więcej

Pomieszczenia produkcyjne

Pokaż więcej

Magazyny

Pokaż więcej

Gotowy biznes

Pokaż więcej

Działki w Ukraina

Pokaż więcej
Dodaj ogłoszenie
Nasz formularz zgłoszeniowy umożliwi Państwu szybkie i wygodne zamieszczenie ogłoszenia
Aby dodać ogłoszenie

Wiadomości z rynku nieruchomości w Ukraina

Pokaż więcej

Nasi partnerzy w Ukraina