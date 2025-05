W ciągu ostatnich 5 lat liczba krajów oferujących wizy dla talentów podwoiła się. Tendencja ta odzwierciedla rosnącą konkurencję o wysoko wykwalifikowanych specjalistów na światowym rynku pracy.W naszym obszernym przewodniku opowiemy Ci o wszystkich szczegółach związanych z wizami talentowymi: czym są, jakie kraje je wydają i na jaki okres, ile może kosztować wniosek, a także jakie są warunki w każdym konkretnym przypadku.

Wiza talentów. Co to jest?

Wiza talentowa to rodzaj wizy przeznaczonej dla wyjątkowych profesjonalistów, którzy mogą znacząco wpłynąć na gospodarkę i kulturę kraju, do którego chcą się przeprowadzić. Wizy te są zwykle wydawane na podstawie określonych wymagań zawodowych, specjalnych umiejętności i rekomendacji pracodawców lub ekspertów.

Które kraje wydają wizy dla talentów?

Podajemy listę wszystkich krajów, które obecnie wydają wizy talentowe:

Stany Zjednoczone Kanada Zjednoczone Królestwo Francja Australia Nowa Zelandia Dania Chiny Hongkong Malezja

Każdy kraj ma swoje własne cechy i procedury uzyskiwania wizy talentów. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przestudiować wymagania i przygotować się z wyprzedzeniem.

USA – Wiza O-1

Kto może ubiegać się o amerykańską wizę talentów?

Wiza nieimigracyjna O-1 do Stanów Zjednoczonych wydawana jest osobom posiadającym niezwykłe zdolności i osiągnięcia, a mianowicie:

O-1A: Ci, którzy mają wyjątkowe zdolności w nauce, edukacji, biznesie lub sporcie.

O-1B: Dla osób o niezwykłych zdolnościach artystycznych lub wybitnych osiągnięciach w branży filmowej lub telewizyjnej.

O-2: towarzyszenie artyście lub sportowcowi z O-1 w celu pomocy przy konkretnym wydarzeniu lub występie.

O-3: Małżonkowie lub dzieci posiadacza takiej wizy.

Główne warunki i proces aplikacyjny

Po pierwsze, pracodawca amerykański, agent amerykański lub pracodawca zagraniczny za pośrednictwem agenta amerykańskiego musi złożyć wniosek Formularz I-129 (jest to petycja skierowana do pracownika niebędącego imigrantem) w Twoim imieniu wraz z niezbędnymi dowodami. Wskazane jest złożenie tego dokumentu co najmniej na 45 dni przed datą zatrudnienia, jednak nie wcześniej niż na rok przed zapotrzebowaniem na usługi.

Agentem w Stanach Zjednoczonych może być 1) Twój faktyczny pracodawca, 2) przedstawiciel zarówno Ciebie, jak i pracodawcy, 3) osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez pracodawcę do działania w jego imieniu lub w jego imieniu.

Pierwsza strona formularza I-129

Aby uzyskać wizę talentową do USA, musisz udowodnić, że masz wybitne zdolności lub osiągnięcia w jednym z wymienionych obszarów. Mogą to być na przykład:

Dokumentacja otrzymania krajowych lub międzynarodowych nagród i wyróżnień.

Dowód członkostwa w stowarzyszeniach wymagających wybitnych osiągnięć.

Publikacje o Tobie w mediach profesjonalnych lub głównych.

Dowód Twojego zaangażowania w ocenę pracy innych osób w Twojej dziedzinie.

Dowód oryginalnego wkładu w Twoją dziedzinę.

Autorstwo artykułów naukowych.

Dowody pracy na kluczowych stanowiskach w organizacjach o wyjątkowej reputacji.

Dowód wysokiego wynagrodzenia w porównaniu z innymi pracownikami w Twojej branży.

O tym, jak ocenia się zgodność wnioskodawcy z niezbędnymi wymaganiami, możesz przeczytać szczegółowo w Podręcznik zasad USCISi w Aplikacja .

Co jeszcze jest wymagane od wnioskodawcy:

Umowa między nim a stroną przyjmującą.

Plan podróży z datami wydarzeń, które będą miały miejsce podczas planowanej wycieczki.

Pisemna opinia biegłego sporządzona przez odpowiednią grupę ekspertów lub organizację z zakresu działalności wnioskodawcy.

Okres ważności

Amerykańska wiza talentowa jest zwykle ważna przez okres do trzech lat. W razie potrzeby można go przedłużyć. Jednorazowo możliwe jest przedłużenie umowy na okres do jednego roku. Możesz zostać wpuszczony do Stanów Zjednoczonych na okres obowiązywania petycji oraz do 10 dni przed i po tym okresie.

Opłata za złożenie

Opłata za złożenie formularza I-129 wynosi 460 USD. Jeżeli wypełniasz kilka formularzy, musisz uiścić opłatę za każdy z nich osobno. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Zalety

Twój współmałżonek i dzieci poniżej 21 roku życia mogą Ci towarzyszyć lub dołączyć do Ciebie później, składając wniosek o wizę nieimigracyjną O-3. Posiadacze wizy O-3 nie mogą pracować w USA, ale mogą studiować.

Złóż wniosek terazi możesz dowiedzieć się więcej szczegółów Tutaj .

Strona główna zawierająca informacje dotyczące wizy O-1

Kanada – Globalny strumień talentów

Globalny strumień talentów (GTS) jest częścią programu Temporary Foreign Worker Program (TFWP), a jego celem jest pomoc kanadyjskim firmom i start-upom w przyciąganiu wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

Kto może złożyć wniosek?

GTS ma dwie kategorie:

Kategoria A: Dla innowacyjnych firm potrzebujących pracowników o unikalnych i wyspecjalizowanych talentach. Firmy muszą zostać polecone przez jednego z wyznaczonych partnerów polecających. Kategoria B: Dla firm poszukujących wysoko wykwalifikowanych pracowników na stanowiska znajdujące się na Globalnej Liście Talent Occupations, która obejmuje między innymi:

Menedżerowie komputerów i systemów informatycznych.

Inżynierowie (budowlani, górniczy, lotniczy, informatyczny, elektryczny i elektroniczny).

Matematycy i statystycy (z wyłączeniem aktuariuszy).

Analitycy i konsultanci systemów informatycznych.

Analitycy baz danych i administratorzy danych.

Programiści i twórcy mediów interaktywnych.

Projektanci i programiści stron internetowych.

Specjaliści ds. testowania systemów informatycznych.

Konkretne pozycje w mediach cyfrowych i efektach wizualnych.

Część listy ze specjalnościami odpowiednimi do ubiegania się o kanadyjską wizę talentów

Główne warunki i proces aplikacyjny

Pracodawcy muszą opracować Plan Świadczeń Rynku Pracy (LMBP), który pokaże, jakie korzyści przyniesie zatrudnienie zagranicznego pracownika kanadyjskiemu rynkowi pracy.

Pracodawcy muszą przedstawić dowody legalności swojej działalności.

Chociaż nie ma minimalnych wymagań rekrutacyjnych, zachęca się pracodawców, aby w pierwszej kolejności szukali pracowników kanadyjskich.

Wynagrodzenie musi być zgodne z dominującą kwotą wypłacaną Kanadyjczykom i stałym rezydentom na tym samym stanowisku.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom ubezpieczenie zdrowotne.

Musi przestrzegać wszystkich kanadyjskich przepisów prawa pracy i utrzymywać bezpieczne miejsce pracy.

Ogłoszenie o naborze może wymagać wyłącznie języka angielskiego lub francuskiego. Jeżeli potrzebne są inne języki, wymagane jest uzasadnienie.

Okres ważności

Zezwolenia na pracę wydawane w ramach Global Talent Stream mogą być ważne aż do trzech lat.

Opłata za złożenie

Za każdy wniosek pobierana jest opłata w wysokości 1000 USD na pokrycie kosztów przetwarzania. Kwotę tę wypłaca pracodawca i nie można jej odzyskać od pracownika.

Zalety

Małżonkowie pracowników zagranicznych mogą również uzyskać pozwolenie na pracę w Kanadzie. Dzieci mogą uczyć się w Kanadzie.

Dodatkowe informacje

Program obejmuje coroczne przeglądy przestrzegania obowiązków LMBP.

W niektórych zawodach obowiązują wymagania dotyczące minimalnego wynagrodzenia.

Quebec ma specyficzne wymagania programowe.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej rządu Kanady .

Wielka Brytania – Globalna wiza talentów

Wiza Global Talent pojawiła się w Wielkiej Brytanii w lutym 2020 roku: zastąpiła inną podobną wizę o nazwie Tier 1 Unique Talent.

Wiza Global Talent jest odpowiednia dla talentów i profesjonalistów z całego świata, którzy chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii i pracować dla tego kraju.

Kto może złożyć wniosek?

Wiza przeznaczona jest dla liderów lub potencjalnych liderów w jednej z następujących dziedzin:

Badania akademickie: badacze, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, przedstawiciele nauk humanistycznych. Sztuka i kultura: organizatorzy i producenci, architekci, artyści, projektanci, tancerze, muzycy, pracownicy teatru i filmu, pisarze, fotografowie. Technologie cyfrowe: pracownicy firm fintech, specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, gier.

Wiza podzielona jest na dwie kategorie: Wyjątkowa Obietnica i Wyjątkowy Talent. Do pierwszej kategorii zaliczają się osoby, które są na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej (mniejsze znaczenie mają nagrody i osiągnięcia), do drugiej kategorii zaliczają się doświadczeni specjaliści w swojej dziedzinie (w tym przypadku kluczową rolę odgrywają nagrody i osiągnięcia).

Główne warunki i proces aplikacyjny

Aby uzyskać wizę, będziesz musiał przejść przez dwa główne etapy:

Uzyskanie zgody (potwierdzenia) od odpowiedniej organizacji lub obecność określonej nagrody. Złożenie wniosku wizowego.

Aby uzyskać zgodę, należy przygotować standardowy zestaw dokumentów. Obejmuje:

Wznawiać. Ważne jest, aby przeglądać i aktualizować wszystkie informacje, w tym profil LinkedIn, a także szczegółowo opisywać swój wkład w konkretny produkt lub obszar.

Ważne jest, aby przeglądać i aktualizować wszystkie informacje, w tym profil LinkedIn, a także szczegółowo opisywać swój wkład w konkretny produkt lub obszar. Trzy listy polecająceod różnych ekspertów i firm.

Dziesięć dokumentów, potwierdzając spełnienie wybranych kryteriów talentów.

Nagrody i listy motywacyjne. Mogą to być umowy o pracę, raporty finansowe, publikacje, portfolio i inne dokumenty potwierdzające Twoją wiedzę i osiągnięcia.

Należy pamiętać, że dokumenty można przedłożyć do ponownego rozpatrzenia. Jeśli Twój wniosek o wizę Global Talent Visa zostanie odrzucony, masz 28 dni na ponowne złożenie wniosku.

Po zatwierdzeniu Twojego wniosku, otrzymasz e-mail z Home Office. Będziesz musiał ubiegać się o wizę w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania. Aby to zrobić, musisz przedstawić ważny paszport i wyniki badań na gruźlicę.

Początek formularza wniosku o wizę Global Talent

Okres ważności

Do 5 lat na wniosek. Możesz przedłużyć swoją wizę nieograniczoną liczbę razy.

Opłata za złożenie

Całkowity koszt to 716 GBP (~937 USD). Jeśli ubiegasz się o zgodę, kwota ta jest dzielona na:

524 GBP po złożeniu wniosku o zatwierdzenie.

192 GBP przy ubieganiu się o samą wizę.

Ponadto należy uiścić dodatkową opłatę zdrowotną, która zazwyczaj wynosi 1035 GBP rocznie na osobę.

Zalety

Możliwość zamieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii przez okres do 5 lat na jedno zgłoszenie.

Nie musisz udowadniać swojej znajomości języka angielskiego.

Nie jest wymagany żaden dowód dochodu.

Możesz zamieszkać z rodziną (partnerem i dziećmi do lat 18).

Możesz pracować na zlecenie lub prowadzić działalność na własny rachunek.

Możesz zmienić pracę bez ponownego zatwierdzania wniosku wizowego.

Możesz zostać wolontariuszem.

Możliwość uzyskania stałego pobytu (pobytu na czas nieokreślony) po 3 lub 5 latach, w zależności od dziedziny działalności.

Dodatkowe informacje

Wniosek można złożyć online.

Decyzja wizowa jest zwykle podejmowana w ciągu 3 tygodni, jeśli składasz wniosek spoza Wielkiej Brytanii i 8 tygodni, jeśli składasz wniosek z Wielkiej Brytanii.

Możesz ubiegać się o zmianę na tę wizę, jeśli przebywasz już w Wielkiej Brytanii na podstawie innej wizy (z pewnymi wyjątkami).

Złóż wniosek teraz a więcej szczegółów znajdziesz na stronie oficjalna strona internetowa rządu brytyjskiego .

Australia – Globalny program wizowy dla talentów (GTVP)

Wiza Global Talent to wiza stała dla wyjątkowo utalentowanych i wybitnych osób, które mogą podnieść prestiż Australii w swojej dziedzinie. Do 27 lutego 2021 roku wiza ta nosiła nazwę Distinguished Talent.

Kto może złożyć wniosek?

Branże, z których specjaliści są traktowani priorytetowo:

Zasoby (np. geologia i metalurgia, gospodarka odpadami surowcowymi itp.).

Rolno-spożywczy i AgTech (analityka danych rolniczych, nauki biologiczne, biotechnologia itp.).

Energia.

Branże związane ze służbą zdrowia.

Obronność, zaawansowana produkcja i przestrzeń kosmiczna.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (sztuczna inteligencja i technologie cyfrowe, wytwarzanie bioenergii, nauki o środowisku i inne).

DigiTech (data science, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, automatyka i robotyka, technologia blockchain, 5G i inne).

Infrastruktura i turystyka.

Usługi finansowe i fintech.

Edukacja.

Pod uwagę brane będą także osoby, które osiągnęły wybitne wyniki w sporcie, sztuce i nauce.

Główne warunki i proces aplikacyjny

Oprócz wyjątkowych osiągnięć w jednym z priorytetowych obszarów, aby uzyskać amerykańską wizę talentową, musisz:

Miej nominowanego (przedstawiciela) o krajowej reputacji w swoim obszarze talentów. To mogłoby być obywatel lub stały rezydent Australii, uprawniony obywatel Nowej Zelandii lub podmiot australijski.

być w stanie zarabiać na poziomie progu lub powyżej niego Uczciwa praca , czyli 175 000 dolarów australijskich rocznie (około 116 540 dolarów amerykańskich). Liczba ta jest korygowana corocznie 1 lipca.

Proces aplikacji:

Prześlij swoje zainteresowanie za pomocą kontaktu Formularz Globalnego Talentu .

. Po otrzymaniu zaproszenia e-mailem złóż wniosek o wizę Global Talent (podklasa 858) za pośrednictwem Konto Immi .

Czas rozpatrywania wniosku wynosi od 5 do 7 miesięcy.

Początek wyrażania zainteresowania

Okres ważności

Jest to wiza stała, bezterminowa, co oznacza, że ​​możesz przebywać w Australii na czas nieokreślony.

Opłata za złożenie

Koszt wizy to 4840 AUD (3220 USD). Każdy członek rodziny składający wniosek wraz z Tobą zostanie obciążony tą samą dodatkową opłatą.

Zalety

Dzięki tej wizie możesz:

zostać w Australii na zawsze;

praca i nauka w Australii;

uczestniczyć w bezpłatnych lekcjach języka angielskiego prowadzonych w ramach Programu języka angielskiego dla dorosłych-migrantów;

zapisać się do australijskiego programu zdrowia publicznego Medicare;

sponsoruj swoich bliskich, aby przyjechali do Australii;

ubiegać się o obywatelstwo australijskie.

Można aplikować i dowiedzieć się więcej szczegółów na stronie oficjalna strona australijskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych .

Nowa Zelandia – Wiza dla talentów

Kto może złożyć wniosek?

Możesz ubiegać się o wizę talentów do Nowej Zelandii, jeśli masz wyjątkowy talent w sztuce, sporcie lub kulturze.

Główne warunki i proces aplikacyjny

Oto główne wymagania, oprócz posiadania wyjątkowego talentu w dziedzinie sztuki, sportu lub kultury:

musisz przedstawić dowód tożsamości;

musisz mieć ukończone 55 lat;

powinieneś być wspierany przez organizację nowozelandzką o krajowej reputacji we właściwych obszarach. Możesz przeczytać więcej o sponsorach Tutaj .

80% wniosków rozpatrywanych jest w ciągu 5 tygodni.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, musisz odpowiedzieć na te pytania

Zacznij ubiegać się o wizę talentową

Okres ważności

Po otrzymaniu wizy masz 3 miesiące na lot do Nowej Zelandii. Czas pobytu wynosi do 30 miesięcy.

Opłata za złożeniewynosiod 860 NZD (ok. 530 USD).

Zalety

Dzięki tej wizie możesz:

pracować w dowolnym zawodzie dla dowolnego pracodawcy w Nowej Zelandii;

studiować do 3 miesięcy w dowolnym okresie 12-miesięcznym;

ubiegać się o pobyt stały po 2 latach aktywnej pracy w swojej branży; We wniosku o pobyt stały można uwzględnić także dzieci partnerskie i pozostające na utrzymaniu.

Można aplikować i dowiedzieć się więcej szczegółów na stronie Oficjalna strona internetowa nowozelandzkiego urzędu imigracyjnego .

Francja – Paszport Talentu

Wieloletnie zezwolenie na pobyt, czyli „paszport talentów”, stworzono we Francji, aby ułatwić wjazd obcokrajowcom, którzy są zatrudnieni lub prowadzą działalność na własny rachunek i chcą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej kraju.

Kto może złożyć wniosek?

Wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Pracownicy młodych innowacyjnych firm.

Pracownicy publicznych lub prywatnych organizacji badawczych lub szkolnictwa wyższego.

Artyści performatywni, autorzy dzieł literackich lub artystycznych.

Pracownicy przeniesieni w ramach tej samej międzynarodowej grupy spółek.

Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek, aby otrzymać paszport talentu, musisz spełnić jedno z następujących kryteriów:

Utwórz firmę lub przejmij kontrolę nad firmą we Francji.

Dokonuj bezpośrednich inwestycji gospodarczych.

Zrealizuj innowacyjny projekt gospodarczy uznany przez agencję rządową.

Prowadź działalność o sławie krajowej lub międzynarodowej.

Główne warunki i proces aplikacyjny:

Twoja umowa o pracę lub okres pobytu we Francji musi przekraczać 3 miesiące.

Wymagania dotyczące wynagrodzenia różnią się w zależności od kategorii. Na przykład: Dla wykwalifikowanych pracowników w innowacyjnych firmach: co najmniej 2-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju (we wrześniu 2024 r. wynosi 1398,69 euro). Dla pracowników grup międzynarodowych: nie mniej niż 1,8-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów ( Niebieska Karta ): nie mniej niż 1,5-krotność przeciętnego rocznego wynagrodzenia.

Dla twórców biznesu ważne jest posiadanie dyplomu odpowiadającego co najmniej tytułowi magistra, lub posiadanie 5-letniego doświadczenia zawodowego na porównywalnym poziomie; będziesz musiał także zainwestować w projekt co najmniej 30 000 euro.

Okres ważności

Będziesz mógł przebywać w kraju nie dłużej niż 4 lata od daty przybycia do Francji.

Proces składania

Ty i Twoja rodzina musicie wystąpić o kartę wieloletniego pobytu w prefekturze miejsca zamieszkania w ciągu 2 miesięcy od przybycia do Francji.

Opłata za złożenie

W momencie wydania zezwolenia wnioskodawcy muszą zapłacić podatek w wysokości 200 euro na rzecz francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Obywatelstwa (Office français de l'imigration et de l'intégration — OFII). Oprócz tego podatku zostanie naliczona opłata skarbowa w wysokości 25 EUR za zezwolenie na pobyt.

Zalety

Może Ci towarzyszyć rodzina, która otrzyma zezwolenie na pobyt wieloletni. Dzięki temu Twój współmałżonek i dziecko (dzieci) powyżej 18 roku życia będą mogły wykonywać działalność zawodową.

Możesz przeczytać więcej o warunkach Tutaj .

Dania – Specjalne kwalifikacje indywidualne

Kto może złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o duńską wizę talentową, musisz być specjalistą posiadającym określone indywidualne kwalifikacje. Należą do nich:

wykonawcy lub artyści, w tym śpiewacy, muzycy i dyrygenci;

zawodowi sportowcy lub trenerzy;

wyspecjalizowani szefowie kuchni.

Główne warunki i proces aplikacyjny

Co do zasady musisz mieć umowę o pracę z firmą zarejestrowaną w Danii. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący aplikowania do Duńskiej Agencji ds. Rekrutacji Międzynarodowej i Integracji (SIRI):

Utwórz identyfikator zamówienia sprawy dla swojej aplikacji. Zapłać prowizję. Zbierz i dostarcz niezbędne dokumenty, m.in.: Kopia wszystkich stron paszportu.

Umowa o pracę lub oferta pracy.

Dokumenty potwierdzające wykształcenie odpowiednie do proponowanej pracy.

Dokumenty potwierdzające Twoje szczególne kwalifikacje. Wypełnij i przesłać formularz zgłoszeniowy AR1 lub AR6 (część formularza musi wypełnić Twój pracodawca). Zarejestruj dane biometryczne (zdjęcie i odciski palców). Uzyskaj odpowiedź.

Ważne jest, abyś mógł pracować wyłącznie w firmie wskazanej w Twoim zezwoleniu. Jeśli zaoferowano Ci nową pracę lub stanowisko, musisz ubiegać się o nowe zezwolenie.

Przesyłanie rozpoczynamy od utworzenia identyfikatora zamówienia dla naszej aplikacji

Okres ważności

Zezwolenia na pobyt i pracę wydawane są na czas trwania umowy, jednak jednorazowo nie dłużej niż na 4 lata. Zezwolenie pozwala również na pobyt w strefie Schengen do 90 dni w dowolnym okresie 180 dni.

Opłata za złożenie

Jednorazowa opłata za zgłoszenie od 2024 r. wynosi 6290 DKK (930 USD).

Zalety

Zezwolenie na pobyt i pracę pozwala Twojemu współmałżonkowi/partnerowi i dzieciom poniżej 18 roku życia na przyjazd z Tobą do Danii.

Masz prawo do bezpłatnych lekcji języka duńskiego (pod warunkiem, że masz ukończone 18 lat i Twój adres zamieszkania jest zarejestrowany w duńskim rejestrze krajowym).

Jeśli jesteś sportowcem lub trenerem, możesz mieć pracę dodatkową związaną z twoją główną działalnością.

Wymagania płacowe

Twoje wynagrodzenie i warunki pracy muszą odpowiadać duńskim standardom. Wynagrodzenie należy wpłacać na duńskie konto bankowe na Twoje nazwisko.

Aplikuj i poznaj więcej szczegółów możliwe o godz Oficjalna strona SIRI .

Chiny – chińska wiza talentów (wiza R)

Chińska wiza talentowa, zwana także wizą R, wydawana jest obcokrajowcom, którzy mają wybitne talenty w określonych dziedzinach. Umożliwia pobyt i pracę w kraju.

Wiza R jest przedłużeniem wizy Z, która umożliwia obcokrajowcom pracę w Chinach, jeśli posiadają pozwolenie na pracę lub świadectwo pracy wydane przez chiński rząd za pośrednictwem któregokolwiek z jego agentów.

Kto może ubiegać się o wizęR?

Osoby ubiegające się o chińską wizę talentową mogą obejmować:

Cudzoziemcy uczestniczący w programach pozyskiwania talentów zatwierdzonych przez chińskie władze ds. talentów. Przykłady takich programów: Projekt Stu Talentów CAS, Wprowadzenie wybitnych profesorów, Plan 1000 talentów.

Osoby o wybitnych osiągnięciach zawodowych: laureaci Nagrody Nobla, członkowie krajowych akademii nauk lub akademii inżynierskich, profesorowie i docentowie wiodących światowych uniwersytetów.

Menedżerowie wysokiego szczebla w dużych międzynarodowych firmach lub chińskich przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym.

Główne warunki i proces aplikacyjny

Wymagane dokumenty:

Ważny paszport z okresem ważności co najmniej 6 miesięcy.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Aktualne kolorowe zdjęcie w formacie paszportowym (nie starsze niż 6 miesięcy).

List polecający od odpowiedniego chińskiego organu rządowego, potwierdzające status wnioskodawcy jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty i talentu wysokiego szczebla.

Notatka: Ambasada lub Konsulat Chin może zażądać dodatkowych dokumentów na poparcie Twojego wniosku.

Standardowy czas rozpatrywania wniosku wynosi około 4 dni roboczych, ale może się różnić.

Aby rozpocząć wypełnianie wniosków, należy wybrać lokalizację, z której zamierzasz to zrobić

Okres ważności

Wiza talentowa w Chinach jest zwykle wydawana jako wiza wielokrotnego wjazdu z okresem ważności 5–10 lat. Właściciel może przebywać w Chinach do 180 dni podczas jednej wizyty.

Opłata za złożenie

Sama wiza R wydawana jest bezpłatnie. Jeśli jednak złożysz wniosek za pośrednictwem Chińskiego Centrum Obsługi Wizowej (CVASC), możesz zostać obciążony opłatą za usługę (zaczynającą się od 149 USD, w zależności od świadczonych usług).

Zalety

Małżonkowie i małoletnie dzieci wnioskodawców są również uprawnieni do otrzymania wiz towarzyszących o podobnym okresie ważności.

Uproszczona procedura uzyskania pozwolenia na pobyt w Chinach.

Możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych na równych zasadach z obywatelami Chin w niektórych regionach.

Złóż wniosek terazi możesz dowiedzieć się więcej szczegółów Tutaj .

Hongkong — program Top Talent Pass

Kto może złożyć wniosek?

Talenty, które nie otrzymały jeszcze oferty pracy w Hongkongu, ale są zainteresowane osiedleniem się i pracą w Hongkongu, mogą aplikować w ramach programu TTPS (Top Talent Pass Scheme).

Osoby ubiegające się o wizę talentową w Hongkongu mogą obejmować:

Kategoria A: Osoby, których roczny dochód wynosi 2,5 miliona HKD lub więcej w roku bezpośrednio poprzedzającym datę złożenia wniosku.

Kategoria B: Absolwenci najlepszych uniwersytetów z co najmniej trzyletnim stażem pracy w ciągu ostatnich pięciu lat bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku.

Kategoria C: absolwenci najlepszych uniwersytetów z ostatnich pięciu lat, posiadający mniej niż trzy lata doświadczenia zawodowego – wizy będą przyznawane na podstawie rocznej kwoty, która jest rozdzielana według kolejności zgłoszeń.

Główne warunki i proces aplikacyjny

Czego wymaga się od wnioskodawcy:

Aktualne zdjęcie wnioskodawcy.

Ważny dokument podróży wnioskodawcy.

Dowód tożsamości wnioskodawcy z Hongkongu (jeśli jest dostępny).

Oficjalne świadectwo ukończenia studiów licencjackich i transkrypt akademicki z odpowiednich uniwersytetów (dla kategorii B i C).

Weryfikacja potwierdzająca kwalifikacje licencjata (dla kategorii B i C).

Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe wnioskodawcy (dla kategorii A i B).

Udokumentowany dowód, że wnioskodawca ma roczny dochód w wysokości 2,5 miliona HKD lub więcej (dla kategorii A).

Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów rozpatrzenie wniosków o wizę/pozwolenie na wjazd do systemu TTPS trwa zazwyczaj cztery tygodnie.

Strona główna przed złożeniem wniosku o wizę talentową do Hongkongu

Okres ważności

Uczestnikom TTPS przyznaje się zazwyczaj początkowy pobyt na 24 miesiące bez żadnych innych warunków pobytu. Okres ten może zostać przedłużony.

Zalety

Możesz przyprowadzić współmałżonka i małoletnie dzieci jako osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.

Ważne do zapamiętania:

TTPS nie ma zastosowania do obywateli Afganistanu, Kuby i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Najlepsze uniwersytety są określane na podstawie zagregowanej listy opartej na kilku światowych rankingach.

Dla kategorii C obowiązuje roczna kwota.

Wniosek można złożyć on-line za pośrednictwem oficjalna strona internetowa Departamentu Imigracji Hongkongu .

Malezja – Przepustka pobytowa-Talent (RP-T)

Residence Pass-Talent (RP-T) został wprowadzony w kwietniu 2011 roku przez rząd Malezji. Wiza ta ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów w kraju.

Kto może złożyć wniosek?

RP-T jest oferowany wysoko wykwalifikowanym obcokrajowcom, którzy chcą mieszkać i pracować w Malezji na dłuższą metę.

Główne warunki i proces aplikacyjny

Aby uzyskać malezyjską wizę talentów, kandydaci muszą:

Pracowałeś w Malezji przez co najmniej trzy kolejne lata.

Posiadać ważną kartę zatrudnienia z okresem ważności dłuższym niż 3 miesiące w momencie składania (wielokrotnego, w tym) wniosku.

Otrzymuj podstawowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 15 000 RM (około 3450 USD) z wyłączeniem wszelkich dodatków i/lub premii.

Posiadać malezyjski numer podatkowy i płacić podatek dochodowy przez ostatnie 2 lata (minimum) w momencie składania wniosku.

Posiadać stopień doktora/magistra/licencjata lub dyplom w dowolnej dyscyplinie uznanego uniwersytetu lub certyfikat kompetencji zawodowych wydany przez uznany instytut zawodowy.

Posiadać co najmniej 5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego.

Proces aplikacji obejmuje następujące kroki:

Potwierdzenie spełnienia kryteriów RP-T i zebranie niezbędnych dokumentów. Utwórz konto RP-T i złóż wniosek online. Przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów. Wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku. Po zatwierdzeniu okres aktualnego zezwolenia na pracę ulega skróceniu do maksymalnie 30 dni. Zakończenie procesu zatwierdzania w ciągu 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia.

Aby złożyć wniosek, należy się najpierw zarejestrować

Okres ważności

Posiadacz przepustki będzie mógł przebywać i pracować w Malezji przez 10 lat z możliwością przedłużenia.

Opłata za złożenie

Opłata za złożenie wniosku od wnioskodawcy wynosi 540 RM (w tym 8% SST), tj. około 125 USD.

Opłata manipulacyjna dla głównego wnioskodawcy i małżonka (jeśli istnieje) wynosi 5400 RM (1243 USD) każdy.

Opłata manipulacyjna w przypadku dzieci poniżej 18. roku życia i innych osób na utrzymaniu wynosi 4860 RM (1120 USD) za sztukę.

Opłata za przepustkę imigracyjną od osoby ubiegającej się o wizę wynosi 500 RM (115 USD).

Opłata za wizę wielokrotnego wjazdu (jeśli dotyczy) – koszt różni się w zależności od kraju.

Wszystkie płatności dokonywane są online, kartą kredytową lub debetową.

Zalety

Możesz zmienić pracodawcę bez konieczności aktualizacji dokumentu.

Małżonek i dzieci (poniżej 18 roku życia) właściciela RP-T otrzymają pozwolenie na pobyt, a małżonek będzie mógł pracować w Malezji.

Dodatkowe informacje

Czas rozpatrzenia wniosku wynosi 21 dni roboczych z kompletem dokumentów.

Powiadomienie o statusie wniosku zostanie wysłane w ciągu 10 dni roboczych.

Po zatwierdzeniu przepustka zostanie przetworzona w ciągu 7 dni roboczych i dostarczona wnioskodawcy przez Pos Malaysia: 2 dni robocze w Dolinie Klang, 3 dni robocze w innych stanach.