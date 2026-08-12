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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Albania

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1 469 obiektów total found
Aqua Vista Residence w Bashkia Vlore, Albania
UP UP
Aqua Vista Residence
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5/6
Nowoczesny pokój jednoosobowy Apartament z widokiem na morze oszałamiające 124; Premier Loka…
$570
za miesiąc
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Prywatny sprzedawca
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Willa 2 pokoi w Golem, Albania
Willa 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Mamy 2-piętrową willę do wynajęcia, Qerret, KavajeInformacje o willi:• Powierzchnia pierwsze…
$2,889
za miesiąc
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Agencja
Future Home Invest
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Mieszkanie 1 pokój w Golem, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
$519
za miesiąc
VAT
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Mazur EstateMazur Estate
Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$577
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$346
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
$577
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 35 m²
$346
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
$46,163
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/5
Apartament znajduje się na trzecim piętrze nad ziemią istniejącego budynku 5- piętrowego bez…
$693
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działki w Bashkia Durres, Albania
Działki
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 2 000 m²
$230,814
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się na drugim piętrze na plaży, Durres. Obiekt ma powierzchnię 35 m ² i …
$288
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4/10
Apartament znajduje się w dzielnicy 13, Durres plaży, w pobliżu Red Wheel, na 4. piętrze bud…
$462
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
$69
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
$69,244
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie w Kruja, Albania
Mieszkanie
Kruja, Albania
Powierzchnia 592 m²
$462
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/3
Apartament znajduje się na 1 piętrze trzypiętrowej willi w dzielnicy Shkozet, w pobliżu ture…
$577
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 8
Apartament 1 + 1 Me Qira w Ali Demi, Tirana - 450MIT LEKE 60 m2 450 dolarów / miesiąc
$520
za miesiąc
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
$462
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$923
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/2
Apartament 2 + 1 do wynajęcia o powierzchni 105 m ², znajduje się na drugim piętrze dwupiętr…
$576
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/8
W jednym z najbardziej poszukiwanych kompleksów Tirana oferujemy apartament 2 + 1 + 2 + Vera…
$1,384
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 14/20
Wynajem mieszkania 2 + 1 + 2 z 150 m2, położony w prestiżowej rezydencji Ambasador 3 w jedny…
$2,885
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 2/7
Apartament jest umeblowany i oferuje funkcjonalną organizację, która jest idealnym wyborem d…
$611
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/10
Apartament znajduje się w sąsiedztwie 13, Durrës plaży, w pobliżu kompleksu Floryda, na czwa…
$520
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Apartament znajduje się na drugim piętrze budynku z windą w pobliżu Markata w Durres. Obiekt…
$873
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
$35
za miesiąc
VAT
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Mieszkanie w Tirana Municipality, Albania
Mieszkanie
Tirana Municipality, Albania
$922
za miesiąc
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$519
za miesiąc
VAT
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🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT ON NEW STREET, NEAR DINO BAR, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT ON NEW STREET, NEAR DINO BAR, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
🆕🏢 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO WYROBU NA NOWEJ STRACIE, DINO Blisko, VLORA🏷 Cena…
$462
za miesiąc
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Agencja
DES Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$692
za miesiąc
VAT
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Typy nieruchomości w Albania.

mieszkania
domy
nieruchomości komercyjne
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