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Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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Programy imigracyjne w Stany Zjednoczone

  • Pobyt stały
    Buying a business in the USA
    Buying a business in the USA
    Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
    od
    $120,000
    Typ programu imigracyjnego Pobyt stały
    Termin odbioru od 18 miesięcy
    Proszę pamiętać, że rząd USA nie zapewnia stałego pobytu lub obywatelstwa dla osób, które zakupiły lub rozpoczęły działalność gospodarczą w USA!Rząd USA oferuje tymczasowe lub stałe wizy pobytowe dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą kupić i prowadzić gotowy biznes w Stanach Zjednoc…
    Konsultant imigracyjny
    SCB MIAMI INTERNATIONAL
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