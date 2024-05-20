Zaitseva Estates

O agencji

Natalia Zaitseva

Ekspertka ds. nieruchomości i inwestycji w Polsce

Pracuję tam, gdzie nieruchomości stają się czymś więcej niż lokalem — stają się narzędziem strategii, ochrony kapitału i długoterminowego wzrostu.

Moim głównym obszarem działania jest Poznań — miasto o stabilnej gospodarce, wysokiej jakości życia i jednym z najbardziej zrównoważonych rynków nieruchomości w Polsce.

Wspieram zagranicznych inwestorów, kupujących i najemców, pomagając im podejmować decyzje oparte na analizie danych, faktach i świadomej ocenie ryzyka.

Mam ponad 25-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, w tym 10 lat praktyki w Polsce. Z wykształcenia jestem prawniczką, posiadam licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i należę do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Pracuję w modelu private advisory —strategicznie, analitycznie, przejrzyście i z pełną personalizacją procesu.

Współpracuję z zespołem specjalistów: analitykami, prawnikami, doradcami kredytowymi, projektantami wnętrz i zarządcami nieruchomości. Razem tworzymy środowisko, w którym klient otrzymuje nie tylko transakcję, lecz kompletne rozwiązanie.

Oprócz działalności doradczej jestem założycielką i dyrektorką Etalon Estate Group, międzynarodowego biura nieruchomości z siedzibą w Poznaniu, obsługującego klientów z ponad 15 krajów.

Moje doświadczenie i relacje na rynku pozwalają uzyskać preferencyjne warunki zakupu, dostęp do sprawdzonych ofert oraz inwestycji spoza rynku otwartego.

Moim celem jest, aby każdy klient — niezależnie od miejsca zamieszkania — miał pewność, że jego inwestycja jest przemyślana, zabezpieczona i pracuje na przyszłe cele.