Zaitseva Estates

Polska, Poznań
Agencja nieruchomości
2018
7 lat 4 miesiące
Русский, Polski
zaitsevaestates.com/ru
Godziny pracy
O agencji

Natalia Zaitseva

Ekspertka ds. nieruchomości i inwestycji w Polsce

Pracuję tam, gdzie nieruchomości stają się czymś więcej niż lokalem — stają się narzędziem strategii, ochrony kapitału i długoterminowego wzrostu.

Moim głównym obszarem działania jest Poznań — miasto o stabilnej gospodarce, wysokiej jakości życia i jednym z najbardziej zrównoważonych rynków nieruchomości w Polsce.
Wspieram zagranicznych inwestorów, kupujących i najemców, pomagając im podejmować decyzje oparte na analizie danych, faktach i świadomej ocenie ryzyka.

Mam ponad 25-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, w tym 10 lat praktyki w Polsce. Z wykształcenia jestem prawniczką, posiadam licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i należę do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Pracuję w modelu private advisory —strategicznie, analitycznie, przejrzyście i z pełną personalizacją procesu.

Współpracuję z zespołem specjalistów: analitykami, prawnikami, doradcami kredytowymi, projektantami wnętrz i zarządcami nieruchomości. Razem tworzymy środowisko, w którym klient otrzymuje nie tylko transakcję, lecz kompletne rozwiązanie.

Oprócz działalności doradczej jestem założycielką i dyrektorką Etalon Estate Group, międzynarodowego biura nieruchomości z siedzibą w Poznaniu, obsługującego klientów z ponad 15 krajów.
Moje doświadczenie i relacje na rynku pozwalają uzyskać preferencyjne warunki zakupu, dostęp do sprawdzonych ofert oraz inwestycji spoza rynku otwartego.

Moim celem jest, aby każdy klient — niezależnie od miejsca zamieszkania — miał pewność, że jego inwestycja jest przemyślana, zabezpieczona i pracuje na przyszłe cele.

Usługi
  • Sprzedaż nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce i na Cyprze Południowym. Obiekty z nieruchomości zamkniętych i publicznych  bazy danych
  • Najlepsze nieruchomości od największych deweloperów z powyższych krajów. Ponad 3000 ofert.  
  • Kredyty hipoteczne
  • Wynajem nieruchomości w Polsce i na Cyprze z pełnym wsparciem i adaptacją
  • Nasza specjalizacja to nieruchomości resortowe dowolnego segmentu, także klasy premium
  • Wsparcie w uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce, pobytu stałego na Cyprze oraz wizy inwestorskiej w Grecji.
  • Nieruchomość inwestycyjna  z kalkulacjami rentowności
  • Imigracja biznesowa. Adaptacja biznesowa
  • Obsługa posprzedażna. Zarządzanie nieruchomościami
3 dewelopera 2 agencji 1 agent
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Poznań, Polska
od
$123,611
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Elegancki, kaskadowy budynek o nowoczesnej architekturze pomieści jedynie 118 mieszkań, co zapewni kameralność, komfort i wyjątkowy klimat miejsca. W ofercie znajdują się zarówno 25-metrowe studia, jak i przestronne apartamenty do 120 m² z tarasami na najwyższych kondygnacjach i imponującym…
Zaitseva Estates
Русский, Polski
Zespół mieszkaniowy Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznań, Polska
od
$116,483
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Zaitseva Estates
Русский, Polski
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Radzewo, Polska
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Kameralny projekt obejmujący jedynie 5 domów, położony w spokojnej i zielonej części Radzewa. To propozycja dla osób, które cenią prywatność, naturę i komfort życia poza miastem, pozostając jednocześnie w dogodnej odległości od Poznania. Każdy dom posiada funkcjonalny układ oraz prywatny …
Zaitseva Estates
Русский, Polski
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznań, Polska
od
$127,721
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Zaitseva Estates
Русский, Polski
Apartamentowiec Apartamenty w Poznaniu
Poznań, Polska
od
$118,178
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Szukasz idealnego miejsca do życia lub inwestycji? Niesamowita okazja czeka na Ciebie u zbiegu ulic Yanickiego i Dombrowskiego w prestiżowej dzielnicy Poznan-Jerzyce. Projekt powstał z troską o komfort mieszkańców, oferując samowystarczalne miasto w mieście, w którym można cieszyć się codzie…
Zaitseva Estates
Русский, Polski
2 460 obiektów
Agencje w pobliżu
Varem Estate Sp. z o.o.
Polska, Warszawa
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 10
Naszym celem jest, aby kupowanie i sprzedawanie domów było szybkie, proste i bezpieczne. Oferujemy oferty natychmiastowego zakupu, usługi maklerskie i gotowe do zamieszkania apartamenty miejskie. Nasz zespół ekspertów, wspierany technologią AI, zapewnia wydajność i spokój ducha podczas każde…
Crowd Real Estate
Polska, Warszawa
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 2
Korzenie zespołu za platformą Crowd Real Estate są połączone z firmą prawniczą Sadkowski i Wspólnicy i pochodzą z 2004 roku. Dzięki praktyce i doświadczeniu zdobytym w pozyskiwaniu finansowania dla inwestorów i deweloperów dostrzegliśmy potrzebę stworzenia nowej jakości na rynku - platformy …
OKEASK
Polska, Warszawa
Rok założenia firmy 2017
Nieruchomości mieszkalne 1184 Nieruchomości komercyjne 83 Wynajem długoterminowy 287 Działki 57
Agencja nieruchomości w Warszawie. Wybieramy mieszkania na sprzedaż, domy i nieruchomości komercyjne zgodnie z Twoimi potrzebami zarówno na rynku pierwotnym, w tym nieruchomości na etapie budowy, jak i na rynku nieruchomości wtórnych. Naszym celem jest współpraca z klientem na każdym etapie …
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Modern Living Poland
Polska, Warszawa
Zapewnimy Państwu kompleksowe usługi w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości w Polsce i za granicą. Nie musisz się martwić o kwestie techniczne, prawne czy organizacyjne. Poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, aby poczuć się komfortowo, i będziemy do Państwa dyspozycji przez cały czas
Fox Promotion S.C
Polska, Warszawa
Rok założenia firmy 2017
Nieruchomości mieszkalne 107 Nieruchomości komercyjne 1 Wynajem długoterminowy 471
Założona w 2015 roku specjalizujemy się w inwestycjach w nieruchomości w Polsce. Nasze biuro znajduje się w centrum Warszawy i działaliśmy w największych polskich miastach. Nasze biuro znajduje się pod adresem: ul. Koszowa 49a lokalna 17, 00-659 Warszawa.
