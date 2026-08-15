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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Cypr Północny

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Girne Belediyesi
5
Kyrenia
5
Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
16 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 22 000 m² w Trikomo, Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne 22 000 m²
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 000 m²
Piętro 2/2
Planowanie i ustalanie cenStudio (46 m2) - Balkon 8 m2 - od £100.0001 + 1 Grunt (66 m2) - Ba…
Cena na zgłoszenie
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Biura z Widokiem na Morze w Prestiżowej Lokalizacji w Girne, Cypr Północny Położona w Girne …
$189,114
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Pomieszczenie biurowe 60 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Sklepy o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym Girne to jedn…
$182,299
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Lokale gastronomiczne 400 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Lokale gastronomiczne 400 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronny Sklep na Sprzedaż w Starym Porcie w Girne, Cypr Północny Położony na Cyprze Półn…
$4,73M
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Sklep 60 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sklep 60 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 60 m²
Sklepy w Ruchliwej Dzielnicy w Girne na Cyprze Północnym Girne, rozwinięte miasto Cypru, to …
$304,674
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Sklep 150 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sklep 150 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklepy o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym Girne to jedn…
$392,384
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 140 m² w Trikomo, Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/28
Pokoje Hotelowe w Pobliżu Słynnych Plaż w Iskele na Cyprze Północnym Region Iskele, położony…
$391,230
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Nieruchomości komercyjne w Akanthou, Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne
Akanthou, Cypr Północny
Oferta dla inwestorów! Zostań współwłaścicielem pięciogwiazdkowego hotelu na północnym Cyprz…
$13,440
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Sklep 76 m² w Morphou, Cypr Północny
Sklep 76 m²
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/4
Nowo Wybudowane Sklepy Blisko Uniwersytetu i Drogi Głównej w Guzelyurt Kalkanlı Te sklepy w …
$126,586
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Hotel 150 000 m² w Vokolida, Cypr Północny
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Cypr Północny
Pokoje 600
Powierzchnia 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/3
Property Summary - A Fourth floor Office - Extending to approximately 85 sq. m. internal…
$204,005
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Aventus Residency w Trikomo, Cypr Północny
Aventus Residency
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/2
Zaledwie 750 metrów od Morza Śródziemnego w Iskele, rezydencja Aventus oferuje przestronne a…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 150 000 m² w Vokolida, Cypr Północny
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Cypr Północny
Pokoje 600
Powierzchnia 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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Nieruchomości komercyjne w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Selling of real estate with a view of the Mediterranean Sea in Cyprus The Ozyalcin 191-192…
$95,436
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Pomieszczenie biurowe 133 m² w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pomieszczenie biurowe 133 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
Piętro 3/3
Property Summary - A Third floor Office. - Extending to approximately 122 sq. m. interna…
$278,333
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Nieruchomości komercyjne 233 m² w Trikomo, Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne 233 m²
Trikomo, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
3 + 1 Duplex, Powierzchnia netto: 128 m ², Wykorzystanie ogółem: 233 m ²Balkon: 12 m ²Taras …
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Cypr Północny.

pomieszczenia biurowe
sklepy
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