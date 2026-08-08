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Nieruchomości w Egipcie

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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198 obiektów nieruchomości
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Agencje i deweloperzy w Egipt

Deweloperzy Agencje
castello
capital link developments
ElBatal Group
Бискей Сома Бей, Египет
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Hurghadians Property
Palma Group Developer
Deals On Seas - عقارات عالبحر
Hurghada Estate Investment
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Programy imigracyjne w Egipt

  • Obywatelstwo
    Egypt Citizenship
    Egypt Citizenship
    Egipt Egipt
    od
    $260,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 6 miesięcy
    Wyruszenie w podróż inwestycyjną do obcego kraju nie jest tylko kwestią zysków finansowych; chodzi o stworzenie nowego rozdziału w życiu, eksplorację różnorodnych kultur i zabezpieczenie sobie lepszej przyszłości. Dla tych, którzy szukają miejsca na inwestycję, które łączy bogactwo historycz…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
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