Hurghada, Egipt

La Bella Przewodniczący Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie z 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30m2 do 160m2.Położony w samym sercu hurghady na promenadzie w Mamsha będzie leżał szereg jeden-, dwa i trzy sypialnie z widokiem na Morze Czerwone. Ze wszy…