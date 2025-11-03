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Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Bułgarii na podstawie rejestracji przedstawicielstwa handlowego zagranicznego przedsiębiorstwa.Program jest odpowiedni dla właścicieli firm, dyrektorów firm, pracowników, jak również osób wyznaczonych przez przedstawicieli handlowych zagranicznego podmiotu pra…
Program uzyskania zezwolenia na pobyt w Bułgarii dla zagranicznych emerytów pozwala legalnie mieszkać w kraju, korzystać z europejskiego systemu opieki zdrowotnej, otwartych kont bankowych, kupić nieruchomości, a następnie ubiegać się o stałe miejsce zamieszkania i obywatelstwo.Podstawą jest…
Kompleksowa usługa uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie rozpoczęcia działalności gospodarczej:
rejestracja
rachunek bankowy
dokument pobytowy dla założyciela
Usługi dodatkowe:
Szukaj nieruchomości biurowych i innych celów w celach służbowych lub do życia
zezwalaj…
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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