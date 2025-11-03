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IBG REAL ESTATES LTD
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Programy imigracyjne w Bułgaria

  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Bułgaria
    Zezwolenie na pobyt w Bułgaria
    Bułgaria Bułgaria
    od
    $5,702
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 3 miesięcy
    Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Bułgarii na podstawie rejestracji przedstawicielstwa handlowego zagranicznego przedsiębiorstwa.Program jest odpowiedni dla właścicieli firm, dyrektorów firm, pracowników, jak również osób wyznaczonych przez przedstawicieli handlowych zagranicznego podmiotu pra…
    Agencja
    Invest Cafe
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  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Bułgaria
    Zezwolenie na pobyt w Bułgaria
    Bułgaria Bułgaria
    od
    $3,991
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 3 miesięcy
    Program uzyskania zezwolenia na pobyt w Bułgarii dla zagranicznych emerytów pozwala legalnie mieszkać w kraju, korzystać z europejskiego systemu opieki zdrowotnej, otwartych kont bankowych, kupić nieruchomości, a następnie ubiegać się o stałe miejsce zamieszkania i obywatelstwo.Podstawą jest…
    Agencja
    Invest Cafe
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Bułgaria
    Zezwolenie na pobyt w Bułgaria
    Bułgaria Bułgaria
    od
    $15,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Kompleksowa usługa uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie rozpoczęcia działalności gospodarczej: rejestracja rachunek bankowy dokument pobytowy dla założyciela Usługi dodatkowe: Szukaj nieruchomości biurowych i innych celów w celach służbowych lub do życia zezwalaj…
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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