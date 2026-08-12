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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Albania

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Tirana
125
Saranda
8
Orikum
8
Wlora
87
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471 obiekt total found
Hotel 404 m² w Gjashte, Albania
Hotel 404 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 3
Ostria Hotel został założony jako rodzinny biznes. Składa się z 8 pokoi hotelowych, urządzon…
$1,10M
VAT
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Nieruchomości komercyjne 78 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/5
Apartament znajduje się na 2 piętrze nad ziemią lub na pierwszym piętrze mieszkalnym istniej…
$206,194
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal biurowy na sprzedaż we Wlorze, na południu Albanii. Jeśli szukasz idealnej okazji do i…
$150,248
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 250 m²
$577,921
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Agencja
Century 21 Oksford
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Lokale gastronomiczne 133 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 133 m²
$346
VAT
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Magazyn 5 102 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 5 102 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 5 102 m²
$219
VAT
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Najlepsza inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w centrum Vlory, blisko plaży i promenady Lungomare w Bashkia Vlore, Albania
Najlepsza inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w centrum Vlory, blisko plaży i promenady Lungomare
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 772 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowy hotel na sprzedaż we Wlorze w Albanii. - Doskonała inwestycja z wysokim zyskiem, b…
$2,35M
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Nieruchomości komercyjne 106 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 106 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/11
commercial premises (shop) in the Red School area Gross area 105.6 m2 Net area 104.5 m2 1st…
$308,648
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Agencja
Investment Realty Group
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Magazyn 42 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 42 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/-1
Oferujemy sprzedaż dwóch garaży w obszarze RTSH.Dwie jednostki są na piętrze 1 nowego budynk…
$148,635
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Agencja
Investment Realty Group
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POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS w Himare, Albania
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowo wybudowany hotel Shesim, w pełni umeblowany i gotowy do pracy. 📍 Lokalizacja Potam, Hi…
$7,09M
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Agencja
Century 21 Oksford
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Magazyn w Tirana Municipality, Albania
Magazyn
Tirana Municipality, Albania
Miejsce parkingowe na sprzedaż na 1 samochód, znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętyc…
$82,013
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Nieruchomości komercyjne 165 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 165 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 10
The space is located on the ground floor of a new building in the Commune of Paris, organize…
$640,590
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 2 800 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 2 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 800 m²
Piętro 7/7
Obiekt składa się z 7- piętrowego budynku położonego na nowej drodze portowej w Durres. Obie…
$11,54M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Zakład produkcyjny 125 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 125 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 125 m²
Nieruchomość znajduje się w obszarze Spitalles. Ma budynek o powierzchni 125m2 i ziemię o po…
$103,843
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AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 20 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Liczba kondygnacji 3
Ali Demi, na poboczu głównej drogi, w pobliżu Szkoły Decepcji Wolności.Każdy sukces zaczyna …
$68,554
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Agencja
Investment Realty Group
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Hotel 1 563 m² w Golem, Albania
Hotel 1 563 m²
Golem, Albania
Pokoje 33
Sypialnie 32
Liczba łazienek 34
Powierzchnia 1 563 m²
Liczba kondygnacji 4
W hotelu znajduje się całkowita powierzchnia 1,690 m2, z czego 350 m2 są miejscami budowy. J…
$2,31M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 27 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 27 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1/5
Pomieszczenia znajdują się na 0. piętrze budynku w budowie w obszarze rynku przemysłowego w …
$103,843
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Agencja
AFS Real Estate Management
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BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH) w Orikum, Albania
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)
Orikum, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA (W pobliżu kościoła)📐 Powierz…
$94,438
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Agencja
DES Real Estate
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Magazyn 29 m² w Bashkia Vlore, Albania
Magazyn 29 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 29 m²
Piętro -1/11
Only Poseidon Residence in a new building offers Parking Spaces for sale on floor -1. - Phy…
$40,729
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 270 m² w Kashar, Albania
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Kashar, Albania
Powierzchnia 270 m²
Zainwestuj w nieruchomość o wysokim potencjale komercyjnym i gwarantowanym czynszu! Pomieszc…
$519,216
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NEXT REAL ESTATE
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Magazyn 1 350 m² w Kashar, Albania
Magazyn 1 350 m²
Kashar, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 350 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$1,86M
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Investment Realty Group
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Magazyn 33 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 33 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/12
Garaż nadaje się do 2 samochodów i posiada elektryczne drzwi z pilotem. Znajduje się na part…
$53,075
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Agencja
AFS Real Estate Management
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 65 m²
🏢 Biznes czeka na reklamę sprzedaży, VLORA.💰 Cena: 270.000 euro / ogółem (negocjowalne)📐 Pow…
$314,052
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Agencja
DES Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 1 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
Piętro 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
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Agencja
Investment Realty Group
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Magazyn 30 m² w Tirana Municipality, Albania
Magazyn 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 30 m²
Piętro -1
Two parking spaces for sale near the main roundabout in the Commune of Paris. - Total area: …
$64,059
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w Kashar, Albania
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Kashar, Albania
Powierzchnia 250 m²
✅ Cena: 4200 euro / m2 (1,050,840 euro)✅ Powierzchnia: 250.2m2✅ Czas trwania: 4 lata - 2029.…
$1,24M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Magazyn 15 m² w Palase, Albania
Magazyn 15 m²
Palase, Albania
Powierzchnia 15 m²
Piętro -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
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Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 82 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 8
On Ali Demi street, a business unit with a perfect location is for sale!!! The space is loca…
$209,648
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Agencja
Investment Realty Group
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Nieruchomości komercyjne 191 m² w Tirana Municipality, Albania
Nieruchomości komercyjne 191 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 191 m²
W jednym z najnowocześniejszych i najbardziej prestiżowych projektów na obszarze New Bouleva…
$11,44M
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Investment Realty Group
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🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤 w Bashkia Vlore, Albania
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤
Bashkia Vlore, Albania
🚤 TURYSTYCZNE STATKI NA SPRZEDAŻ - Bardzo dobre możliwości inwestycyjne! 🚤💰 Cena początkowa:…
$217,087
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Agencja
DES Real Estate
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Typy nieruchomości w Albania.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
magazyny
sklepy
gotowy biznes
sale konferencyjne
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