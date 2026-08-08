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Obywatelstwo oparte na korzeniach historycznych.Procedura tworzenia dokumentacji wynosi miesiąc.Dokumentacja dotycząca obywatelstwa mołdawskiego może być wykorzystywana równolegle do uzyskania obywatelstwa rumuńskiego
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Zintegrowana obsługa otwarcia firmy w IT Park Mołdawia
Rejestracja przedsiębiorstwa IT
rachunek bankowy
Rejestracja jako rezydent w IT Park Mołdawia
Wiza cyfrowa IT dla założycieli i partnerów
Usługi dodatkowe:
Wsparcie dla przedsiębiorstw (księgowy + prawnik)
Maskowanie dz…
1
Poleć
Agencja
Consulting VP Park SRL
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com