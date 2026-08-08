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Nieruchomości w Mołdawii

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
3 obiekty nieruchomości
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Consulting VP Park SRL
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Programy imigracyjne w Mołdawia

  • Obywatelstwo
    Obywatelstwo w Mołdawia
    Obywatelstwo w Mołdawia
    Mołdawia Mołdawia
    od
    $20,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 12 miesięcy
    Obywatelstwo oparte na korzeniach historycznych.Procedura tworzenia dokumentacji wynosi miesiąc.Dokumentacja dotycząca obywatelstwa mołdawskiego może być wykorzystywana równolegle do uzyskania obywatelstwa rumuńskiego
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Mołdawia
    Zezwolenie na pobyt w Mołdawia
    Mołdawia Mołdawia
    od
    $7,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Zintegrowana obsługa otwarcia firmy w IT Park Mołdawia Rejestracja przedsiębiorstwa IT rachunek bankowy Rejestracja jako rezydent w IT Park Mołdawia Wiza cyfrowa IT dla założycieli i partnerów Usługi dodatkowe: Wsparcie dla przedsiębiorstw (księgowy + prawnik) Maskowanie dz…
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
    Zostaw prośbę
    Pokaż kontakty
    Zamknij
    Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
    Języki komunikacji
    English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
    Telegram Napisz w Telegram
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