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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Niemcy

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24
Frankfurt nad Menem
41
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311 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 3 200 m² w Niska, Niemcy
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Nieruchomości komercyjne 3 200 m²
Niska, Niemcy
Powierzchnia 3 200 m²
- Bez pośredników - Nieruchomośc komercyjne na pograniczu 59-900 (Zgorzelec/Görlitz)  - Mag…
$909,950
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Hotel 700 m² w Dietzenbach, Niemcy
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Niemcy
Pokoje 36
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 4
Centralny hotel we Frankfurcie nad Menem Powierzchnia całkowita: około 700 m2 Ilość …
$3,92M
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Sklep 1 100 m² w Reinheim, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Reinheim, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Edeka supermarket w dobrym stanie z długą umową najmu w Hesji - Darmstadt regionu. Powierz…
$3,00M
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Agencja
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3*** Modern Hotel for Sale in Bremen w Brema, Niemcy
3*** Modern Hotel for Sale in Bremen
Brema, Niemcy
Hotel, z doskonałymi połączeniami transportowymi, posiada łącznie 80 pokoi.Hotel oferuje:duż…
$7,96M
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Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) w BoxbergOL Hamor, Niemcy
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
🔹 Założona placówka opieki z 56 jednostkami - 51 jednoosobowych apartamentów, 5 podwójnych a…
Cena na zgłoszenie
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Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany w Wuppertal, Niemcy
Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 613 m²
Liczba kondygnacji 4
Powstanie budynku mieszkalnego na sprzedaż w tętniącym życiem mieście Wuppertal, North Rhine…
$633,161
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 400 m² w Heilbronn, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 1 400 m²
Heilbronn, Niemcy
Powierzchnia 1 400 m²
$6,10M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Hotel 1 500 m² w Offenbach am Main, Niemcy
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Niemcy
Pokoje 50
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Aparthotel w okolicy Budapesztu głównego dworca kolejowego Frankfurt am Main. Umowa leasing…
$9,22M
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Agencja
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Sklep 1 182 m² w Niemcy
Sklep 1 182 m²
Niemcy
Powierzchnia 1 182 m²
•Plot area: approx. 3475 m²•Usable area: approx. 1182 m²•Retail area: approx. 800 m²•Year of…
$6,04M
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Dochodowa nieruchomość 150 m² w Monchengladbach, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 150 m²
Monchengladbach, Niemcy
Powierzchnia 150 m²
Inwestycja: Dwurodzinny dom przekształcony w schronisko dla pracowników. 41066 Mönchengladba…
$347,961
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Dochodowa nieruchomość 3 578 m² w Datteln, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 3 578 m²
Datteln, Niemcy
Powierzchnia 3 578 m²
Liczba kondygnacji 4
Wysoce dochodowy obiekt z dobrymi perspektywami krótkoterminowymi!1) budynek mieszkalny z 10…
$2,32M
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Аталанта
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Hotel 3 431 m² w Bawaria, Niemcy
Hotel 3 431 m²
Bawaria, Niemcy
Powierzchnia 3 431 m²
Liczba kondygnacji 3
•Basement: approx. 1278 m²•First floor: approx. 1115 m²•Upper floor: approx. 1038 m²•Number …
$10,44M
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Hotel 2 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 2 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 72
Powierzchnia 2 600 m²
Liczba kondygnacji 3
4 * hotel w dzielnicy lotniska. Frankfurt nad Menem w dobrym stanie. Liczba numerów - 72. …
$7,26M
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Agencja
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Sklep w Bawaria, Niemcy
Sklep
Bawaria, Niemcy
Proponowany obiekt znajduje się w Krumbach, drugim co do wielkości mieście w Bawarii-Schwab …
$7,51M
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Sklep 633 m² w Bawaria, Niemcy
Sklep 633 m²
Bawaria, Niemcy
Powierzchnia 633 m²
A high-quality property with attractive architecture, it is protected by the state.It is loc…
$1,74M
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Dochodowa nieruchomość 630 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 630 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 21
Powierzchnia 630 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy dom dla 7 apartamentów z podziemnym parkingiem dla każdego mieszkania w zielonej, spoko…
$5,88M
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Agencja
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Dochodowa nieruchomość 371 m² w Wuppertal, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 371 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 3
Pełny opis:Apartament z doskonałą lokalizacją w okolicy.w pobliżu stacji SchwebebahnJest to …
$488,039
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Agencja
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Dochodowa nieruchomość 496 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 496 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 496 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzedaż w Duisburg 47169Powierzchnia domu 496 m25 apartamenty są wynajmow…
$498,609
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Nieruchomości inwestycyjne 80 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 80 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedszkole w budynku mieszkalnym / nowy budynek na parterze z centralną lokalizacją - ideal…
$2,88M
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Hotel 15 879 m² w Dusseldorf, Niemcy
Hotel 15 879 m²
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 455
Powierzchnia 15 879 m²
$115,86M
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Dochodowa nieruchomość 1 690 m² w Monachium, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 1 690 m²
Monachium, Niemcy
Powierzchnia 1 690 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek mieszkalny z 27 apartamentami, z lokalami na parterze. Jest dziedziniec z miejscami …
$13,95M
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Hotel w Hamburg, Niemcy
Hotel
Hamburg, Niemcy
Pokoje 100
4 * hotel położony w pobliżu lotniska w Hamburgu z kontraktami z firmą zarządzającą. Hotel…
$25,93M
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5***** Hotel for Sale in Berlin w Berlin, Niemcy
5***** Hotel for Sale in Berlin
Berlin, Niemcy
Powierzchnia 5 000 m²
Powierzchnia: 8000 m2.Kilku najemców komercyjnych.Numer pokoju: 140.Miejsca parkingowe.Parko…
$40,38M
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Dochodowa nieruchomość 980 m² w Hamburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 980 m²
Hamburg, Niemcy
Powierzchnia 980 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament z centralną lokalizacją w Hamburgu. Dom posiada 20 jednostek mieszkalnych, od 30 …
$5,42M
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Nieruchomości inwestycyjne 85 m² w Berlin, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 85 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 7
Pakiet 3 apartamenty w nowym budynku w dzielnicy Berlin- Mitte na wynajem. Wyposażenie…
$993,460
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Sklep 1 339 m² w Bawaria, Niemcy
Sklep 1 339 m²
Bawaria, Niemcy
Powierzchnia 1 339 m²
The property consists of a shop and a bistro. Store: • Rental area: approx. 1000 m² + 339 …
$2,44M
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Hotel 1 850 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hotel 1 850 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 55
Powierzchnia 1 850 m²
Liczba kondygnacji 4
4 * Boutique hotel w centrum Frankfurtu w pobliżu dworca kolejowego. Hotel został całkowicie…
$16,37M
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Dochodowa nieruchomość 362 m² w Herne, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 362 m²
Herne, Niemcy
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 3
very nice house built in 1914/1973 in a good area in the city of Herne in  the house has 7…
$406,699
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Sklep 1 000 m² w Senden, Niemcy
Sklep 1 000 m²
Senden, Niemcy
Powierzchnia 1 000 m²
Nowy supermarket sieciowy (dostawa - 2021) w Ulm z długoterminowym wynajmem. Powierzchnia c…
$4,15M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m² w Bielefeld, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m²
Bielefeld, Niemcy
Pokoje 200
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesna klinika rehabilitacyjna z długoterminowym wynajmem. Ilość pokoi: około 200 Os…
$9,34M
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Typy nieruchomości w Niemcy.

hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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