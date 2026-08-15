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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Włochy

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242 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 400 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 400 m²
Florencja, Włochy
Powierzchnia 2 400 m²
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, волмистой местности, в 10 км от…
$2,34M
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Nieruchomości komercyjne w Rzym, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Rzym, Włochy
PO- 120521W. Budynek hotelowy na sprzedaż, 80 pokoi w centrum RzymuBudynek na sprzeda? na ho…
$30,48M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Piza, Włochy
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Piza, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 900 m²
LD- 1027. Dom wiejski na sprzedaż w ToskaniiTa typowa wiejska willa jest dziś na sprzedaż w …
$2,64M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Terni, Włochy
Pokoje 22
Powierzchnia 1 000 m²
Wioska: 1) nieruchomości '50s na dwóch piętrach 115m ² każdy plus przestrzeń strychu. Parter…
Cena na zgłoszenie
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Hotel w Giuliano Teatino, Włochy
Hotel
Giuliano Teatino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
SN- 201216. Aukcja! Hotel 4 gwiazdki, Wybrzeże AdriatykuWybrzeże Adriatyku. W samym centrum …
$3,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zakład produkcyjny 8 686 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 8 686 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 8 686 m²
Obecnie niedokończony dom wakacyjny na dwóch piętrach o powierzchni 130 metrów kwadratowych …
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 6 500 m² w Padenghe sul Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 6 500 m²
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 6 500 m²
GA- V000403. Hotel z widokiem na jezioro w Padenghe sul GardaPołożony w pięknej i spokojnej …
$21,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 982 m² w Poppi, Włochy
Nieruchomości komercyjne 982 m²
Poppi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 982 m²
KK-1196. РОСКОШНЕ ВИЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА РОДАЖУ В ТОСКАНЕрестижная вилла на продажу …
$2,17M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel w Forte dei Marmi, Włochy
Hotel
Forte dei Marmi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
TIV- 00885.00002 Przytulny hotel 4 * u wybrzeży Toskanii4 * hotel w bardzo spokojnej okolicy…
$12,89M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 120 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 120 m²
Ruin sąsiaduje z inną nieruchomością (również na sprzedaż) w panoramicznej pozycji z 6000 me…
$29,066
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 100 m²
Numer referencyjny: N975 Nazwa nieruchomości: Casa Valentino Lokalizacja: w kraju Miasto:…
$46,505
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Nieruchomości komercyjne 150 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 150 m²
Nieukończony grunt-niebo budowa w historycznym centrum, do wykończenia wewnętrznie, na trzec…
$80,620
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Nieruchomości komercyjne 180 000 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 180 000 m²
Terni, Włochy
Pokoje 30
Powierzchnia 180 000 m²
Certified organic farm z 18 hektarów ziemi (możliwość aneksji kolejnych 7 akrów) z sąsiednim…
Cena na zgłoszenie
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Zakład produkcyjny 2 000 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 2 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 2 000 m²
Rzemieślnicza partia 2000 metrów kwadratowych w pierwszych przedmieściach kraju łatwy dostęp…
$174,393
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Terni, Włochy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Pokój używany jako biuro naprzeciwko drogi 16 parter z wysokości okna 4.0 metrów Biuro, łazi…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 1 300 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 300 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 1 300 m²
Niewykończony budynek ze wzmocnioną konstrukcją betonową o doskonałym wykonaniu. Zbudowany n…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 1 300 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 300 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 1 300 m²
Dom wiejski do remontu z dobrą strukturą przestrzeni powietrznej ze starej cegły z drewniany…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 1 815 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 815 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 1 815 m²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко це…
$668,154
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 150 m² w Castellina in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 150 m²
Castellina in Chianti, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 150 m²
LD- 1069. Luksusowy dom na sprzedaż w ValdikyanW prowincji Arezzo, w wspaniałej Dolinie Vald…
$2,70M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 110 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 110 m²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в …
$304,772
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zakład produkcyjny 4 300 m² w Terni, Włochy
Zakład produkcyjny 4 300 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 4 300 m²
Partia budowlana o powierzchni 4,300 metrów kwadratowych do celów rzemiosła Droga wojewódzka
$92,137
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Nieruchomości komercyjne 145 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 145 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 145 m²
GA- V000874. Idealna przestrzeń handlowa dla cateringu w Desenzano del GardaPrzy wejściu do …
$586,100
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 125 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 125 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 125 m²
KK-1574. Виноградник, винодельня во ФлоренцииНа холмах Кьянти, между муниципалитетами Кастел…
$3,49M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel w Pesaro, Włochy
Hotel
Pesaro, Włochy
Pokoje 115
Czterogwiazdkowy hotel z widokiem na morze z 115 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, itp
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 2 400 m² w Rzym, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 400 m²
Rzym, Włochy
Powierzchnia 2 400 m²
OC-190417. Projekt w Rzymie 100 metrów od Koloseum i Pałaców CesarskichKompleks mieszkalny z…
$14,07M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 250 m²
Konstrukcja betonowa na obrzeżach miejscowości w panoramicznym ogrodzie o powierzchni 1000 m2 25 km
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Terni, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: N1356 Nazwa nieruchomości: Casa Marino Lokalizacja: w kraju Miasto: S…
$58,131
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Nieruchomości komercyjne 1 274 m² w Capannori, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 274 m²
Capannori, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 274 m²
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно ( Gragnano )Сельскохозяйственное предпр…
$4,69M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 77 m² w Desenzano del Garda, Włochy
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Desenzano del Garda, Włochy
Powierzchnia 77 m²
GA- V001269. Sklep w centrum miasta w Desenzano Del GardaPołożony w zabytkowym centrum Rivol…
$410,270
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 800 m² w Terni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 800 m²
Skorupa 800 m2 z 400 m2 powierzchni biurowej 1.000 m2 Budynek 25 lat
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Typy nieruchomości w Włochy.

hotele
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
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