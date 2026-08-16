Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Niemczech
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Niemczech
Jakie są zalety nowych budynków w porównaniu do starszych budynków w Niemczech?
Mieszkania w nowych osiedlach mają bardziej przestronne i oryginalne układy niż te w starych budynkach. Nowe budynki mają też lepszą infrastrukturę wewnętrzną. Większość z nich została wybudowana przez niemieckich deweloperów zgodnie z zasadą „miasto w mieście”. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać ze wszystkich udogodnień bez konieczności opuszczania osiedla.
Jakie są zasady dla obcokrajowców przy zakupie domu w nowym budynku w Niemczech?
Cudzoziemcy mogą swobodnie nabywać w Niemczech nieruchomości w nowym budownictwie. Zakup jest dozwolony za gotówkę oraz poprzez programy hipoteczne. Transakcje przeprowadzane są w kancelarii notarialnej.Oprócz wartości mieszkania cudzoziemcy muszą zapłacić podatek od własności nowej nieruchomości, opłatę rejestracyjną, prowizję pośrednika oraz opłatę notarialną. W sumie koszty te wynoszą około 10–17% ceny nieruchomości.
Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nowego budynku w Niemczech?
Obcokrajowcy potrzebują paszportu i wizy. Należy również otworzyć lokalne konto bankowe, z którego po zakupie zostaną przelane pieniądze dla sprzedawcy.