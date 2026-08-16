Mieszkania w nowych osiedlach mają bardziej przestronne i oryginalne układy niż te w starych budynkach. Nowe budynki mają też lepszą infrastrukturę wewnętrzną. Większość z nich została wybudowana przez niemieckich deweloperów zgodnie z zasadą „miasto w mieście”. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać ze wszystkich udogodnień bez konieczności opuszczania osiedla.