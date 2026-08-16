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Nowe budynki na sprzedaż w Niemcy

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Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pokaż wszystko Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Apartamentowiec DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Niemcy
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
ELBUS GmbH
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Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Niemczech

Jakie są zalety nowych budynków w porównaniu do starszych budynków w Niemczech?

Mieszkania w nowych osiedlach mają bardziej przestronne i oryginalne układy niż te w starych budynkach. Nowe budynki mają też lepszą infrastrukturę wewnętrzną. Większość z nich została wybudowana przez niemieckich deweloperów zgodnie z zasadą „miasto w mieście”. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać ze wszystkich udogodnień bez konieczności opuszczania osiedla.

Jakie są zasady dla obcokrajowców przy zakupie domu w nowym budynku w Niemczech?

Cudzoziemcy mogą swobodnie nabywać w Niemczech nieruchomości w nowym budownictwie. Zakup jest dozwolony za gotówkę oraz poprzez programy hipoteczne. Transakcje przeprowadzane są w kancelarii notarialnej.Oprócz wartości mieszkania cudzoziemcy muszą zapłacić podatek od własności nowej nieruchomości, opłatę rejestracyjną, prowizję pośrednika oraz opłatę notarialną. W sumie koszty te wynoszą około 10–17% ceny nieruchomości.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nowego budynku w Niemczech?

Obcokrajowcy potrzebują paszportu i wizy. Należy również otworzyć lokalne konto bankowe, z którego po zakupie zostaną przelane pieniądze dla sprzedawcy.
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