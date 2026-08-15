Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Cyprze Północnym
Jakie dokumenty są wymagane, aby kupić nieruchomość w nowym budynku na Cyprze Północnym?
Cudzoziemcy planujący zakup mieszkania od dewelopera na Cyprze Północnym będą potrzebować paszportu lub dowodu osobistego. Konieczne będzie również uzyskanie pozwolenia na zakup nieruchomości.
Czy istnieją jakieś ograniczenia dla obcokrajowców kupujących nieruchomości od dewelopera na Cyprze Północnym?
Cudzoziemcy mogą kupować wszystkie rodzaje nieruchomości w dowolnej ilości. Jedyne ograniczenie: domy prywatne mogą być zakupione na działce o powierzchni nie większej niż 1338 m².
Jak uzyskać Permission to Purchase od dewelopera na Cyprze Północnym?
Permission to Purchase to pozwolenie na zakup nieruchomości. Można je uzyskać od Rady Ministrów. Należy złożyć wniosek, kopię paszportu, kartę ziemi i inne dokumenty. Wnioski są rozpatrywane przez 4–6 miesięcy.
W jakich rejonach najczęściej kupowane są nowo wybudowane mieszkania na Cyprze Północnym?
Istnieje duże zapotrzebowanie na zakwaterowanie w Kyrenii, Iskil i Famaguście. W tych malowniczych kurortach nieruchomości są kupowane na wakacje i na pobyt stały.