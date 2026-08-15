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Nowe budynki na sprzedaż w Cypr Północny

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Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Cypr Północny
od
$146,156
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Tatlısu, zaledwie 40 minut od Girne, znajduje się między górami Beşparmak a wybrzeżem Morza Śródziemnego. Dzięki nietkniętemu naturalnemu pięknu region Tatlısu fascynuje zarówno odwiedzających, jak i mieszkańców. Dla spokojnego życia trafiłeś we właściwe miejsce, ponieważ Tatlısu jest części…
Deweloper
Tunalı İnşaat
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Rezydencja Tunalı Kumsal Park Residence
Rezydencja Tunalı Kumsal Park Residence
Rezydencja Tunalı Kumsal Park Residence
Rezydencja Tunalı Kumsal Park Residence
Rezydencja Tunalı Kumsal Park Residence
Pokaż wszystko Rezydencja Tunalı Kumsal Park Residence
Rezydencja Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
od
$230,976
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
Rzadka okazja do tego spektakularnego mieszkania, położonego w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Nikozji z najbardziej spektakularnymi widokami na miasto.  Zbudowane i dostarczone zgodnie z najwyższymi standardami, apartamenty mają 2 sypialnie Modern Flat, które wyznaczają nowe s…
Deweloper
Tunalı İnşaat
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$64,229
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 57 m² znajduje się kilometr od piaszczystej plaży. Ta wyjątkowa lokalizacja oferuje cichą atmosferę z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko wszystkich miejskich udogodnień i zabytków. Centrum miasta i wybrzeże Long Beach oddalone są o zaledwie ki…
Agencja
Smart Home
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Life Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$73,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 41–58 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Royal Life Residence - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy 100 m od Long Beach 🌊Royal Life Residence to kompleks mieszkalny położony w samym sercu popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży śródziemnomorskiej.Kompleks oferuje relaksującą atmosferę kurort…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 58.0
98,085 – 113,644
Kawalerka
41.0 – 42.0
74,409 – 83,880
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$315,106
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Doświadcz luksusu jak nigdy wcześniejBędziesz żyć w wspaniałej okolicy z łatwością transportu zapewnionego przez jego bliskość do lotniska, jego doskonała odległość do Kyrenia i Casa del Mare znajduje się tuż obok morza.Tutaj życie jest o niezapomnianym doświadczeniu morza, słońca, piasku, w…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Spathariko, Cypr Północny
od
$136,135
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Lagoon Verde Residences & Resort jest czymś więcej niż tylko miejscem do życia; jest to zaproszenie do doświadczenia spokoju i piękna Północnego Cypru. Przyjdź i odkryj swój własny kawałek raju!🏝️Olbrzymi basen laguny w Lagoon Verde ilustruje ich zaangażowanie w innowacje, wyjątkowy design i…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Zespół mieszkaniowy Sky Diora
Yialousa, Cypr Północny
od
$156,257
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Projekt Sky Diora to specjalny obszar mieszkalny położony w Yeni Erenköy. Z 80 jednostkami, 10 blokami, biurem zarządzającym dla usług wynajmu i utrzymania, projekt ten ma na celu połączenie spokojnej atmosfery morza z komfortem nowoczesnego życia, aby zmienić swoje marzenia w rzeczywistość.…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$254,018
Opcje wykończenia Gotowe
Dwupokojowe apartamenty typu loft o powierzchni 70 m² + 35 m² tarasu na dachu. Parter zawiera salon z wyjściem na balkon, aneks kuchenny, jedną sypialnię i łazienkę. Na drugim poziomie loftu znajduje się druga sypialnia z widokiem na morze i druga łazienka. Dostęp do przestronnego t…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Atlantis Pearl
Zespół mieszkaniowy Atlantis Pearl
Zespół mieszkaniowy Atlantis Pearl
Zespół mieszkaniowy Atlantis Pearl
Zespół mieszkaniowy Atlantis Pearl
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Atlantis Pearl
Zespół mieszkaniowy Atlantis Pearl
Akanthou, Cypr Północny
od
$204,164
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 3
Atlantis Pearl to ekskluzywny projekt mieszkalny nad morzem położony w Tatlısu, na Cyprze Północnym, gdzie nowoczesna architektura spełnia prawdziwy śródziemnomorski urok. Otoczony bujną zielenią i oferujący panoramiczne widoki na morze i góry, projekt zapewnia spokojny i elegancki styl życi…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$169,240
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt zdobył prestiżową nagrodę Property NC Awards 2019! Umeblowane studio o powierzchni 53 m² w kompleksie Grand Sapphire Resort z hotelem i kasynem. Kompleks położony jest 600 metrów od Long Beach, w jednej z najpopularniejszych okolic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Brise de Mer Mounting Side
Zespół mieszkaniowy Brise de Mer Mounting Side
Zespół mieszkaniowy Brise de Mer Mounting Side
Zespół mieszkaniowy Brise de Mer Mounting Side
Zespół mieszkaniowy Brise de Mer Mounting Side
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Brise de Mer Mounting Side
Zespół mieszkaniowy Brise de Mer Mounting Side
Akanthou, Cypr Północny
od
$136,940
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Życie między morzem a górami w jednym z najbardziej malowniczych regionów Północnego CypruRegion Tatlısu (Tatlisu) 📍Tatlisu (przetłumaczone z tureckiego - "słodkiej wody") znajduje się u podnóża gór Beshparmak i łączy krajobrazy górskie i wybrzeże Morza Śródziemnego.📌 Odległość:Kyrenia i Fam…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Zespół mieszkaniowy The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$194,503
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Blue Residence jest premium rozwoju mieszkalnego znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy kurortu Iskele, Long Beach, jednym z najbardziej pożądanych miejsc na północnym Cyprze.W połączeniu z nowoczesną architekturą, otoczeniem krajobrazu i doskonałymi udogodnieniami projekt oferuje idealny…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Bogazi, Cypr Północny
od
$95,714
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowane studio (0+1) o powierzchni 44 m² z balkonem z bezpośrednim widokiem na morze. Osiedle zamknięte, z pełnym wyposażeniem, położone 200 metrów od morza w dzielnicy Boaz, 10 km od miasta Famagu…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Bogazi, Cypr Północny
od
$170,378
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
🏡 Courtyard Platinum to nowy poziom komfortu i luksusu w sercu szybko rozwijającego się regionu Iskele, Północny Cypr.Projekt kontynuuje sukces popularnego Courtyard Long Beach Holiday Resort, ustanawiając nowe standardy życia i inwestycji.🌿 Unikalna koncepcja "Dziedzińca"Dzięki wysokiemu wz…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Trikomo, Cypr Północny
od
$70,101
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowane studio o powierzchni 42 m² z balkonem o powierzchni 7 m², położone 600 metrów od piaszczystej plaży „Long Beach” w kompleksie Royal Sun Residence. „Long Beach” to udana inwestycja i okazja …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Spathariko, Cypr Północny
od
$186,445
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$203,421
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament typu penthouse 2+1 – 74 m² + balkon 12 m² + taras na dachu 31 m² w luksusowym kompleksie 300 metrów od morza. Kompleks położony jest w malowniczym miejscu, tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w okolicy Esentepe. Dzięki atrakcyjnemu krajobrazowi wszystkie obiekty w kompleksie o…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Vokolida, Cypr Północny
od
$87,763
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
1 obiekt nieruchomości 1
Thalassa Beach Resort - Beachfront Mieszka w Bafra VIP Turystyka Obszar 🌊🏖Thalassa Beach Resort jest premium rozwoju mieszkaniowego znajduje się bezpośrednio na linii brzegowej w regionie Bafra na Cyprze Północnym.Projekt korzysta z unikalnej plaży z naturalną piaszczystą plażą, rzadką cechą…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Zespół mieszkaniowy La Joya Beach Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$157,328
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
La Joya Beach Residences to luksusowy projekt mieszkalny położony w Long Beach, Iskele, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów przybrzeżnych Północnego Cypru.Nazwa La Joya tłumaczy się z hiszpańskiego jako "klejnot", doskonale odzwierciedlając istotę tego ekskluzywnego rozwoju. Te niskie…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$149,535
Opcje wykończenia Gotowe
Studio - penthouse o powierzchni 34 m² z tarasem na dachu o powierzchni 20 m² w kompleksie Caesar Cliff. Kompleks położony jest w przepięknym miejscu na wzgórzu, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Morze Śródziemne i góry Beshparmak. Na piaszczystą plażę prowadzi malowniczy mostek z w…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$404,940
Kompleks mieszkalny Mckenzie 2 to luksusowy i wysokiej jakości projekt zlokalizowany w popularnej dzielnicy kurortu Long Beach, na północ od Famagusta, na Cyprze Północnym. Projekt ten obiecuje nieopisany styl życia pośród piękna przyrody i bliskości Morza Śródziemnego. Zalety Mckenzie 2:1. …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$75,868
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 42–103 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Royal Sun Residence - Ukończone życie nad morzem 🌊☀️Royal Sun Residence jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny znajduje się w bardzo pożądanym obszarze Long Beach, Iskele, Północny Cypr.Słynna piaszczysta plaża znajduje się zaledwie 5 minut spacerem 🏖Jest to tętniąca życiem, ugruntowana …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0 – 103.0
93,350 – 136,643
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 100.0
144,760 – 209,699
Kawalerka
42.0
73,057 – 75,762
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Lefka, Cypr Północny
od
$106,923
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Położony na głównym wybrzeżu Lefke, w otoczeniu spokoju bujnej zieleni, Przybrzeżne niebo łączy błysk morza z nowoczesną i unikalną architekturą. Dzięki swojej lokalizacji nad morzem, zapierającym dech w piersiach widokom i zróżnicowanym opcjom apartamentowym, ten prestiżowy projekt oferuje …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Zespół mieszkaniowy Kaya Residences
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$113,078
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Kaya Residences - Sun, Sea & Luxury Żyjąc w sercu Bafry ☀️🌊✨Niech słońce i błękitne Morze Śródziemne staną się częścią Twojego codziennego życia w Bafrze - jednym z najbardziej prestiżowych obszarów kurortów Północnego Cypru.Kaya Residences znajduje się zaledwie 5 minut jazdy od jednej z naj…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Lefkoniko, Cypr Północny
od
$33,180
Opcje wykończenia Gotowe
Gotowe apartamenty od 25 000 GBP — raty do 13 lat! Chcesz kupić nieruchomość na Cyprze Północnym z minimalnym wkładem własnym i komfortowym planem ratalnym? Teraz to możliwe — deweloper oferuje specjalną promocję! Oferta obejmuje gotowe apartamenty i nieruchomości z drugim terminem odda…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$130,371
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 103 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sąd ds. Oliwy z Oliwek 2 - nowoczesny kompleks w Jeni Boazici 🌿🏡Olive Court 2 znajduje się w Yeni Boğaziçi, zaledwie 10 minut spacerem od morza.Projekt obejmuje 58 rezydencji, łączących nowoczesną architekturę, przemyślane planowanie i zielone otoczenie. Każdy szczegół jest przemyślany na wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
103.0
133,937
Agencja
SMAK Partners
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Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Lapithos, Cypr Północny
od
$145,652
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Trikomo, Cypr Północny
od
$174,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Nowy ośrodek przyciągania Meditteranean znajduje się w Iskele. Bellagio - Luksus ożywiony. Pozwala odkryć nieograniczony komfort luksusowego życia w sercu natury i morza. Przestronne apartamenty, tarasy i balkony, zaprojektowane z estetycznych i funkcjonalnych funkcji, przynieść czysty tlen …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Kalogreia, Cypr Północny
od
$379,771
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 116 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Mykonos Homes to ekskluzywny budynek mieszkalny nad morzem, zainspirowany światowej sławy Cavo Tagoo Hotel w Mykonos. Położony w malowniczej okolicy Esentepe, Północny Cypr, projekt łączy nowoczesną architekturę, wspaniałe widoki na morze i premium resort stylu życia.Zaprojektowany dla osób …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
388,959 – 405,870
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Akanthou, Cypr Północny
od
$206,600
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Bogazi, Cypr Północny
od
$169,742
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 71 m² w 5* kompleksie SPA Caesar Blue. Nowy kompleks apartamentów położony w malowniczej części regionu Bogaz, z czystą, piaszczystą plażą. Apartamenty idealnie nadają się na wakacje, wynajem i stałe zamieszkanie. Infrastruktu…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Courtyard
Zespół mieszkaniowy Courtyard
Zespół mieszkaniowy Courtyard
Zespół mieszkaniowy Courtyard
Trikomo, Cypr Północny
od
$137,276
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 50–125 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Courtyard - A Completed Resort- Style Complex w Long Beach 🌴🌊Courtyard jest gotowy kompleks mieszkalny położony w bardzo pożądanym regionie Long Beach, zaledwie 5 minut spacerem od piaszczystej linii brzegowej 🏖✨Łączy komfortowe życie, zielone krajobrazy i pełną infrastrukturę wypoczynkową w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.0
175,877
Mieszkanie 2 pokoi
125.0
295,609
Kawalerka
50.0
140,025 – 144,760
Agencja
SMAK Partners
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Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Pokaż wszystko Willa Bogaz Vista
Willa Bogaz Vista
Bogazi, Cypr Północny
od
$538,945
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$647,475
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
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Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Gastria, Cypr Północny
od
$120,726
Powierzchnia 48–112 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Cezar Blue to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku Północnego Cypru, zaprojektowany i zbudowany wyłącznie przez Afik Group.Cezar Blue znajduje się obok piaszczystej plaży na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W pełni wyposażone mieszkanie otoczone pachnącymi ogrodami i Aqu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0 – 75.0
91,997 – 171,142
Mieszkanie 2 pokoi
106.0 – 112.0
162,348 – 222,552
Kawalerka
48.0 – 52.0
98,085
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
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Zespół mieszkaniowy Four Seasons Life II
Bogazi, Cypr Północny
od
$217,415
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 40–75 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Four Seasons Life II - gdzie natura spotyka uprzywilejowane życie 🌊🌿Cztery pory roku życia II jest w pełni ukończony kompleks mieszkaniowy oferujący styl życia komfortu i harmonii w obiecującym obszarze Boğaz Iskele.Zaprojektowany z wizjonerskim podejściem projekt zachowuje naturalny krajobr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
217,817
Kawalerka
40.0
119,732
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Reflection
Zespół mieszkaniowy Reflection
Akanthou, Cypr Północny
od
$218,891
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Reflekcja to ultraluksusowy projekt mieszkalny położony w spokojnym regionie Tatlısu - gdzie bujne zielone krajobrazy spotykają się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego.Na północy mieszkańcy podziwiają panoramiczny widok na morze 🌊Na południe, wspaniałe cypryjskie góry ⛰W pobliżu atrakcji …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$359,378
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Sandscape Coastal Residences (Pozostałości przybrzeżne) 124; EsentepeTrue Beachfront Living 🌊Sandscape Coastal Rezydencja jest wyłącznym rozwojem plażowym położonym w Esentepe, jednym z szybko rozwijających się regionów przybrzeżnych Północnego Cypru.Projekt ten oferuje bezpośredni dostęp do…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$171,089
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany, trzypokojowy apartament o powierzchni 105 m², położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe. Powierzchnia mieszkalna - 91 m² + przestronny taras o powierzchni 14 m² będzie idealnym miejscem do wypoczynku. W pełni umeblowany i wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty, co p…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,792
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 60 m² z tarasem o powierzchni 15 m² w kompleksie Park Residence. Dwupokojowe apartamenty położone 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedale…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Trikomo, Cypr Północny
od
$176,478
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 48.8 - 55.6 m2 z pakietem projektowym od dewelopera w kompleksie Court Yard. Studio posiada salon z telewizorem i podwójnym łóżkiem, aneks kuchenny ze sprzętem AGD, w tym płytą grzewczą, okapem i lodówką. Projekt charakteryzuje się dużym terenem i różnor…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$56,750
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 40–128 m²
58 obiekty nieruchomości 58
Cezar Resort - Resort Miasto nad morzem 🌊🏖✨Cezar Resort znajduje się w Iskele, obok słynnej Long Beach - jednej z najpiękniejszych piaszczystych plaż na Cyprze.Cały projekt obejmuje 393,570 mkw, tworząc prawdziwe miasto kurortów z własnych restauracji, centrów SPA, parków i obszarów rekreacy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0 – 80.0
71,704 – 117,026
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 122.0
88,615 – 169,112
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
225,934
Kawalerka
40.0 – 60.0
57,498 – 142,054
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Kalogreia, Cypr Północny
od
$140,803
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$234,913
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 113–190 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F - Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Sapphire Resort & Residence, Block F jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń na północnym Cyprze, znajduje się w Iskele, zaledwie kilka minut spacerem od Long Beach.Ten nowoczesny k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
113.0 – 118.0
236,757 – 257,051
Mieszkanie 3 pokoi
190.0
404,517
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$178,700
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 78 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sky Sakarya - nowa koncepcja miejskiego życia w Famagusta 🌆Sky Sakarya to nowoczesny rozwój wprowadzający nową koncepcję stylu życia w sercu Famagusta.Projekt znajduje się w jednym z najbardziej tętniących życiem obszarów miasta - w pobliżu MGA, Famagusta Arena i Salamis Road, gdzie obiekty …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
78.0
154,231
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy HERA
Zespół mieszkaniowy HERA
Vokolida, Cypr Północny
od
$236,676
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
HERA - 5 -------------------------------------------------- Luksus w sercu Bafry 👑Położony w Bafra, Iskele, HERA znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i szybko rozwijających się centrów turystycznych Północnego Cypru 🌴Po cichej nadmorskiej miejscowości, Bafra przekształciła się w …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Zespół mieszkaniowy Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,053
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 57–130 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Edelweiss Holiday Residence - Resort- Style życia w Iskele 🌴🌊Edelweiss wakacje Rezydencja jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym, który łączy nowoczesną architekturę, wysokiej jakości budowę i resort stylu życia.Projekt jest w pełni ukończony i oferuje idealne warunki do życia, wakacji i in…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
130.0
178,583
Kawalerka
57.0
82,527
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Richmond Park
Zespół mieszkaniowy Richmond Park
Zespół mieszkaniowy Richmond Park
Zespół mieszkaniowy Richmond Park
Zespół mieszkaniowy Richmond Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Richmond Park
Zespół mieszkaniowy Richmond Park
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$819,568
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Richmond Park - Boutique Luxury Villas w pobliżu morza 🌿Richmond Park to ekskluzywna kolekcja butików luksusowych willi przeznaczonych dla tych, którzy cenią sobie prywatność, elegancję i życie śródziemnomorskie.Projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Yeniboğaziçi w Famagusta, jednym z …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$161,411
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
4Ever GREEN 4 - Nowoczesne mieszkanie w spokojnej Yeni Boğaziçi 🌿☀️4EVER GREEN 4 to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony w Yeni Boğaziçi, jednym z najbardziej spokojnych i komfortowych obszarów północnego Cypru i członkiem międzynarodowego ruchu Cittaslow ("Slow City").Projekt łączy zrela…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
311,167
Agencja
SMAK Partners
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Dzielnica mieszkaniowa Kantara Beach
Dzielnica mieszkaniowa Kantara Beach
Dzielnica mieszkaniowa Kantara Beach
Dzielnica mieszkaniowa Kantara Beach
Dzielnica mieszkaniowa Kantara Beach
Dzielnica mieszkaniowa Kantara Beach
Davlos, Cypr Północny
od
$315,368
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$72,797
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Gotowe studio o powierzchni 43 m², 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedaleko miasta Famagusta. Long Beac…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,560
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 74–85 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Panorama Long Beach - Ikona linii brzegowej 🌅🏖Panorama Long Plaża jest zakończony premium projekt mieszkalny położony zaledwie 180 metrów od morza (2 minuty spacerem).Usytuowany na granicy strefy niskiego wzrostu, projekt gwarantuje maksymalne morze i okoliczne widoki z większości apartament…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
264,492
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 85.0
365,283 – 419,399
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$211,811
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Aventus Residence to nowy kompleks mieszkalny położony w obszarze Iskele, zaledwie 750 metrów od Morza Śródziemnego. Projekt jest dogodnie położony obok restauracji, rynków, stacji benzynowych i wszystkich niezbędnych udogodnień.Aventus składa się z dwóch etapów, które obejmują siedem budynk…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Lapithos, Cypr Północny
od
$242,832
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Gdzie rodzinny styl życia spotyka futurystyczny design i charakterWitamy w Spectra, wielkim luksusowym rozwoju w Lapcie, na zachód od centrum turystycznego Kyrenii.Tutaj tętniące życiem zielone góry łączą się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego, podczas gdy nowoczesne linie architektonicz…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Orchard
Zespół mieszkaniowy Orchard
Zespół mieszkaniowy Orchard
Zespół mieszkaniowy Orchard
Zespół mieszkaniowy Orchard
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Orchard
Zespół mieszkaniowy Orchard
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$106,755
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 60–124 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowoczesny ogród Lifestyle Blisko Morza Śródziemnego 🌊Położony w Yeniboğaziçi - historycznie bogaty obszar w pobliżu złotych śródziemnomorskich plaż i starożytnego miasta Salamis.🏖 1 km do plaży🏙 8 km do centrum Famagusta🏥 6 km do szpitala🎓 6 km do Eastern Mediterranean University🏫 2 km do N…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
189,406
Mieszkanie 2 pokoi
124.0
264,492
Kawalerka
88.0
106,203
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$303,111
Opcje wykończenia Gotowe
Ten projekt otrzymał prestiżowe nagrody Property NC Awards! Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 147 m² z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie mieszkalnym z 5* hotelem i kasynem, 600 metrów od Long Beach - Grand Sapphire Resort. Mieszkanie jest w pełni u…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Akanthou, Cypr Północny
od
$127,565
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Domy na Hawajach to jeden z największych projektów mieszkalnych przy morzu z apartamentami 1 + 1, 2 + 1 i 3 sypialniami luksusowe wille o łącznej liczbie jednostek 500. Położony na wybrzeżu tatlisu projekt oferuje sztuczne rzeki, jeziora i wyspy rozłożone po całym miejscu z dodatkiem naszych…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Akanthou, Cypr Północny
od
$156,091
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 49–100 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Powierzchnia kompleksu wynosi 220.000 m2, z czego 35% jest w trakcie budowy.Kompleks znajduje się między morzem na północy a górami na południu. Piękny widok!🌊🏡⛰️Wszystkie pobliskie infrastruktury są dostępne:szkołaszpital,supermarketBazar hodowlany,banki,salon piękności,kawiarniafryzjer,koo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.0 – 96.0
155,516 – 210,985
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
339,510
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Trikomo, Cypr Północny
od
$194,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
🌊 Querencia to wspaniały projekt, który stworzy wyjątkową atmosferę na Long Beach, zaledwie 400 metrów od morza.Bezpośrednio naprzeciwko unikalnej plaży otworzą kompleks z inspirującymi widokami, przemyślanymi przestrzeniami mieszkalnymi i bogatą infrastrukturą.🏢 4 bloki, z których jeden będ…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Oasis
Zespół mieszkaniowy Oasis
Zespół mieszkaniowy Oasis
Zespół mieszkaniowy Oasis
Zespół mieszkaniowy Oasis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Oasis
Zespół mieszkaniowy Oasis
Akanthou, Cypr Północny
od
$157,049
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Oasis - Resort Living Between Mountains and Sea, Küçükerenköy 🌿🌊Oaza to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony u podnóża zielonych gór w Küçükerenköy, oferujący piękne widoki na Morze Śródziemne.Kompleks położony jest około 700 metrów od morza, łącząc naturalny spokój z bliskością wybrzeża.…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$360,646
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Park Avenue - Prestige w sercu KyreniiPark Avenue to ekskluzywny rozwój premium położony w samym centrum miasta Kyrenia. Zainspirowany ikonową architekturą New York 's Park Avenue, projekt łączy wyrafinowaną elegancję miejską z bujnymi zielonymi przestrzeniami i nowoczesnym komfortem.Komplek…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Caesar Beach
Zespół mieszkaniowy Caesar Beach
Zespół mieszkaniowy Caesar Beach
Zespół mieszkaniowy Caesar Beach
Bogazi, Cypr Północny
od
$378,413
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 100 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Caesar Beach - Beachfront Życie z Full Resort Infrastruktura 🌊🏖Caesar Beach to nowoczesny kompleks mieszkalny położony bezpośrednio na wybrzeżu Morza Śródziemnego, wyposażony w pełni оборудованный piaszczystej plaży.Projekt jest w pełni ukończony i oferuje kurortowy styl życia z wysokiej kla…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
100.0
378,812
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Venice
Zespół mieszkaniowy Venice
Spathariko, Cypr Północny
od
$132,156
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Wenecja - Resort Living Inspired przez Włochy 🇮🇹✨Wenecja jest unikalny rozwój mieszkalny położony w samym sercu Long Beach, Iskele, gdzie śródziemnomorski styl życia spełnia romans Wenecji 💙Woda jest w centrum tej koncepcji - kanały z gondoli, jacuzzi wyspy i ekspansywne baseny tworzą prawdz…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Kalogreia, Cypr Północny
od
$127,565
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Bahamy Domy - Tropikalny Resort- Styl życia nad morzem w Kyrenii 🌴🌊Bahamy Homes to unikalny rozwój mieszkalny położony po wschodniej stronie Kyrenii (Girne), jednego z najbardziej zielonych i najpiękniejszych regionów północnego Cypru.Projekt łączy nowoczesną architekturę, projekt tropikalny…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Park Residence
Zespół mieszkaniowy Park Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$90,611
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 60–200 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Nowy punkt orientacyjny na Long Beach 🌊Park Residence przynosi świeże architektoniczne spojrzenie na wybrzeże Long Beach, położony zaledwie 200 metrów od słynnej piaszczystej plaży.Ten nowoczesny projekt mieszkaniowy jest przeznaczony dla tych, którzy chcą żyć nad morzem i cieszyć się widoki…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 200.0
113,644 – 129,202
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 90.0
155,583 – 240,816
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$128,512
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 31
Powierzchnia 54–117 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Nowa definicja życia śródziemnomorskiego 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences jest największym i najbardziej prestiżowym rozwojem na Cyprze Północnym, znajduje się na ikonicznej plaży Long Beach, Iskele.Oferując 1 630 luksusowych rezydencji i światowej klasy hotel kurortu, projekt zapewnia p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
111.0 – 117.0
270,580 – 297,638
Kawalerka
54.0
150,848 – 154,231
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,066
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 36–189 m²
219 obiekty nieruchomości 219
Najbardziej ekskluzywny projekt na Cyprze Północnym Ocean Life oferuje unikalne możliwości życiowe i inwestycyjne oprócz jego charakteru, klimatu, historycznych piękności, turystyki i infrastruktury edukacyjnej. Jako centrum uwagi inwestorów i świata z jego dominujących cen mieszkań w porówn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 45.0
128,525 – 211,729
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 189.0
209,699 – 275,992
Mieszkanie 3 pokoi
125.0
263,815 – 281,403
Agencja
SMAK Partners
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Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$130,179
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Boutique Residential Opportunity in FamagustaDormix to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy, łączący nowoczesną architekturę, efektywne układy i doskonałą lokalizację strategiczną.Projekt składa się tylko z 17 jednostek:16 stylowe 2 + 1 apartamenty (75 m ² każdy)1 wspaniały apartament 3 + 1 (200 …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Akanthou, Cypr Północny
od
$248,138
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Kompleks znajduje się na 80 hektarach ziemi w malowniczej okolicy Agricultural TATLISU na pierwszej linii brzegowej. 800 metrów od hotelu znajduje się kompleks HAWAII HOMES, a 6,5 km, z drugiej strony, kompleks BAHAMAS HOMES, do którego dostęp jest bezpłatny dla mieszkańców ośrodka Aloha Bea…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy The Blue
Zespół mieszkaniowy The Blue
Zespół mieszkaniowy The Blue
Zespół mieszkaniowy The Blue
Zespół mieszkaniowy The Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Blue
Zespół mieszkaniowy The Blue
Akanthou, Cypr Północny
od
$170,597
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 88 m²
1 obiekt nieruchomości 1
The Blue Birmingham 124; Luksusowe życie w Tatlısu 🌊Rozmieszczenie: TatlısuThe Blue to kompleks mieszkalny premium położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego Północnego Cypru. Odzwierciedla nowoczesną wizję architektoniczną skupioną na elegancji, otwartej przestrzeni i panoramicznym widokiem na…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
88.0
171,142
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Trikomo, Cypr Północny
od
$167,695
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$157,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Küçükerenköy / Esentepe, Cypr Północny📍 O lokalizacjiKüçükerenköy jest jednym z najbardziej uroczych i szybko rozwijających się obszarów Północnego Cypru 🌊⛰Doskonale usytuowany między morzem a górami, otoczony gajami oliwnymi i niezepsutą naturą.✨ Cicha i zielona atmosfera🏖 Plaże piaszczyste…
Agencja
SMAK Partners
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Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Pokaż wszystko Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Apartamentowiec ISATIS INFINITY
Spathariko, Cypr Północny
od
$224,274
VAT
Liczba kondygnacji 10
Zaledwie kilka kroków od złotych piaszczystych plaż, INFINITY oferuje doskonałą harmonię pomiędzy spokojnym odosobnieniem i życiem. Z dala od hałasu miasta, ale bez wysiłku dostęp do jego biznesowych i rekreacyjnych miejsc - to jest, gdzie wymarzony dom staje się rzeczywistością.Lotnisko Lar…
Deweloper
ISATIS Construction Ltd
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowana kawalerka o powierzchni 57 m², położona kilometr od piaszczystej plaży. Dzięki wyjątkowej lokalizacji zamieszkają Państwo w cichym miejscu, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko i…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Akanthou, Cypr Północny
od
$156,678
Rok realizacji 2025
Cezar Breeze to nowoczesny kompleks mieszkalny zaprojektowany i zaprojektowany przez Afik Group i oferuje apartamenty, kwaty i wille.Kompleks znajduje się zaledwie 200 metrów od dobrze wyposażonej plaży, otoczony zapierającymi dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne i góry, Cezar Breez…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Kalogreia, Cypr Północny
od
$287,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$166,947
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Turtle Bay Village Bis124; Esentepe 🌴Mediterranean Resort Lifestyle nad morzemTurtle Bay Wieś jest dużym kompleksem wypoczynkowym zlokalizowanym na północnym wybrzeżu Cypru w malowniczej okolicy Esentepe, około 200 metrów od linii brzegowej.Kompleks znajduje się w pobliżu słynnego Korineum G…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
115.0
174,524
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$157,446
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Lokalizacja: IskeleOdległość do morza: 750 mPowierzchnia gruntu: 22000 m2Liczba apartamentów: 130Liczba sąsiednich willi: 12Opis projektu: Typ komory projektowej, otoczony naturą, z dostępem do wszystkichniezbędna infrastruktura. Składa się z 7 dwupoziomowych bloków mieszkalnych i 12 kamieni…
Agencja
North Symbol
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Apartamentowiec Class 10
Apartamentowiec Class 10
Apartamentowiec Class 10
Apartamentowiec Class 10
Apartamentowiec Class 10
Pokaż wszystko Apartamentowiec Class 10
Apartamentowiec Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$127,453
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Butikowy klejnot mieszkalny w Úanakkale, FamagustaKlasa 10 to nowy butikowy rozwój mieszkalny przeznaczony dla tych, którzy cenią komfort, elegancję i długoterminową wartość inwestycyjną.Z tylko 12 ekskluzywnych apartamentów, projekt oferuje prywatność, spokój i wyrafinowane środowisko życia…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Majestic Luxury Villas
Zespół mieszkaniowy Majestic Luxury Villas
Zespół mieszkaniowy Majestic Luxury Villas
Zespół mieszkaniowy Majestic Luxury Villas
Zespół mieszkaniowy Majestic Luxury Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Majestic Luxury Villas
Zespół mieszkaniowy Majestic Luxury Villas
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$224,322
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 145 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Majestic Luksusowe Wille - Nowy początek Majestic Life 👑Witamy w Majestic luksusowych willi, ekskluzywny projekt willi położony w Yeniboğaziçi, Famagusta, gdzie luksus, przestrzeń i elegancja przedefiniować nowoczesne życie ✨Zaledwie 5 minut od Famagusta, ten prestiżowy rozwój oferuje spokój…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
145.0
225,934
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Cypr Północny
od
$162,303
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 22
Cezar Palm Jumeirah będzie wyposażony w siedem wznoszących się budynków inspirowanych przez Dubaju ikony Palm Jumeirah, zaledwie 300 metrów od morza. Każdy 22-piętrowy budynek oferuje wspaniałe widoki śródziemnomorskie. Mieszkańcy mogą liczyć na udogodnienia, takie jak basen komunalny w kszt…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Zespół mieszkaniowy Green & Blue
Yialousa, Cypr Północny
od
$160,517
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Zielony & Niebieski bierze swoją nazwę z dwóch definiujących kolorów regionu Karpaz: głęboki błękit Morza Śródziemnego i bujny zielony jego nietknięty krajobraz naturalny 🌿. Każda rezydencja jest starannie usytuowana, aby objąć te elementy, tworząc harmonijną równowagę między naturą a nowocz…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Olive Court
Zespół mieszkaniowy Olive Court
Zespół mieszkaniowy Olive Court
Zespół mieszkaniowy Olive Court
Zespół mieszkaniowy Olive Court
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Olive Court
Zespół mieszkaniowy Olive Court
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$234,141
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Olive Court - Współczesne śródziemnomorskie życie w harmonii z naturą 🌿Olive Court to zainspirowany nowoczesną architekturą śródziemnomorską rozwój mieszkaniowy, z silnym naciskiem na naturalne materiały, tekstury i harmonię z otaczającym środowiskiem.Koncepcja ma na celu zachowanie naturaln…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
150.0
217,817
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$313,004
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
🌊 Sea Magic Garden - Nowoczesne życie w Esentepe, Cypr PółnocnyMagia morska Ogród to nowoczesny projekt mieszkalny położony w malowniczej i wysoce pożądanej okolicy Esentepe, Północny Cypr. Projekt otoczony przyrodą, morzem i górami oferuje pokojowy śródziemnomorski styl życia z doskonałym p…
Agencja
SMAK Partners
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Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Apartamentowiec Velocity
Trikomo, Cypr Północny
od
$118,368
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Modern Living Just 350m od morza w Iskele 🌊Mamy przyjemność przedstawić Velocity, nowoczesny 5-piętrowy budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Iskele, w pobliżu słynnej Long Beach.Projekt łączy doskonałą lokalizację, nowoczesną budowę i silny potencjał inwes…
Agencja
SMAK Partners
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Apartamentowiec Gold Residence
Apartamentowiec Gold Residence
Apartamentowiec Gold Residence
Apartamentowiec Gold Residence
Apartamentowiec Gold Residence
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gold Residence
Apartamentowiec Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$115,644
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne nadmorskie życie w FamagustaMamy przyjemność przedstawić Gold Residence - nowy 6-piętrowy budynek mieszkalny położony w dzielnicy Karakol Famagusta, zaledwie 400 metrów od morza.Projekt ten łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości budowę i silny potencjał inwestycyjny.Rozmies…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$322,390
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire BLU
Trikomo, Cypr Północny
od
$212,967
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Grand Sapphire BLU - A New Standard of 7 ΆLiving at Long Beach 🌊✨Wielki Szafir BLU jest ultranowoczesny premium rozwoju mieszkaniowego znajduje się na linii brzegowej Long Beach (Iskele), wyznaczając nowy punkt odniesienia dla 7-gwiazdkowego stylu życia życia.Projekt łączy w sobie architektu…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Zespół mieszkaniowy Sea Life Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$91,075
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 55–78 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Sea Life Residence - Życie w sercu Long Beach 🌊🏖Życie morskie Rezydencja jest w pełni ukończony kompleks mieszkalny położony zaledwie jedną minutę spacerem od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach.Oferuje on rzadką okazję do mieszkania tuż nad morzem, w centrum infrastru…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 60.0
87,262 – 120,408
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 78.0
132,584 – 186,700
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$154,294
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami. Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: zna…
Agencja
Smart Home
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Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$292,627
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Zespół mieszkaniowy Sky Deluxia Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$184,551
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Styl życia na Long Beach 🌊Sky Deluxia Life to nowoczesny rozwój w dużej skali, położony w samym centrum Iskele Long Beach. Projekt zintegrowany ze wspaniałym krajobrazem przybrzeżnym oferuje prawdziwy czterosezonowy świąteczny styl życia - nie tylko dom, ale sposób na życie.Kompleks położony…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
104,173
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,14M
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Zespół mieszkaniowy Riverside Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$92,108
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 38–135 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Riverside Life Bird124; Long Beach, Iskele 🌴Śródziemnomorskie życie blisko plażyRiverside Life to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele, w odległości krótkiego spaceru od słynnego wybrzeża Morza Śródziemnego.Projekt jest dogodnie usytuowany naprze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.0 – 62.0
102,820 – 163,701
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 135.0
177,230 – 289,521
Kawalerka
38.0
93,350 – 105,526
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
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Zespół mieszkaniowy Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$85,549
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 42–143 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Royal Sun Elite Residence to duży kompleks mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Iskele.Rozwój obejmuje 90 akrów ziemi i obejmuje 1,122 nieruchomości, oferując szeroki wybór mieszkań, penthouses i domów w stylu mieszczańskim.Projekt z powodzeniem łączy wygody miasta z kuror…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 98.0
97,409 – 132,584
Willa
143.0
295,609
Kawalerka
42.0
87,262
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
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Zespół mieszkaniowy Magnolia Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$213,283
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 106 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Magnolia Residence - nowoczesne inteligentne życie w Iskele 🌴Magnolia Rezydencja to innowacyjny rozwój mieszkaniowy położony w Iskele, zaprojektowany dla tych, którzy cenią nowoczesny styl życia, komfort i technologię.Zainspirowany kwiatem magnolii - symbolem stabilności, harmonii i dobrobyt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
106.0
217,817
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
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Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Gastria, Cypr Północny
od
$218,350
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
La Palazzo to nowa twarz dla regionu Bogaz, łącząca najwyższe standardy z klasycznym, wyrafinowanym wyglądem. La Palazzo jest najczystszym składnikiem Luxury. Czy jest to przestronny apartament z 2 sypialniami lub 4 sypialniami oddzielona willa pozwala nam podnieść swoje doświadczenie życiow…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
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Zespół mieszkaniowy LAventure
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$144,888
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Selaron Residence
Zespół mieszkaniowy Selaron Residence
Zespół mieszkaniowy Selaron Residence
Zespół mieszkaniowy Selaron Residence
Zespół mieszkaniowy Selaron Residence
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Zespół mieszkaniowy Selaron Residence
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$181,380
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Selaron Residence - nowoczesne wybrzeże na Long Beach 🌊Selaron Residence to stylowy rozwój mieszkalny położony w popularnej dzielnicy Long Beach w Famagusta, jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc przybrzeżnych na północnym Cyprze.Projekt łączy nowoczesną architekturę, kurort i doskonałą l…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sunrise
Zespół mieszkaniowy Sunrise
Zespół mieszkaniowy Sunrise
Zespół mieszkaniowy Sunrise
Zespół mieszkaniowy Sunrise
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Zespół mieszkaniowy Sunrise
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$427,856
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 155 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sunrise to nowoczesna willa mieszkalna, położona w bardzo pożądanym obszarze Yeni Boğaziçi, jednej z najbardziej atrakcyjnych społeczności przybrzeżnych Północnego Cypru.Znany ze swojej spokojnej atmosfery, złote śródziemnomorskie plaże i bogate otoczenie historyczne, Yeni Boğaziçi oferuje d…
Agencja
SMAK Partners
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Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Cyprze Północnym

Jakie dokumenty są wymagane, aby kupić nieruchomość w nowym budynku na Cyprze Północnym?

Cudzoziemcy planujący zakup mieszkania od dewelopera na Cyprze Północnym będą potrzebować paszportu lub dowodu osobistego. Konieczne będzie również uzyskanie pozwolenia na zakup nieruchomości.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dla obcokrajowców kupujących nieruchomości od dewelopera na Cyprze Północnym?

Cudzoziemcy mogą kupować wszystkie rodzaje nieruchomości w dowolnej ilości. Jedyne ograniczenie: domy prywatne mogą być zakupione na działce o powierzchni nie większej niż 1338 m².

Jak uzyskać Permission to Purchase od dewelopera na Cyprze Północnym?

Permission to Purchase to pozwolenie na zakup nieruchomości. Można je uzyskać od Rady Ministrów. Należy złożyć wniosek, kopię paszportu, kartę ziemi i inne dokumenty. Wnioski są rozpatrywane przez 4–6 miesięcy.

W jakich rejonach najczęściej kupowane są nowo wybudowane mieszkania na Cyprze Północnym?

Istnieje duże zapotrzebowanie na zakwaterowanie w Kyrenii, Iskil i Famaguście. W tych malowniczych kurortach nieruchomości są kupowane na wakacje i na pobyt stały.
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