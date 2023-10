Kazivera, Cypr Północny

od €77,078

34–229 m² 7

To wspaniały projekt z tureckim certyfikatem własności, zbudowany na 18 hektarach ziemi, składający się z 20 pięter, 4 bloków i 500 rezydencji. ( 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 2 + 1 LOFT, 4 + 1 DUPLEX, 4 + 1DUPLEX PENTHAUS> Projekt obejmuje wiele dodatkowych usług. Wśród tych dodatkowych usług: recepcja, ośrodek ( wynajem mieszkania ), sprzątanie, całodobowa ochrona obiektu, molo jachtowe, zarządzanie plażą, taksówka, wypożyczalnia samochodów, parking z zamknięciami i opcjami otwartymi, a także magazyny, które można wynająć w piwnicy. Aktywne życie A także centrum fitness ( 300 m2 ), boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej, pole do minigolfa, ścieżka do pieszych i rowerowych wycieczek, możliwość wypożyczenia rowerów i quadów, miejsca do wędkowania, kitesurfingu, nurkowania, żeglarstwa i wody na terytorium. , Istnieją pokoje do uprawiania sportu.