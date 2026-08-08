Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
ŚWIADCZENIA:
Prostota: W porównaniu z innymi krajami UE uzyskanie zezwolenia na pobyt na Łotwie jest proste i skuteczne, co trwa do trzech miesięcy.
Przystępność cenowa: Koszt zabezpieczenia zezwolenia na pobyt za pośrednictwem inwestycji w nieruchomości na Łotwie należy do najniższy…
Program Złota Wiza Łotwy oferuje stosunkowo tanie inwestycje w celu uzyskania zezwolenia na pobyt krajów UE mających dostęp do krajów Schengen bez wiz.
Jest to strategiczna brama dla bałtyckich i północnych rynków europejskich.
Poleć
Agencja
Consulting VP Park SRL
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com