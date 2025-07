Découvrez un complexe fermé moderne dans l'un des quartiers les plus prometteurs de Limassol, à quelques minutes de la plage, le nouveau terrain de golf 18 trous, et l'emblématique station de casino de la ville de Dreams. Profitez d'installations haut de gamme comme une piscine, une salle de sport et un sauna, tout en étant à proximité de la marina, des monuments historiques, des magasins et des restaurants. Un mélange parfait de confort, de style de vie et de possibilités d'investissement.