  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. district de Lárnaca
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Larnaca
5
Demos Larnakas
8
Demos Dromolaxias Meneou
1
Demos Aradippou
1
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Complexe résidentiel Land Of Tomorrow
Larnaca, Chypre
depuis
$605,936
Surface 67–191 m²
4 objets immobiliers 4
Bienvenue dans un développement côtier visionnaire qui redéfinit l'avenir de Larnaka, une communauté durable sur le front de mer du 21e siècle qui transforme 300 000 m2 d'anciennes terres industrielles en une destination vivante. Le projet comprend des résidences de luxe, des studios aux app…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
89.5
757,331
Apartment 2 chambres
161.2
1,51M
Appartement
190.5
2,05M
Studio
67.0
605,865
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Immeuble Oak Residence
Immeuble Oak Residence
Immeuble Oak Residence
Immeuble Oak Residence
Immeuble Oak Residence
Afficher tout Immeuble Oak Residence
Immeuble Oak Residence
Aradíppou, Chypre
depuis
$164,541
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 80–208 m²
3 objets immobiliers 3
Oak Residence est un nouveau développement exclusif dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Larnaca, Aradippou, juste derrière Lidl et adjacent à un beau jardin public. Le projet comprend 8 appartements modernes : six appartements spacieux de deux chambres et deux apparte…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
79.7
168,943
Apartment 2 chambres
128.4 – 207.9
215,548 – 285,456
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel palma livadia
Complexe résidentiel palma livadia
Complexe résidentiel palma livadia
Complexe résidentiel palma livadia
district de Lárnaca, Chypre
depuis
$224,894
L'année de construction 2025
Surface 77–110 m²
2 objets immobiliers 2
Palma Livadia est un complexe résidentiel moderne qui allie design élégant, confort et infrastructure bien pensée, situé dans un quartier prestigieux. Le complexe est conçu pour répondre aux besoins des résidents contemporains, offrant des appartements modernes, des équipements de loisirs et…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
77.0
150,301
Apartment 2 chambres
110.0
284,291
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
OneOne
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Afficher tout Immeuble REEF RESIDENCE
Immeuble REEF RESIDENCE
Larnaca, Chypre
depuis
$1,09M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Un appartement spacieux de 3 chambres 131 m2 au 5ème étage. Le projet est situé dans le prestigieux quartier Mackenzie avec ses célèbres restaurants, bars et tavernes à seulement 70m de la mer. L'appartement a un design moderne, des matériaux de finition de haute qualité et une disposition p…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Nirvana
Complexe résidentiel Nirvana
Complexe résidentiel Nirvana
Complexe résidentiel Nirvana
Complexe résidentiel Nirvana
Afficher tout Complexe résidentiel Nirvana
Complexe résidentiel Nirvana
Kiti, Chypre
depuis
$831,634
Surface 1 088 m²
1 objet immobilier 1
Nirvana Residences est une collection de villas élégantes et contemporaines situées dans l'un des quartiers les plus désirables de Paphos, à Chypre. Le projet est doté d'aménagements soigneusement conçus, de finitions de haute qualité et d'un mélange homogène de vie intérieure et extérieure.…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Breeze Residence
Complexe résidentiel Breeze Residence
district de Lárnaca, Chypre
depuis
$181,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 74–241 m²
5 objets immobiliers 5
Breeze Residence est un complexe résidentiel haut de gamme à Livadia, Larnaca, Chypre, avec livraison en décembre 2027. Composé de deux blocs de trois étages, il propose des appartements de 1-, 2- et 3 chambres allant de 96 m2 à 240,5 m2, au prix de 180 000 € à 410,000 €. Penthouses disposen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.0
186,420
Apartment 2 chambres
109.5 – 155.0
250,502 – 332,061
Apartment 3 chambres
229.8 – 240.5
442,748 – 477,701
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Helios
Complexe résidentiel Helios
Complexe résidentiel Helios
Complexe résidentiel Helios
Complexe résidentiel Helios
Afficher tout Complexe résidentiel Helios
Complexe résidentiel Helios
district de Lárnaca, Chypre
depuis
$387,861
Surface 92–109 m²
3 objets immobiliers 3
Helios est un complexe résidentiel moderne au cœur de Larnaca, offrant 11 appartements spacieux avec 2 et 3 chambres, vérandas couvertes, parking, et salles de stockage. Son emplacement unique combine la tranquillité d'un quartier verdoyant avec une distance de marche de la plage de Finikoud…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Afficher tout Complexe résidentiel TERRA LIFE
Complexe résidentiel TERRA LIFE
Larnaca, Chypre
depuis
$142,216
L'année de construction 2025
Terra Life in IskeleTricon Development a dévoilé son nouveau projet, Terra Life, en Turquie. Le complexe, composé de plusieurs blocs de tours de studio, sera situé dans la zone de villégiature d'Iskele dans le nord de Chypre. La date d'achèvement prévue est décembre 2025.Le principal avantag…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Anglisides Gardens Villas
Complexe résidentiel Anglisides Gardens Villas
Complexe résidentiel Anglisides Gardens Villas
Complexe résidentiel Anglisides Gardens Villas
Complexe résidentiel Anglisides Gardens Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Anglisides Gardens Villas
Complexe résidentiel Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Chypre
depuis
$272,344
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 148–203 m²
3 objets immobiliers 3
Anglisides Gardens est une boutique de huit maisons contemporaines de 3 chambres, 3 salles de bains dans le village serein d'Anglisides, juste à l'extérieur de Larnaca. Conçu pour la vie moderne, chaque villa dispose de matériaux de haute qualité, d'aménagements intelligents, de vérandas gén…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca
Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca
Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca
Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca
Larnaca, Chypre
depuis
$1,13M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Vivez le mélange parfait de luxe, de confort et de design moderne dans cette résidence exceptionnelle à deux niveaux située dans la prestigieuse nouvelle région de Larnaca Marina. Avec une cote d'efficacité énergétique A, cette maison offre une vie durable aux côtés d'une vue imprenable sur …
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Afficher tout Complexe résidentiel EOS
Complexe résidentiel EOS
Larnaca, Chypre
depuis
$283,033
Surface 72–101 m²
2 objets immobiliers 2
Eos est un nouveau projet résidentiel d'Adwan Real Estate, idéalement situé au coeur de Larnaca dans une rue calme juste en face du complexe Helios. Il offre l'équilibre parfait entre une vie urbaine animée et une retraite paisible. Le développement se compose de seulement 8 appartements spa…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Immeuble AQUA RESIDENCE APT 201A
Immeuble AQUA RESIDENCE APT 201A
Immeuble AQUA RESIDENCE APT 201A
Immeuble AQUA RESIDENCE APT 201A
Immeuble AQUA RESIDENCE APT 201A
Afficher tout Immeuble AQUA RESIDENCE APT 201A
Immeuble AQUA RESIDENCE APT 201A
district de Lárnaca, Chypre
depuis
$303,333
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Un complexe résidentiel impressionnant qui contribuera au développement de la région de Livadia dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Larnaka.Il est parfaitement situé dans un quartier résidentiel tranquille, entouré de maisons et de villas et juste à côté d'un beau par…
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller