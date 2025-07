Complexe résidentiel Amaya Residences

Amaya Residences est une communauté fermée élégante à Kapparis–Paralimni, offrant des appartements de 1 et 2 chambres avec des finitions haut de gamme et une piscine commune. Situé à seulement 1,2 km des plages d'Ayia Triada et de Malama, et à proximité de la nouvelle Marina Paralimni, il allie charme côtier et confort moderne. Magasins, restaurants et écoles privées sont tous à distance de marche. Idéal pour la vie de vacances, la résidence permanente ou l'investissement dans une situation balnéaire animée.