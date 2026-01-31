  1. Realting.com
  Chypre
  Agía Nápa
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Agía Nápa, Chypre
$1,74M
Surface 601 m²
Cette villa de 5 chambres dans le développement exclusif de Pliades est situé à quelques pas de la mer dans la zone sereine Ayia Thekla, près d'Ayia Napa Marina et les plages du drapeau bleu. Avec des superficies couvertes jusqu'à 272 m2 et des piscines à débordement jusqu'à 66 m2, chaque vi…

Association
BitProperty
Agía Nápa, Chypre
$1,92M
Surface 773 m²
Cette villa de 5 chambres à Ionion Seafront Villas offre une vie élégante à quelques pas de la Méditerranée. Avec des superficies couvertes jusqu'à 265 m2 et des parcelles jusqu'à 861 m2, chaque villa dispose d'un design d'inspiration grecque classique, d'une piscine privée à débordement, d'…

Association
BitProperty
