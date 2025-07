Ariel Residences est une communauté fermée moderne de villas de 3 chambres avec piscines privées, situé à seulement 520 m de la plage Ayia Triada et à 2 km de la nouvelle Marina Paralimni. Avec des parcelles de 297 à 452 m2, des finitions de qualité supérieure et un emplacement privilégié à proximité des commerces, des écoles et des plages primées, ce projet offre un mélange parfait de confort, de style et de potentiel d'investissement.