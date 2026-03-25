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Complexe résidentiel Azalea
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Complexe résidentiel Azalea
Germasogeia, Chypre
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 62–114 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau complexe avec 10 appartements
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.0
447,456
Apartment 2 chambres
77.0
685,707
Apartment 3 chambres
114.0
1,02M
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Germasogeia, Chypre
depuis
$797,653
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Vision Apartments est un complexe résidentiel moderne à Chypre, parfait pour une vie confortable ou des vacances relaxantes. Le complexe dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un parking pratique, offrant tout ce dont les résidents ont besoin pour se détendre et se déte…
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Germasogeia, Chypre
depuis
$402,197
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Vision Apartments est un complexe résidentiel moderne à Chypre, parfait pour une vie confortable ou des vacances relaxantes. Le complexe dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un parking pratique, offrant tout ce dont les résidents ont besoin pour se détendre et se déte…
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Complexe résidentiel Eden Roc
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Germasogeia, Chypre
depuis
$1,23M
Surface 96–174 m²
2 objets immobiliers 2
Eden Roc est un projet résidentiel phare dans l'un des quartiers les plus recherchés de Limassol. Offrant des appartements de 2, 3 et 4 chambres avec un design à couper le souffle et des intérieurs haut de gamme par des designers de renommée mondiale. Le bâtiment dispose de piscines intérieu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
314,963
Apartment 3 chambres
174.1
720,579
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Complexe résidentiel Vision
Germasogeia, Chypre
depuis
$797,653
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Serdivo Apartments est un complexe résidentiel moderne à Chypre, parfait pour une vie confortable ou des vacances relaxantes. Le complexe dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'un sauna et d'un parking pratique, offrant tout ce dont les résidents ont besoin pour se détendre et se dét…
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Complexe résidentiel Queens
Complexe résidentiel Queens
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Complexe résidentiel Queens
Germasogeia, Chypre
depuis
$763,830
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 100–475 m²
12 objets immobiliers 12
Un complexe résidentiel prestigieux conçu pour l'excellenceVivez un mélange sans faille de luxe, de confort et de potentiel d'investissement avec ce complexe résidentiel exclusif dans l'un des endroits les plus recherchés de Chypre. Conçu pour les acheteurs exigeants, ce développement offre …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
100.0 – 101.0
860,046 – 906,535
Apartment 2 chambres
143.0 – 175.0
1,51M – 1,74M
Apartment 3 chambres
238.0 – 348.0
2,32M – 3,95M
Apartment 4 chambres
423.0
4,42M
Apartment 5 chambres
475.0
5,23M
Développeur
Livein
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Livein
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