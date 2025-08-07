  1. Realting.com
Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

Paralímni, Chypre
depuis
$195,764
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
1
Adresse
Paramètres
Description
Médias
ID: 27353
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Famagouste
  • Ville
    Paralímni

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Русский Русский

🏡 À vendre:

  • 7 appartements 1 chambre - à partir de 168 000 € + TVA

  • 6 appartements 2 chambres - à partir de 249 000 € + TVA

  • Appartements 3 chambres – tous vendus ou non

📌 Description générale du projet:

  • Maison de 3 étages pour 16 appartements

  • Superficies de 54 m2 à 107 m2

  • Terrasses spacieuses et jardin en rouf jusqu'à 32 m2

  • Finitions modernes et grands balcons

  • Une atmosphère calme, idéale pour vivre ou investir

📍 Lieu:

À proximité:

  • Plages de Protaras et Fig Three Bay

  • Kapparis Beaches et la nouvelle Marina Paralimni

  • Magasins, restaurants et le centre-ville

💡 Convient:

Pour résidence permanente, location ou loisirs – une combinaison de confort urbain et de climat maritime.

Localisation sur la carte

Paralímni, Chypre

Realting.com
Aller