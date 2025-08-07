Complexe résidentiel NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

🏡 À vendre:
7 appartements 1 chambre - à partir de 168 000 € + TVA
6 appartements 2 chambres - à partir de 249 000 € + TVA
Appartements 3 chambres – tous vendus ou non
📌 Description générale du projet:
Maison de 3 étages pour 16 appartements
Superficies de 54 m2 à 107 m2
Terrasses spacieuses et jardin en rouf jusqu'à 32 m2
Finitions modernes et grands balcons
Une atmosphère calme, idéale pour vivre ou investir
📍 Lieu:
À proximité:
Plages de Protaras et Fig Three Bay
Kapparis Beaches et la nouvelle Marina Paralimni
Magasins, restaurants et le centre-ville
💡 Convient:
Pour résidence permanente, location ou loisirs – une combinaison de confort urbain et de climat maritime.