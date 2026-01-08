  1. Realting.com
Complexe résidentiel ADIGER
Pano Polemidia, Chypre
depuis
$233,350
Surface 50–113 m²
ADIGER est un projet résidentiel moderne au cœur de Limassol, conçu pour ceux qui apprécient le style, le confort et la qualité de vie. Avec une architecture élégante, des plans réfléchis, des finitions haut de gamme et des fenêtres panoramiques, il offre un sentiment d'espace et de lumière.…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0 – 69.0
210,159 – 239,348
Apartment 2 chambres
83.0 – 112.7
309,401 – 361,940
