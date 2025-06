Complexe résidentiel Almond Villas

Almond Villas est une collection exclusive de 9 villas de luxe nichées entre amandes et oliviers dans les collines pittoresques d'Episkopi, Paphos. Conçue avec des intérieurs spacieux et lumineux, chaque villa dispose d'un contrôle du climat VRV, d'un chauffage au sol et de fenêtres au plafond ouvrant sur des vues imprenables. Entourées de jardins luxuriants, de piscines privées et de terrasses ombragées, les villas offrent un style de vie intérieur et extérieur sans faille. Avec des finitions haut de gamme, des cuisines modernes et des aménagements de 2, 3 ou 4 chambres, Almond Villas est la retraite idéale pour ceux qui recherchent le confort, le style et la tranquillité, que ce soit comme une maison permanente ou une évasion de vacances paisible.