Complexe résidentiel Land Of Tomorrow

Bienvenue dans un développement côtier visionnaire qui redéfinit l'avenir de Larnaka, une communauté durable sur le front de mer du 21e siècle qui transforme 300 000 m2 d'anciennes terres industrielles en une destination vivante. Le projet comprend des résidences de luxe, des studios aux appartements et penthouses de 3 chambres, entourés de 2,5 km de bord de mer, parcs, commerces de détail, salles de F & B, espaces de coworking, gymnases et spas. Avec une vue panoramique sur la mer, une architecture de calibre mondial et une urbanisme intelligente, c'est là que l'innovation rencontre la vie méditerranéenne.