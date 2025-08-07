  1. Realting.com
  Chypre
  Larnaca
  Complexe résidentiel Land Of Tomorrow

Complexe résidentiel Land Of Tomorrow

Larnaca, Chypre
depuis
$605,936
6
ID: 27352
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

  Pays
    Chypre
  Région
    district de Lárnaca
  Ville
    Larnaca

À propos du complexe

Bienvenue dans un développement côtier visionnaire qui redéfinit l'avenir de Larnaka, une communauté durable sur le front de mer du 21e siècle qui transforme 300 000 m2 d'anciennes terres industrielles en une destination vivante. Le projet comprend des résidences de luxe, des studios aux appartements et penthouses de 3 chambres, entourés de 2,5 km de bord de mer, parcs, commerces de détail, salles de F & B, espaces de coworking, gymnases et spas. Avec une vue panoramique sur la mer, une architecture de calibre mondial et une urbanisme intelligente, c'est là que l'innovation rencontre la vie méditerranéenne.

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 89.5
Prix ​​par m², USD 8,463
Prix ​​de l'appartement, USD 757,420
Appartements 2 chambres
Surface, m² 161.2
Prix ​​par m², USD 9,397
Prix ​​de l'appartement, USD 1,51M
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 190.5
Prix ​​par m², USD 10,766
Prix ​​de l'appartement, USD 2,05M
Appartements Studio
Surface, m² 67.0
Prix ​​par m², USD 9,044
Prix ​​de l'appartement, USD 605,936

Localisation sur la carte

Larnaca, Chypre

