  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Paphos
41
Larnaca
5
Péyia
9
Agía Nápa
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Capri House
Complexe résidentiel Capri House
Complexe résidentiel Capri House
Complexe résidentiel Capri House
Complexe résidentiel Capri House
Parekklisia, Chypre
depuis
$4,20M
Surface 76–174 m²
2 objets immobiliers 2
Capri House est une résidence exclusive en bord de mer offrant une vue panoramique sur la mer et un style de vie prestigieux à quelques pas de Limassol. Situé dans un quartier recherché, cette boutique de développement dispose d'un design élégant, des commodités de haut niveau – y compris un…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
75.8
317,409
Apartment 3 chambres
174.1
726,175
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller