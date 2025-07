Complexe résidentiel Imperio Skyline

Imperio Skyline est une communauté fermée exclusive nichée dans les collines d'Agios Athanasios, Limassol. Ce développement durable propose des villas de 3 chambres et des appartements modernes, combinant design élégant avec confort et caractéristiques écologiques. A seulement 3 km du centre-ville et des plages, les résidents bénéficient d'équipements de luxe tels qu'un Club House, une piscine, une salle de sport, un salon de coworking et des jardins aménagés. Un mélange idéal de tranquillité et de commodité urbaine dans l'une des villes les plus vibrantes de Chypre.