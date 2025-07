Complexe résidentiel Flow

Flow est un développement premium en direct et au travail combinant des appartements d'élite et des bureaux modernes dans un seul bâtiment élégant près du centre-ville de Limassol. Situé à seulement 600 m des plages de sable fin et entouré de boutiques, restaurants, écoles et lieux culturels. L'appartement dispose de finitions de luxe: parquet, salles de bains en marbre, meubles intégrés, hauts plafonds (3.15 m), climatisation VRV, chauffage au sol. Les résidents bénéficient d'équipements haut de gamme: spa, gymnase, saunas, salle de beauté, espace enfants, salle médias, buanderie, trois lobbies, et un salon d'affaires.