Complexe résidentiel Berengaria

Berengaria est un développement résidentiel élégant offrant des finitions complètes et haut de gamme. Chaque appartement dispose de parquet, de pierres naturelles dans les salles de bains, de hauts plafonds (3,15 m) et de portes d'entrée de sécurité. Le confort est assuré par le chauffage au sol, la climatisation centrale VRF et les produits sanitaires européens de première qualité. Les intérieurs comprennent des fenêtres en aluminium thermique, des cuisines modernes avec des systèmes de fermeture souples, et des armoires spacieuses de grandes marques européennes — combinant élégance, fonctionnalité et durabilité