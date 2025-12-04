  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Limassol Municipality
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Paphos
41
Larnaca
5
Péyia
9
Agía Nápa
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Aster Residences
Complexe résidentiel Aster Residences
Limassol, Chypre
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 62–107 m²
5 objets immobiliers 5
Aster Residences est un projet résidentiel prestigieux situé dans le coeur vibrant de Limassol, qui incarne la vie urbaine moderne grâce à son design sophistiqué et son emplacement privilégié. Ce développement réfléchi comprend deux bâtiments résidentiels distincts, chacun adapté pour répond…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
62.0
292,865
Apartment 2 chambres
107.0
445,113 – 464,885
Développeur
Velment
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Afficher tout Complexe résidentiel THE EDGE
Complexe résidentiel THE EDGE
Limassol, Chypre
depuis
$256,975
Surface 55 m²
1 objet immobilier 1
Un développement résidentiel sophistiqué à Kissonerga, Paphos, perché au bord d'une falaise avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée. The EDGE dispose de 12 appartements modernes (4 chambres et 8 unités de deux chambres), conçus pour le confort, l'élégance et l'efficacité énergétique …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
261,694
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller