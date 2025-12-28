  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Paphos
41
Larnaca
5
Péyia
9
Agía Nápa
2
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Immeuble VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$780,802
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 121 m²
1 objet immobilier 1
VOS est à distance de marche des supermarchés, des boutiques et des boutiques de la rue Kolonakiou. Marchez un peu plus loin et vous atteindrez la promenade en bord de mer et la plage de sable pour une promenade le long de l'eau, tandis que le centre-ville est à seulement 1 km. En voiture il…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
121.0
818,328
Association
BitProperty
Complexe résidentiel City Palm Residence
Complexe résidentiel City Palm Residence
Complexe résidentiel City Palm Residence
Complexe résidentiel City Palm Residence
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$369,945
Surface 107–236 m²
2 objets immobiliers 2
Palme de la ville Résidence est un complexe résidentiel moderne au cœur de la ville, combinant une architecture élégante, une qualité de construction supérieure, et un design réfléchi. Appartements spacieux avec fenêtres panoramiques, finitions élégantes et balcons entourés de palmiers. Le c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
106.9
276,701
Apartment 3 chambres
236.2
765,342
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Complexe résidentiel Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
depuis
$339,701
Surface 77–286 m²
3 objets immobiliers 3
Imperio Skyline est une communauté fermée exclusive nichée dans les collines d'Agios Athanasios, Limassol. Ce développement durable propose des villas de 3 chambres et des appartements modernes, combinant design élégant avec confort et caractéristiques écologiques. A seulement 3 km du centre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
77.0
340,283
Apartment 2 chambres
193.0
582,838
Villa
286.0
956,089
Association
BitProperty
