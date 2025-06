Complexe résidentiel Nadia Park

Tremithousa, Chypre

MESOYI RESIDENCES est un grand développement résidentiel situé sur plus de 35 000 m2 de paysage rural serein, à quelques minutes du centre-ville de Paphos et des équipements clés. Le projet comprend plus de 80 villas modernes de 3 à 6 chambres, des terrains de 270 à 360 m2, et des espaces in…