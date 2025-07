Complexe résidentiel Pliades Leaflet

Cette villa de 5 chambres dans le développement exclusif de Pliades est situé à quelques pas de la mer dans la zone sereine Ayia Thekla, près d'Ayia Napa Marina et les plages du drapeau bleu. Avec des superficies couvertes jusqu'à 272 m2 et des piscines à débordement jusqu'à 66 m2, chaque villa dispose d'une architecture moderne, d'un jardin sur le toit, d'un étage inférieur avec des salles de service et de finitions haut de gamme. Le projet offre une intimité, une vue sur la mer et un accès facile à l'aéroport de Larnaca.