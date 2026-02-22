  1. Realting.com
Complexe résidentiel Berengaria
Prodromos, Chypre
depuis
$601,641
Surface 96–174 m²
Berengaria est un développement résidentiel élégant offrant des finitions complètes et haut de gamme. Chaque appartement dispose de parquet, de pierres naturelles dans les salles de bains, de hauts plafonds (3,15 m) et de portes d'entrée de sécurité. Le confort est assuré par le chauffage au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
319,279
Apartment 3 chambres
174.1
730,453
