Complexe résidentiel Flow
Foinikaria, Chypre
depuis
$385,195
Surface 96–174 m²
2 objets immobiliers 2
Flow est un développement premium en direct et au travail combinant des appartements d'élite et des bureaux modernes dans un seul bâtiment élégant près du centre-ville de Limassol. Situé à seulement 600 m des plages de sable fin et entouré de boutiques, restaurants, écoles et lieux culturels…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
315,196
Apartment 3 chambres
174.1
721,113
Association
BitProperty
