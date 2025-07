Complexe résidentiel NEO Residence

Meilleur pour vous

Une vie comme les vacances avec son emplacement magnifique 25 minutes de l'aéroport, 5 minutes des écoles privées, 5 minutes de Trikomo, 2 minutes de la mer et de la plage, 10 minutes de Famagusta, 10 minutes de l'hôpital, 2 minutes du supermarché, 10 minutes de l'université

Entrez dans la nouvelle ère de votre vie et découvrez le paradis à travers la Résidence Neo. Une vie qui vous donnera le sentiment de plaisir des vacances vous attend à Agios Sergios, qui est à seulement 5 minutes des centres-villes. Neo Residence apporte tranquillité et confort à votre vie avec piscine extérieure, salle de sport, sauna et sécurité du site privé.

Pourquoi la résidence Neo ?

Emplacement droit : Nous sommes juste à côté de la zone touristique au milieu de Famagusta et Trikomo. 360° Perspective architecturale : Il a été conçu avec une perspective architecturale unique hors comparaison. Conception moderne : Il a été construit avec un sens contemporain et esthétique du design. Zones communes: Il dispose de vastes espaces communs pour une option de vie spacieuse et confortable.

Sécurité de la structure: Il a une structure sûre et durable. Sécurité du site: Assurer votre sécurité au sein du site est une de nos priorités. Aménagement paysager spécial : Nous essayons d'embellir l'environnement avec un excellent aménagement paysager. Qualité du travail : Nous continuons à maintenir nos normes de qualité avec un travail de haute qualité et l'utilisation des matériaux.

Son emplacement est à 2 minutes des plages les plus propres de la Méditerranée

Nous sommes à seulement 2 minutes des plages les plus propres de la Méditerranée. Vous êtes dans cette région où ces vagues sans match qui ont amené Aphrodite à Chypre rencontrent la plage. Une option de vie où vous pouvez passer 8 mois de l'année avec la mer vous attend avec seulement 2 minutes à pied des plages les plus propres de Chypre. Si nous avons raison, le paradis doit être un tel endroit.

Un endroit où vous apprécierez vivre et satisfaire tous vos besoins

Vous êtes dans un endroit où vous apprécierez la vie et en outre satisfaire tous vos besoins. En outre, il est à seulement 2 minutes de Famagusta et Trikomo. En outre, école privée, hôpital, université et supermarché sont juste à côté de vous. De plus, vous êtes dans une zone et un projet très spéciaux que vous pouvez visiter, y compris des restaurants, des lieux de divertissement, des terrains de jeux pour enfants, des sentiers de randonnée et des sites historiques qui sentent l'histoire.