Agios Tychonas, Chypre
depuis
$768,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 143 m²
2 objets immobiliers 2
🌳 Evergreen 2 — Appartements élégants avec vue panoramique à Agios Tychonas, Limassol 1–3 chambres | Surface : 68–130 m² | Grandes terrasses | Classe énergétique A | Système VRF | Chauffage au sol 🏡 Evergreen 2 est un projet moderne à l’architecture écoénergétique dans le quartier presti…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
143.0
775,778 – 1,16M
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Agios Tychonas, Chypre
depuis
$466,903
Surface 96–174 m²
2 objets immobiliers 2
Cypress Grove est un projet résidentiel exclusif situé dans l'une des zones les plus désirables de Limassol, Agios Tychonas. Entouré de tranquillité, le développement offre un design architectural moderne, une piscine commune et des jardins paysagers. A seulement 2 minutes en voiture du pres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.8
315,196
Apartment 3 chambres
174.1
721,113
Association
BitProperty
Agios Tychonas, Chypre
depuis
$1,21M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 223–255 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel de luxe dans le centre de Limassol, dans un quartier privilégié et calme de la zone touristique, à environ un demi kilomètre du front de mer. Le bâtiment atteint jusqu'à 8 étages de hauteur. Les bâtiments sont situés autour du jardin paysager, situé au centre du projet. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
223.2 – 232.0
2,68M – 2,98M
Apartment 4 chambres
255.0
2,97M
Association
BitProperty
